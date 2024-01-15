Месси, Мбаппе, Винисиус, Холанд, де Брюйне, Беллингем и Куртуа – в сборной года от FIFPro

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига рейтинги ФИФА Кайл Уокер Кевин де Брюйне Тибо Куртуа Джон Стоунз FIFPro Бернарду Силва Рубен Диаш Килиан Мбаппе Интер Майами Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд The Best Джуд Беллингем Футбол

FIFPro представила сборную года в рамках церемонии вручения премий The Best.

В команду лучших по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов вошли следующие игроки:

- вратарь: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»);

- защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

- полузащитники: Джуд БеллингемБоруссия» Дортмунд/«Реал Мадрид»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»);

- нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Материалы по теме

82 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Месси...🙈
+39
-10
+29
Удивляет отсутствие Родри
+28
0
+28
Мбаппе, Винисиус, Холанд, де Брюйне, Беллингем и Куртуа
не понимают что здесь делает Месси.
+35
-9
+26
Без Родри, который, возможно, был лучшим игроком года, эту сборную в помойку просто
+24
-4
+20
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
ты же на диване
+27
-8
+19
Фаны пенсионера из Майами минусуют всю ветку
+15
-8
+7
Это пррсто ор на всю планету. Где в сборной Родри? Это таже не смешно. Человек, который весь год провёл на невероятном уровне, а это на уровне «золотого мяча» не попадает в команду. Родри - это топ 3 игрок мира по итогам года как минимум. Почему его нет в сборной?
+13
-7
+6
Ответ diz07
Удивляет отсутствие Родри
Надо же было Месси вместо кого-то пропихнуть.
+11
-5
+6
Ответ Roman
Без Родри, который, возможно, был лучшим игроком года, эту сборную в помойку просто
Плюсую, это бред какой-то.
+11
-6
+5
ФИФА решила окончательно себя закопать: 0+0 в кубке Франции, 0+0 в плей-офф ЛЧ, 6 из 8 голевых действий набиты на Маккаби, команде, которая выиграла лишь 1 матч и пропустила 21 гол, 1 гол в 6 матчах лиги бургеров и 0+0 в 2 последних матчах против Цинтиннати и Шарлотт, команд, которые основаны в мае 2018 и декабре 2019
+11
-6
+5
Ответ diz07
Удивляет отсутствие Родри
Он повторяет судьбу Бускетса, только после его ухода поймут вклад и величие игрока, который является фундаментом на поле.
+8
-4
+4
Месси ничего не показал в 2023 году,и все равно запихнули.
+10
-6
+4
Куртуа, Беллингем и Винисиус тут потому что в Реале играют, это понятно. Но почему нет Родри?! 🤔😃
+3
-1
+2
Сити на высоте.
+4
-2
+2
Ответ Роман
Мбаппе, Винисиус, Холанд, де Брюйне, Беллингем и Куртуа не понимают что здесь делает Месси.
С Месси понятно, но и Куртуа тоже не заслуживает места в этой сборной
В 2023 году он не играл настолько хорошо, как в победном сезоне в ЛЧ
Если кого и ставить, то Эдерсона (по-видимому, будет так же, как и в предыдущие два года: разные вратари в сборной и номинации лучшего вратаря)
+3
-1
+2
Ответ DimDimich36
во первых клоуна ты увидишь в зеркале, я вроде никого не оскорблял а во вторых есть более достойные чем аргентинец
А более достойных чем Куртуа нет, клоун? 🤣
+4
-2
+2
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Можешь пойти посмотреть в зеркало там и найдешь
+7
-5
+2
Где Родри и Гризман? Два лучших игрока сезона
+2
0
+2
Что нужно сделать Родри, что бы быть в этой сборной?????
+2
0
+2
Так, где Родри? Зато схема с 4-мя нападающими, лишь бы впихнуть гнома. Очередное позорище
+4
-3
+1
2050год Месси лучший игрок года витязь/газмяс
+2
-1
+1
Ответ Melissa Parker
Какой же бред Стонз и Диаз серьезно ухахахаххаааааааааааааааааа
Додик, это связка защитников, которая взяла требл.
+2
-1
+1
Ответ Царун Владислав
ФИФА решила окончательно себя закопать: 0+0 в кубке Франции, 0+0 в плей-офф ЛЧ, 6 из 8 голевых действий набиты на Маккаби, команде, которая выиграла лишь 1 матч и пропустила 21 гол, 1 гол в 6 матчах лиги бургеров и 0+0 в 2 последних матчах против Цинтиннати и Шарлотт, команд, которые основаны в мае 2018 и декабре 2019
его всю жизнь натягивают на глобус. Пора бы уже принять это.
+3
-2
+1
Ответ Roman Araslanov
Автор сборной - наркоман с большим стажем. Как можно поставить человека, который полгода не играет(при всём уважении к Куртуа)? Как сюда Уолкер с Диашем попали? Почему Родри нет, а есть не игравший полгода КДБ? Что Месси забыл? Зачем вообще 4(!) атакующих игрока?
Результат определяется забитыми мячами👌🏻
+1
0
+1
Автор сборной - наркоман с большим стажем. Как можно поставить человека, который полгода не играет(при всём уважении к Куртуа)? Как сюда Уолкер с Диашем попали? Почему Родри нет, а есть не игравший полгода КДБ? Что Месси забыл? Зачем вообще 4(!) атакующих игрока?
+4
-3
+1
Ответ Dimka Akulinin
Шел 2024 год , Мессе в команде 2023 года за заслуги нескольких матчей 2022 , мда
Так он и в 2023 был одним из лучших
+3
-2
+1
Ответ Южанин78
Где Родри и Гризман? Два лучших игрока сезона
Награда за год, а не за сезон.
0
0
0
Ответ VERBLYUD
Так он и в 2023 был одним из лучших
В 5 матчах МЛС ? Классно
+1
-1
0
Вместо Месси, винисиус, а вместо него Родри
+1
-1
0
Ответ Oleg
Ну так вместо Родри Беллингем)
Вместо Родри аргентинский пенальтист
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий