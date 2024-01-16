Ничушкин об участии в программе помощи игрокам НХЛ: «Цель – решить мои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда»

Теги происшествия Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин алкоголь и спорт Хоккей

Валерий Ничушкин высказался об участии в программе помощи игрокам НХЛ.

28-летний форвард «Колорадо» выбыл на неопределенный срок.

Сообщалось, что у хоккеиста есть проблемы с алкоголем и он попал в программу уже во 2-й раз. 

Россиянин – четвертый бомбардир «Эвеланш» в нынешнем сезоне. Он набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах регулярного чемпионата. 

«Я принял решение обратиться за помощью и принять участие в программе помощи игрокам. Цель – решить мои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. 

Я хочу поблагодарить мою жену, мою семью и друзей, организацию «Эвеланш» и всех наших фанатов за их понимание и поддержку. 

Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на лед и присоединиться к своим товарищам по команде», – сообщил Ничушкин

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31 комментарий
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Валере только 28 , а про его карьеру уже можно фильм снимать. С неожиданными сюжетными поворотами
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+43
Бухают мужики в деревне. Все пьют - один не пьет. У него спрашивают:
- А чё не пьешь-то?
Он:
- Не могу - закодировался.
Ну, один мужик решил тоже закодироваться и спрашивает:
- А где кодировался-то?
Первый отвечает:
- Да у нашего кузнеца.
Приходит мужик к кузнецу и говорит:
- Вот, от пьянства закодироваться хочу.
Кузнец ему:
- Снимай штаны, становись раком.
Мужик удивился, но штаны снял и раком встал. Кузнец отымел его по полной. Стоит мужик, штаны подтягивает а кузнец ему:
- Выпьешь - всей деревне расскажу
+42
-5
+37
Сделай это Валера, ты нужен своей семье, ты нужен хоккею Силы воли и поддержки тебе ✊🏻
+34
-2
+32
Ответ Виктор Войнов
Бухают мужики в деревне. Все пьют - один не пьет. У него спрашивают: - А чё не пьешь-то? Он: - Не могу - закодировался. Ну, один мужик решил тоже закодироваться и спрашивает: - А где кодировался-то? Первый отвечает: - Да у нашего кузнеца. Приходит мужик к кузнецу и говорит: - Вот, от пьянства закодироваться хочу. Кузнец ему: - Снимай штаны, становись раком. Мужик удивился, но штаны снял и раком встал. Кузнец отымел его по полной. Стоит мужик, штаны подтягивает а кузнец ему: - Выпьешь - всей деревне расскажу
Значит Ничушкину надо в Вашингтон переходить, к Кузнецову
+12
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+9
Валера, как Борщов А.Н он же Афоня, все успевает. И в фонтанах нырять, и на танцах драться. И на олимпиаду в 19 лет, и безголеаую серию выдать. И кубки брать, и на реабилитацию гонять. Уникальный
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Ответ Виктор Войнов
Бухают мужики в деревне. Все пьют - один не пьет. У него спрашивают: - А чё не пьешь-то? Он: - Не могу - закодировался. Ну, один мужик решил тоже закодироваться и спрашивает: - А где кодировался-то? Первый отвечает: - Да у нашего кузнеца. Приходит мужик к кузнецу и говорит: - Вот, от пьянства закодироваться хочу. Кузнец ему: - Снимай штаны, становись раком. Мужик удивился, но штаны снял и раком встал. Кузнец отымел его по полной. Стоит мужик, штаны подтягивает а кузнец ему: - Выпьешь - всей деревне расскажу
Ну теперь эти два мужика могут спокойно друг с другом бухать. Секрет у них общий.
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Желаю Валерию скорейшего выздоровления и реабилитации! Очень жаль, такой сезон мощный проводил. 😔
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Казалось бы, обеспечен работой, имеет хороший контракт, состоявшейся долларовый миллионер.. И.. получается раб стакана, рюмки и туба для мартини..

Очень многие возможности жизни перед тобой открыты, а ты ищешь истину на дне бутылки..

