Сегодня вручат награды The Best, Месси, Холанд и Мбаппе поборются за звание игрока года. Начало – в 22:30 по московскому времени

Теги ПСЖ Интер Лучано Спаллетти Симоне Индзаги высшая лига Португалия Спортинг Ботафого высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Италии по футболу серия А Италия Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Сборная Аргентины по футболу сборная Норвегии по футболу женский футбол ФИФА Наполи Пеп Гвардиола Сборная Марокко по футболу Брайтон Тибо Куртуа Яссин Буну Эдерсон Нуну Мигел Сантуш Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд The Best Хулио Энсисо Дженнифер Эрмосо Айтана Бонмати Футбол

Сегодня состоится церемония вручения наград The Best.

Мероприятие пройдет в Лондоне, в прямом эфире его покажет «Матч ТВ». Начало – в 22:30 по московскому времени. 

На приз лучшему футболисту года по версии ФИФА номинированы Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии), Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины). 

На награду лучшему тренеру претендуют Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи» / сборная Италии). 

В финальную тройку номинантов на приз лучшему вратарю попали Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии), Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии) и Яссин Буну («Аль-Хилаль», сборная Марокко).

В шорт-лист претендентов на приз лучшей футболистке вошли Айтана Бонмати («Барселона», сборная Испании), Линда Кайседо («Реал», сборная Колумбии) и Дженнифер Эрмосо («Пачука», сборная Испании). 

Финалистами премии имени Пушкаша за лучший гол года стали Хулио Энсисо («Брайтон»), Нуну Мигел Сантуш («Спортинг») и Гильерме Мадруга («Ботафого»). 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

