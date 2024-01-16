Ничушкин об участии в программе помощи игрокам НХЛ: «Цель – решить мои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда»

Валерий Ничушкин высказался об участии в программе помощи игрокам НХЛ.

28-летний форвард « » выбыл на неопределенный срок.

Сообщалось, что у хоккеиста есть проблемы с алкоголем и он попал в программу уже во 2-й раз.

Россиянин – четвертый бомбардир «Эвеланш» в нынешнем сезоне. Он набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах регулярного чемпионата.

«Я принял решение обратиться за помощью и принять участие в программе помощи игрокам. Цель – решить мои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда.

Я хочу поблагодарить мою жену, мою семью и друзей, организацию «Эвеланш» и всех наших фанатов за их понимание и поддержку.

Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на лед и присоединиться к своим товарищам по команде», – сообщил .