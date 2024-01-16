Ничушкин об участии в программе помощи игрокам НХЛ: «Цель – решить мои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда»
Валерий Ничушкин высказался об участии в программе помощи игрокам НХЛ.
28-летний форвард «Колорадо» выбыл на неопределенный срок.
Сообщалось, что у хоккеиста есть проблемы с алкоголем и он попал в программу уже во 2-й раз.
Россиянин – четвертый бомбардир «Эвеланш» в нынешнем сезоне. Он набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах регулярного чемпионата.
«Я принял решение обратиться за помощью и принять участие в программе помощи игрокам. Цель – решить мои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда.
Я хочу поблагодарить мою жену, мою семью и друзей, организацию «Эвеланш» и всех наших фанатов за их понимание и поддержку.
Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на лед и присоединиться к своим товарищам по команде», – сообщил Ничушкин.
- А чё не пьешь-то?
Он:
- Не могу - закодировался.
Ну, один мужик решил тоже закодироваться и спрашивает:
- А где кодировался-то?
Первый отвечает:
- Да у нашего кузнеца.
Приходит мужик к кузнецу и говорит:
- Вот, от пьянства закодироваться хочу.
Кузнец ему:
- Снимай штаны, становись раком.
Мужик удивился, но штаны снял и раком встал. Кузнец отымел его по полной. Стоит мужик, штаны подтягивает а кузнец ему:
- Выпьешь - всей деревне расскажу
Очень многие возможности жизни перед тобой открыты, а ты ищешь истину на дне бутылки..
Алкоголь, наркотики, табак, вейпы и т.д - это Зло отравляющее жизнь миллионам людей.. Я постоянно здесь об этом пишу!
Забыли , дело закрыли
Миллионы людей в мире употребляют алкоголь, да и те же наркотики, но проблемы же с ними далеко не у всех возникают.
А сколько людей не могут найти себя и не пьют?
Все кажется очень печальным, но перспективы тем не менее есть.. Все зависит от скорости принятия решений Ген.Менеджером Лу Ламорелло..
Взято у скандинавов. Проверено, рекомендую.