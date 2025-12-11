2

«Байер» и «Ньюкасл» сыграли вничью – 2:2. У Гордона 1+1, у Гимараэса автогол

«Байер» играет с «Ньюкаслом» в ЛЧ.

«Байер» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Матч проходил на «Бай-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Бруно Гимараэс на 13-й минуте отправил мяч в свои ворота. Энтони Гордон реализовал пенальти на 51-й. 19-летний Льюис Майли забил на 74-й. Алекс Гримальдо отличился на 88-й.

Лига чемпионов. 6 тур
10 декабря 20:00, Бай-Арена
Байер
Завершен
2 - 2
Ньюкасл
Матч окончен
90’
+3’
Вольтемаде   Висса
90’
+2’
Гордон   Рэмзи
Артур   Баде
90’
  Гримальдо
88’
Тилльман   Эчеверри
85’
82’
Рэмсдейл
78’
Барнс   Дж. Мерфи
74’
  Майли
Поку   Телла
71’
60’
Жоэлинтон   Майли
51’
  Гордон
Алеиш Гарсия
51’
Поку
47’
Шик   Кофан
46’
2тайм
Перерыв
21’
Тиав
  Бруно Гимараэс
13’
Байер
Флеккен, Тапсоба, Андрих, Куанса, Поку, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Маза, Артур, Шик
Запасные: Тап, Эчеверри, Кофан, Белосьян, Бен-Сегир, Ломб, Телла, Бласвих, Баде
1тайм
Ньюкасл:
Рэмсдейл, Холл, Берн, Тиав, Ливраменто, Жоэлинтон, Бруно Гимараэс, Тонали, Гордон, Барнс, Вольтемаде
Запасные: Уиллок, Шер, Майли, Рэмзи, Висса, Дж. Мерфи, Эланга, Томпсон, Харрисон, А. Мерфи
Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