139 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Месси то тут каким боком? Если опять за ЧМ, то ему уже в прошлом году за это вручали эту премию и очевидно собираются вручать ее каждый год до следующего ЧМ лол. Если же за искрометные шесть матчей в Майами, то ггвп всем этим премиям :)
+122
-19
+103
Ответ Oleg
Комментарий скрыт
Мне просто интересно что месси вообще забыл в номинантах лол
+79
-13
+66
Шёл 2024 год. Месси все ещё номинируют в разные награды за заслуги декабря 2022 года
+51
-7
+44
Холланд должен забирать.
+17
-1
+16
Ответ Melissa Parker
Если Индзаги не выиграет то можно закрывать премию
Действительно, ведь выход в финал Лиги чемпионов выше, чем требл. Ладно бы он еще скудетто завоевал.
+20
-6
+14
Ответ Oleg
Комментарий скрыт
Да дело не в том кто заберёт. Еду понятно, что Месси не дадут. Сам факт его нахождения тут уже комичен!
+17
-6
+11
Что тут делают Мбаппе и Холанд, только Месси должен быть единственный лауреат и так пожизненно пока он жив и ходит пешком
+14
-5
+9
Кому же подарит свой убийственный поцелуй Дженниффер Эрмосо в этот раз?
+9
-1
+8
Холанд
+7
-3
+4
Ответ Melissa Parker
У Интера такие финансовые траблы были что это реально достижение круче чем липовый требл с безлимитом на трансферы
А, Витя - это ты. Тогда вопросы снимаются, извини, не узнал, слишком часто новые аккаунты создаешь. Каждый день новый.
+7
-3
+4
Ответ Melissa Parker
Мбаппе хоть ЧМ выиграл и лучшим игрок чемпионата своего А Холланд 0 голов Реалу и сборной Испании
Витян, эта награда не учитывает Чм. Изучи правила, прежде чем написывать)
+4
0
+4
Ответ corazn blanco
Действительно, ведь выход в финал Лиги чемпионов выше, чем требл. Ладно бы он еще скудетто завоевал.
У Интера такие финансовые траблы были что это реально достижение круче чем липовый требл с безлимитом на трансферы
+9
-7
+2
Ответ Oleg
Ну смотря чей ты фанат. Если фанат кринжа из аль насры, то что либо тебе объяснять нет смымла, у вас разум затуманен после 18.12.2022 и 8 ЗМ. Там одна боль и обида. Если в тебе есть капля адекватности, то можно зайти на сайт фифа и там подробно расписано кто и за что. Холанд за лч, апл, за статистику. Мбаппе и Месси за чемпионство с ПСЖ, за статистику, у Лео 16 + 16, лучший иностранный игрок лиги, лучший по гол / пас в топ 5 лиг, если не ошибаюсь. Мбаппе по голам вообще лучший в 23 году. Если кратенькр, то за это. Холанд заберет награду за требл с Сити, Месси и Мбаппе второе и третье место ибо главный турнир в спорте ФИФА ЧМ в оцениваемый отрезок не входил.
Кто о чем, а этот неадекват все о боли))
Так у тебя болит сильно от тог, что позор Катара с месси навсегда, как и фейковые ЗМ?
Но ничего , фифа его не оставит, не плач, аон и в эту номинацию впихнули
+2
0
+2
Ответ Xm.md
Недавно был рейтинг лучших игроков Африки, туда пешехода не пропихнули. Хоть где-то адекватные люди есть
посмотрел на твой профиль, а там сисиньо, вагининье, дальше клининье, как говорится у меня все...
+2
-1
+1
Ответ Melissa Parker
Такие как ты радуются сказкам Лестеров и Байеров Но когда Интер с финансовыми траблами играет в финале ЛЧ для тебя это не достижение Двойные стандарты
Конечно радуюсь и за Интер я рад, что такие результаты показывает Индзаги. Но этого мало для того, чтобы тягаться с Гвардиолой. Я понимаю, что ты ненавидишь его и Сити, но надо же быть объективным. А в тебе просто говорят клубные пристрастия, лишь бы кому-нибудь, только не им. Нужно смириться, что Сити - официально лучшая команда мира на сегодняшний момент ( действующий победитель Лиги Чемпионов). Прошлый сезон был успешным, да и Пеп взял второй требл в своей карьере. Это великое достижение. Тем более сетка была у Сити в Лиге Чемпионов гораздо тяжелее, чем у Интера.
+4
-3
+1
Пешеход тут каким боком?
+2
-1
+1
Мбаппе и Месси приглашены, чтобы поаплодировать Холланду во время вручения?
+2
-1
+1
Ответ Любезный Коссутий
Лионель там что забыл, в этом списке? или, по инерции, за ЧМ, еще несколько лет будут номинировать?
есть ощущение, что он не голосовал за себя)
+1
0
+1
Ответ VERBLYUD
В 2021 году у Месси позорнейшим образом украли эту награду, так что будет вполне неплохо, если сейчас они вернут заслуженную награду Величайшему.
Думаю Величайшему уже не так важны эти индивидуальные награды в отличие от 🐪, для которого даже котируются награды имени его ручного агента-портка. Лео сейчас нужно окончательно золотом выдалбливать свое имя на троне Величайших Всех Времен, и одной зэ бэст наградой больше одной меньше это не так важно. Главное что он окончательно закольцевал свою карьеру выиграв ЗМ в 20 лет и в 35. По сути он закольцевал карьеру в стиле Зидана только в разы круче пафоснее громче и величественнее. По истине GOAT. Осталось только укрепить свое имя на Копе, поставив не точку а восклицательный знак!
+2
-1
+1
Ответ Oleg
Как же фанатам кринжа больно после ЧМ 2022. Месси играл вместе с Мбаппе в ПСЖ. Провал и у того и у другого. Но вопросы у аль насрят толькл к Лео)
аль насрята достойное погоняло
+1
0
+1
Что тут забыл Месси? Сейчас 2024, а не 2014
+1
0
+1
Ответ Пенс
доходил до полуфиналов на плечах партнёров. Разница в сборных просто космическая. p.s. Чекнул профиль. Давай .отик.
Это известный персонаж. Чуть ли не каждый день создает новые аккаунты, чтобы хейтить Сити и все, что с ним связано)
+2
-1
+1
Тут должны Холанду дать награду.
+3
-2
+1
Зря Индзаги дёрнули на церемонию, готовил бы сейчас команду к Суперкубку, всё равно Пеп получит награду.
+1
0
+1
Мбаппе, Гвардиола, Куртуа.
+1
0
+1
Ответ Сергей Максимюк
как я понимаю, номинация за 2023 год. в таком случае вопрос что здесь делает лео месси? за голы в бургер-лиге? или может за проваленый плей-офф лиги чемпионов с псж?
видимо за сезон 2022/2023, а тогда ЧМ проходил как раз посреди этого сезона. Ну и по инерции видимо решили Месси вручить, как прощальный и последний большой индивидуальный приз.
Иного объяснения у меня нет
+1
0
+1
Ответ Pushka Zotova
Ну против великого рекорда Месси по пенальти точно ниочем) Награду Месси, однозначно!
а когда Рональду поставил рекорд по пенальти на Евро 21 ты об этом писала, Зотова?
+3
-2
+1
Ответ Мирослав Ковальский
Комментарий удален модератором
Холланд пропадающий в матчах с сборной Латвии тут тоже не должен быть
+4
-3
+1
Ответ Today I feel Qatari
О, так там еще и Эрмосо есть лол. Вопрос про Месси снимается, это премия не про футбол :)
эрмосо как и Месси чемпионы мира
+3
-2
+1
Ответ Melissa Parker
Потому что он некрасивый Награда из жалости 70 проц голов Холланда в АПЛ заслуга Де Брейне или ассистировавшего 20 проц голов Холланд фолил на защитниках и судьи не свистели
Витян, успокойся) Что у тебя так припекает-то?)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий