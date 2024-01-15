Отстраненному за жест в поддержку Израиля форварду «Антальяспора» Ехезкелю предъявлены обвинения в «публичном разжигании ненависти». Израильтянина задержали, прокуратура начала расследование

Теги Антальяспор высшая лига Турция происшествия сборная Израиля по футболу Политика Сагив Ехезкель Футбол

Форвард «Антальяспора» Сагив Ехезкель задержан после жеста в поддержку Израиля.

Напомним, форварда «Антальяспора» отстранили за празднование гола в матче с «Трабзонспором» (1:1) – Ехезкель указал на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября. Контракт с израильтянином будет расторгнут.

Как сообщает Haberler, Федерация футбола Турции начала в отношении форварда «Антальяспора» собственное расследование. В своем заявлении федерация осудила действия Ехезкеля, назвав их «оскорбляющими человеческое достоинство и совесть турецкого общества».

Также сообщается, что расследование инцидента начала прокуратура Антальи. Ехезкель задержан, ему предъявлены обвинения в «публичном разжигании ненависти и вражды».

«Я снова проклинаю нападения Израиля, который уже более 100 дней совершает преступления против человечности, совершая геноцид в Газе, не говоря уже о детях, женщинах, молодежи и стариках. Мы всегда будем поддерживать палестинских угнетенных», – написал в твиттере министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

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20 комментариев
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Ответ Alex1104
Турки те ещё приспособленцы. Покричат и тихонько отпустят. Несмотря на все громогласные заявления торговля с Израилем не уменьшилась совсем.
И это замечательно. Чем больше стран будет стремиться не обрывать отношения, а ограничиваться трёпом вместо войн, тем лучше.
+44
-2
+42
Турки те ещё приспособленцы. Покричат и тихонько отпустят. Несмотря на все громогласные заявления торговля с Израилем не уменьшилась совсем.
+18
-8
+10
клоуны турецкие))
+19
-11
+8
Ответ LightWithin
Турки (про руководство) стараются сидеть на двух стульях - мы восточная страна, но ж...й мы в Европе и НАТО. Надуются от важности как индюки (=turkey)), пошипят, покажут какие они важные, и выторговают что-нибудь из этой ситуации. Боюсь на этом фоне пострадает турецкий футбол, многие много раз подумают, прежде чем ехать к ним в лигу.
Не знаю, единственное что можно понять из ваших слов- вы ненавидите турков.

Во время Второй мировой они не присоединились к боевым действиям на стороне Германии и Италии, хотя могла.
Не присоединились они и к санкциям сейчас, хотя могла.

А благодарность, эта черта, подвластная нормальным людям.

Турки относятся к русским уважительно, к России уважительно.
И Турция не старается сидеть на двух стульях, она сидит на десяти.
Так должны поступать все.
И не продавать свою суверенность.
+13
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Позор, это антисемитизм !
+3
0
+3
Дикари
+8
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+2
Ответ gerudes
И это замечательно. Чем больше стран будет стремиться не обрывать отношения, а ограничиваться трёпом вместо войн, тем лучше.
Не уверен. Громкая риторика зачастую приводит к появлению экзальтированных последователей, не разобравшихся в том, что это просто сотрясение воздуха. Отсюда происходят различные эксцессы, люди, бывает, гибнут.
+2
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Это и в другую сторону работает оказывается
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Ответ Сан Икер
А что украина перестали торговать с русскими ? я так понимаю ты не совсем разбираешься в тонкостях политики :)
Да все понимаю. Очень уж громко кричат.
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Ответ Сан Икер
А что украина перестали торговать с русскими ? я так понимаю ты не совсем разбираешься в тонкостях политики :)
Не надо сравнивать. Там цифры практически не изменились, а вот взаимной торговли между Украиной и Россией напрямую формально нет. Да и то, что происходит через третьи руки - мелочь, на порядки меньше, чем раньше.
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Ответ kost68
в европе такого просто отправили бы домой, а в турции/рф и посадить могут, дикари-с
Получается Украина не це Европа)
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