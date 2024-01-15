Отстраненному за жест в поддержку Израиля форварду «Антальяспора» Ехезкелю предъявлены обвинения в «публичном разжигании ненависти». Израильтянина задержали, прокуратура начала расследование
Форвард «Антальяспора» Сагив Ехезкель задержан после жеста в поддержку Израиля.
Напомним, форварда «Антальяспора» отстранили за празднование гола в матче с «Трабзонспором» (1:1) – Ехезкель указал на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября. Контракт с израильтянином будет расторгнут.
Как сообщает Haberler, Федерация футбола Турции начала в отношении форварда «Антальяспора» собственное расследование. В своем заявлении федерация осудила действия Ехезкеля, назвав их «оскорбляющими человеческое достоинство и совесть турецкого общества».
Также сообщается, что расследование инцидента начала прокуратура Антальи. Ехезкель задержан, ему предъявлены обвинения в «публичном разжигании ненависти и вражды».
«Я снова проклинаю нападения Израиля, который уже более 100 дней совершает преступления против человечности, совершая геноцид в Газе, не говоря уже о детях, женщинах, молодежи и стариках. Мы всегда будем поддерживать палестинских угнетенных», – написал в твиттере министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
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Во время Второй мировой они не присоединились к боевым действиям на стороне Германии и Италии, хотя могла.
Не присоединились они и к санкциям сейчас, хотя могла.
А благодарность, эта черта, подвластная нормальным людям.
Турки относятся к русским уважительно, к России уважительно.
И Турция не старается сидеть на двух стульях, она сидит на десяти.
Так должны поступать все.
И не продавать свою суверенность.