Матч окончен
«Байер» и «Ньюкасл» сыграли вничью – 2:2. У Гордона 1+1, у Гимараэса автогол
«Байер» играет с «Ньюкаслом» в ЛЧ.
«Байер» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Матч проходил на «Бай-Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Бруно Гимараэс на 13-й минуте отправил мяч в свои ворота. Энтони Гордон реализовал пенальти на 51-й. 19-летний Льюис Майли забил на 74-й. Алекс Гримальдо отличился на 88-й.
Лига чемпионов. 6 тур
10 декабря 20:00, Бай-Арена
Что делать с Хаби Алонсо?25931 голос
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
