«Fuck!» Гвардиола на сцене The Best после вопроса о том, какая его команда лучше – «Барса» или «Сити». Тренер сделал фэйспалм

Теги Тьерри Анри Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА ФИФА Пеп Гвардиола The Best ахахаха Футбол

Пеп Гвардиола выругался со сцены после вопроса о «Барселоне» и «Ман Сити».

Тьерри Анри, ведущий церемонии The Best, на которой Гвардиола получил приз лучшему тренеру, сказал, что в последний раз шесть игроков из одного клуба были включены в команду года ФИФА, когда Пеп тренировал «Барселону». Затем француз спросил, какая команда лучше – та «Барса» или этот «Манчестер Сити».

52-летний каталонский тренер выругался «Fuck!» (#####, блин), вызвав бурную реакцию у ведущих и гостей церемонии. Пеп смутился и схватился за лицо.

«Я не знаю, правда, не знаю. Та «Барселона» была очень хороша, динамична. Но и эта команда – тоже. В Англии очень трудно играть, побеждать. Но парни делают это из года в год.

И я просто говорю себе: «Вставай, иди на работу, просто будь с ними». Это лучшая награда для тренера», – сказал затем главный тренер «Ман Сити».

Изображение: кадр из трансляции

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46 комментариев
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Это я, когда увидел Меси среди наминантов на эту премию
+78
-19
+59
И представить не могу как его задрали вопросы такого рода
+20
-1
+19
Ответ Aman Dzhorobekov
Там результаты слили уже час назад. У Месси и Холланда одинаковое количество очков,и приз отдадут Месси…Это просто цирк,а не награда
Если это правда, то значит футбольный мир сошел с ума, что поделать. За эту награду голосуют тренеры и капитаны, а не журналюги.
+23
-9
+14
Там результаты слили уже час назад. У Месси и Холланда одинаковое количество очков,и приз отдадут Месси…Это просто цирк,а не награда
+15
-10
+5
Анри, конечно, так себе ведущий, Дрогба намного лучше.
+4
0
+4
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Комментарий удален модератором
так он прав, что барса времён Пепа доминировала над Реалом. Сейчас Барселона не топ клуб, а лишь на пути к этому. Вчерашняя победа реала вообще не показатель. Эту барсу штормит и ей нужно набраться опыта. Посмотрим, что будет дальше. А пока так.
+2
-1
+1
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Комментарий удален модератором
Какое счастье кризисную команду обыграть 🤦🏼‍♂️
+1
0
+1
Ответ Жан Вальжан
Это я, когда увидел Меси среди наминантов на эту премию
Он ещё и выиграл её
+4
-3
+1
Ответ Илья Мурашов
Зачем вводишь в заблуждение? Холанн выиграл награду.
Уже есть слитые результаты. Отдали приз главный Месси
+4
-3
+1
Ответ Aman Dzhorobekov
Там результаты слили уже час назад. У Месси и Холланда одинаковое количество очков,и приз отдадут Месси…Это просто цирк,а не награда
Цирк ? И почему же ? С точки зрения логики, если у Месси и Холанда одинаковое количество очков, кому должны вручить приз ?
Я просто спрашиваю, чисто ради интереса, ничего лишнего !
+2
-1
+1
Ответ Жан Вальжан
Это я, когда увидел Меси среди наминантов на эту премию
Месси
+2
-1
+1
Ответ Жан Вальжан
Это я, когда увидел Меси среди наминантов на эту премию
Это я когда увидел твой комментарий
+1
0
+1
Ответ Жан Вальжан
Это я, когда увидел Меси среди наминантов на эту премию
Номинантов и Месси
+1
0
+1
Ответ Жан Вальжан
Это я, когда увидел Меси среди наминантов на эту премию
После финала ЧМ сильно страдал?
+3
-3
0
Ответ Жан Вальжан
Это я, когда увидел Меси среди наминантов на эту премию
Это все, когда он победил
+2
-2
0
Ответ Жан Вальжан
Это я, когда увидел Меси среди наминантов на эту премию
Он еще и победил))
+1
-1
0
Ответ Unclemeat
Анри, конечно, так себе ведущий, Дрогба намного лучше.
Анри плебейщик. Дурачок умеющий лишь играть в футбол. После завершения карьеры что на тренерском поприще облажался везде и всюду, что и эксперт никчёмный. Ещё и тему блм постоянно педалирует.
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Ответ Капибарбер
можно долго спорить какая команда лучше в карьере Пепа: Барса или Сити, но разгромы Реала для него обыденность))
Два разгрома времён Пепа, их так много было что-ли?
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Действующий чемпион Ла Лиги, вышли в 1/8 финала лиги чемпионов, действующие финалисты кубка Испании и в этом году могут взять Ла Лигу это кризисная команда. Иди ищи отмазки в другом месте.
Это кризисная команда, и даже не спорь. Нет крайних защитников, нет опорников, один ЦФ и тот 35 летний. При чем тут прошлый сезон, там все на горбу Штегена и на опыте Бускетса было вывезено.
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Ответ ПравдоРуб
И представить не могу как его задрали вопросы такого рода
так ну всм, хоть бы раз услышать внятный ответ, у самого его нет хоть и безумно интересно... ответил бы четко и как действительно думает)
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Ответ Капибарбер
можно долго спорить какая команда лучше в карьере Пепа: Барса или Сити, но разгромы Реала для него обыденность))
Комментарий удален модератором
Ответ Илья Мурашов
С вчерашнего дня известны результаты. Месси проиграл, Холанн выиграл. Поэтому Месси не поехал на церемонию.
🤡🤡🤡
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Ответ Илья Мурашов
Зачем вводишь в заблуждение? Холанн выиграл награду.
Ну и как?
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Ответ Aman Dzhorobekov
На что спорим? Вот увидишь Месси отдадут,скринь https://x.com/managingbarca/status/1746985859281535425?s=46
Спорить не буду. Уже официально.
0
0
0
Ответ Илья Мурашов
С вчерашнего дня известны результаты. Месси проиграл, Холанн выиграл. Поэтому Месси не поехал на церемонию.
На что спорим? Вот увидишь Месси отдадут,скринь

https://x.com/managingbarca/status/1746985859281535425?s=46
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Ответ Aman Dzhorobekov
Уже есть слитые результаты. Отдали приз главный Месси
а чего и приз лучшего тренера ему не дали?
0
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Ответ FOOTBALL
Цирк ? И почему же ? С точки зрения логики, если у Месси и Холанда одинаковое количество очков, кому должны вручить приз ? Я просто спрашиваю, чисто ради интереса, ничего лишнего !
То что якобы капитаны или журналисты больше проголосовали за него чем за Холланда
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Ответ Aleksandr Dubovik
Фейспалм сделали все кто увидел месси в сборной прошлого года
Он ещё и выиграл
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Барса с Эвребе лучшая в истории.
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"Смог бы всё это сделать без нарушений ФФП?"
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