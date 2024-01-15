Сегодня вручат награды The Best, Месси, Холанд и Мбаппе поборются за звание игрока года. Начало – в 22:30 по московскому времени

Сегодня состоится церемония вручения наград The Best.

Мероприятие пройдет в Лондоне, в прямом эфире его покажет «Матч ТВ». Начало – в 22:30 по московскому времени.

На приз лучшему футболисту года по версии номинированы («Манчестер Сити», сборная Норвегии), (« », сборная Франции) и («Интер Майами», сборная Аргентины).

На награду лучшему тренеру претендуют Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи» / сборная Италии).

В финальную тройку номинантов на приз лучшему вратарю попали Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии), Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии) и Яссин Буну («Аль-Хилаль», сборная Марокко).

В шорт-лист претендентов на приз лучшей футболистке вошли Айтана Бонмати («Барселона», сборная Испании), Линда Кайседо («Реал», сборная Колумбии) и Дженнифер Эрмосо («Пачука», сборная Испании).

Финалистами премии имени Пушкаша за лучший гол года стали Хулио Энсисо («Брайтон»), Нуну Мигел Сантуш («Спортинг») и Гильерме Мадруга («Ботафого»).

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