Алкоголь, наркотики, табак, вейпы и т.д - это Зло отравляющее жизнь миллионам людей.. Я постоянно здесь об этом пишу!
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Шокирующая новость.Совсем не стыкуется с его игрой на уровне топов лиги
+3
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Знаю хороший реабилитационный центр в Воронеже.
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Ответ Сергей Кот
а статья "девушка, которая была с Ничушкиным в отеле, где она сейчас"-будет? ждать?
С девушкой хорошо все .. в финансовом плане
Забыли , дело закрыли
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после того что он учудил в том году по среди плей-офф я не удивлён.
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В Денвере пить)
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мне тут вспомнилась история Кэри Прайса, который тоже после одного из лучших своих сезонов угодил в эту программу. прекрасно играл, а потом ушёл лечиться от зависимости от психотропных препаратов
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Любит объявлять пьянству бой! Как увидит бутылку-сразу её уничтожает.
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Ответ Суворов Антон
Казалось бы, обеспечен работой, имеет хороший контракт, состоявшейся долларовый миллионер.. И.. получается раб стакана, рюмки и туба для мартини.. Очень многие возможности жизни перед тобой открыты, а ты ищешь истину на дне бутылки.. Алкоголь, наркотики, табак, вейпы и т.д - это Зло отравляющее жизнь миллионам людей.. Я постоянно здесь об этом пишу!
согласен полностью, а по поводу Айлендерс соболезную)
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-1
+1
а статья "девушка, которая была с Ничушкиным в отеле, где она сейчас"-будет? ждать?
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+1
Ответ Кино Музыка
Алкоголизм можно перехитрить. Надо пить то, от чего пьянеешь быстрей. Чаще всего это смесь вина с чем-то крепким. Усыпляет с меньших промилле, соответственно меньший урон организму. И второе - надо заканчивать половиной стакана молока. Это самое сложное, воля перед отрубом отсутствует. Но если заставить себя, похмелья утром не будет. Взято у скандинавов. Проверено, рекомендую.
Алкоголь в жире молочном растворяется?)
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Ответ Сергей Кот
этого мало. такие новости надо подкреплять фото, видео.
Для друга интересуешься ?)
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Ответ melmi
С девушкой хорошо все .. в финансовом плане Забыли , дело закрыли
этого мало. такие новости надо подкреплять фото, видео.
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Ответ tolgol1974
Шокирующая новость.Совсем не стыкуется с его игрой на уровне топов лиги
Так он может сдерживается месяцами до запоя?Чаще всего это именно так.То есть он уже несколько лет назад принял что он алкаш, и просто держится, держится а потом баааах и в запой на неделю, так что на тренировке даже не приходят или приходит пьяный. Проблема такой системы что сдерживаться все сложнее и сложнее, и периоды становятся короче. Как говорится если ты не бросил это дело до конца, то значит ты подсознательно не готов это бросить навсегда.
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Ответ Суворов Антон
Казалось бы, обеспечен работой, имеет хороший контракт, состоявшейся долларовый миллионер.. И.. получается раб стакана, рюмки и туба для мартини.. Очень многие возможности жизни перед тобой открыты, а ты ищешь истину на дне бутылки.. Алкоголь, наркотики, табак, вейпы и т.д - это Зло отравляющее жизнь миллионам людей.. Я постоянно здесь об этом пишу!
Жаль что Валера не читает твои посты) иначе б не бухал наверн))
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Ответ vulturecrow
всё не так просто. зло - это не знать своего назначения в жизни, не иметь любимого дела и любимых людей рядом. и вот тогда появляются алкоголь, трава, наркотики. лично для меня в случае Ничушкина всё на поверхности: хоккей, хоть и приносит деньги, но уже достал капитально; отношения с женой, скорее всего, испортились; страна, хоть он в ней и долго живёт, чужая; друзья по команде могут быть, но в такой ситуации друзья мало что могут сделать.
А за что минусы то? Всё ж по делу. Или проще написать «алкоголь - зло», чем разбираться, почему человек пьёт?
Миллионы людей в мире употребляют алкоголь, да и те же наркотики, но проблемы же с ними далеко не у всех возникают.

А сколько людей не могут найти себя и не пьют?
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Ответ Суворов Антон
Казалось бы, обеспечен работой, имеет хороший контракт, состоявшейся долларовый миллионер.. И.. получается раб стакана, рюмки и туба для мартини.. Очень многие возможности жизни перед тобой открыты, а ты ищешь истину на дне бутылки.. Алкоголь, наркотики, табак, вейпы и т.д - это Зло отравляющее жизнь миллионам людей.. Я постоянно здесь об этом пишу!
Зло - это отсутствие меры. А дальше - хоть алкоголь, хоть ватрушки сладкие, разницы нет
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Ответ Костя Кот
согласен полностью, а по поводу Айлендерс соболезную)
По поводу Айлендерс, как говорится Проиграна битва - но не сражение..)

Все кажется очень печальным, но перспективы тем не менее есть.. Все зависит от скорости принятия решений Ген.Менеджером Лу Ламорелло..
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ппц беда. Валерий соберись. Валерим. Ждем на площадке. Без тебя Колорадо совершенно другая команда.
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Многие не могут принять, что у них проблемы с алкоголем, и потихоньку спиваются. Хорошо, что нашел в себе силы, удачи!
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Алкоголизм можно перехитрить. Надо пить то, от чего пьянеешь быстрей. Чаще всего это смесь вина с чем-то крепким. Усыпляет с меньших промилле, соответственно меньший урон организму. И второе - надо заканчивать половиной стакана молока. Это самое сложное, воля перед отрубом отсутствует. Но если заставить себя, похмелья утром не будет.
Взято у скандинавов. Проверено, рекомендую.
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