Сегодня вручат награды The Best, Месси, Холанд и Мбаппе поборются за звание игрока года. Начало – в 22:30 по московскому времени
Сегодня состоится церемония вручения наград The Best.
Мероприятие пройдет в Лондоне, в прямом эфире его покажет «Матч ТВ». Начало – в 22:30 по московскому времени.
На приз лучшему футболисту года по версии ФИФА номинированы Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии), Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины).
На награду лучшему тренеру претендуют Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи» / сборная Италии).
В финальную тройку номинантов на приз лучшему вратарю попали Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии), Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии) и Яссин Буну («Аль-Хилаль», сборная Марокко).
В шорт-лист претендентов на приз лучшей футболистке вошли Айтана Бонмати («Барселона», сборная Испании), Линда Кайседо («Реал», сборная Колумбии) и Дженнифер Эрмосо («Пачука», сборная Испании).
Финалистами премии имени Пушкаша за лучший гол года стали Хулио Энсисо («Брайтон»), Нуну Мигел Сантуш («Спортинг») и Гильерме Мадруга («Ботафого»).
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Так у тебя болит сильно от тог, что позор Катара с месси навсегда, как и фейковые ЗМ?
Но ничего , фифа его не оставит, не плач, аон и в эту номинацию впихнули
Иного объяснения у меня нет