«Fuck!» Гвардиола на сцене The Best после вопроса о том, какая его команда лучше – «Барса» или «Сити». Тренер сделал фэйспалм

Пеп Гвардиола выругался со сцены после вопроса о «Барселоне» и «Ман Сити».

, ведущий церемонии , на которой получил приз лучшему тренеру, сказал, что в последний раз шесть игроков из одного клуба были включены в команду года , когда Пеп тренировал «Барселону». Затем француз спросил, какая команда лучше – та «Барса» или этот « ».

52-летний каталонский тренер выругался «Fuck!» (#####, блин), вызвав бурную реакцию у ведущих и гостей церемонии. Пеп смутился и схватился за лицо.

«Я не знаю, правда, не знаю. Та « » была очень хороша, динамична. Но и эта команда – тоже. В Англии очень трудно играть, побеждать. Но парни делают это из года в год.

И я просто говорю себе: «Вставай, иди на работу, просто будь с ними». Это лучшая награда для тренера», – сказал затем главный тренер «Ман Сити».

Изображение: кадр из трансляции