Отстраненному за жест в поддержку Израиля форварду «Антальяспора» Ехезкелю предъявлены обвинения в «публичном разжигании ненависти». Израильтянина задержали, прокуратура начала расследование

Форвард «Антальяспора» Сагив Ехезкель задержан после жеста в поддержку Израиля.

Напомним, форварда «Антальяспора» отстранили за празднование гола в матче с «Трабзонспором» (1:1) – Ехезкель указал на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября. Контракт с израильтянином будет расторгнут.

Как сообщает Haberler, Федерация футбола Турции начала в отношении форварда «Антальяспора» собственное расследование. В своем заявлении федерация осудила действия Ехезкеля, назвав их «оскорбляющими человеческое достоинство и совесть турецкого общества».

Также сообщается, что расследование инцидента начала прокуратура Антальи. Ехезкель задержан, ему предъявлены обвинения в «публичном разжигании ненависти и вражды».

«Я снова проклинаю нападения Израиля, который уже более 100 дней совершает преступления против человечности, совершая геноцид в Газе, не говоря уже о детях, женщинах, молодежи и стариках. Мы всегда будем поддерживать палестинских угнетенных», – написал в твиттере министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам