«Fuck!» Гвардиола на сцене The Best после вопроса о том, какая его команда лучше – «Барса» или «Сити». Тренер сделал фэйспалм
Пеп Гвардиола выругался со сцены после вопроса о «Барселоне» и «Ман Сити».
Тьерри Анри, ведущий церемонии The Best, на которой Гвардиола получил приз лучшему тренеру, сказал, что в последний раз шесть игроков из одного клуба были включены в команду года ФИФА, когда Пеп тренировал «Барселону». Затем француз спросил, какая команда лучше – та «Барса» или этот «Манчестер Сити».
52-летний каталонский тренер выругался «Fuck!» (#####, блин), вызвав бурную реакцию у ведущих и гостей церемонии. Пеп смутился и схватился за лицо.
«Я не знаю, правда, не знаю. Та «Барселона» была очень хороша, динамична. Но и эта команда – тоже. В Англии очень трудно играть, побеждать. Но парни делают это из года в год.
И я просто говорю себе: «Вставай, иди на работу, просто будь с ними». Это лучшая награда для тренера», – сказал затем главный тренер «Ман Сити».
Изображение: кадр из трансляции
Я просто спрашиваю, чисто ради интереса, ничего лишнего !
https://x.com/managingbarca/status/1746985859281535425?s=46