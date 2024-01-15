Месси, Мбаппе, Винисиус, Холанд, де Брюйне, Беллингем и Куртуа – в сборной года от FIFPro
FIFPro представила сборную года в рамках церемонии вручения премий The Best.
В команду лучших по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов вошли следующие игроки:
- вратарь: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»);
- защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»);
- полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд/«Реал Мадрид»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»);
- нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
не понимают что здесь делает Месси.
В 2023 году он не играл настолько хорошо, как в победном сезоне в ЛЧ
Если кого и ставить, то Эдерсона (по-видимому, будет так же, как и в предыдущие два года: разные вратари в сборной и номинации лучшего вратаря)