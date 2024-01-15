Бетербиев – о секрете хорошей формы в 38 лет: «Я научился хорошей дисциплине: подъем в шесть, отбой в 10, никакой выпивки»

Артур Бетербиев объяснил, как сохраняет хорошую форму, несмотря на возраст.

«Я учился в колледже в Москве и оттуда перенял хорошую дисциплину. Отбой в 10 вечера, подъем в 6 утра, тренировки и учеба. Думаю, суть в хорошем сне, хорошем питании, тренировках и отказе от выпивки – только вода», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе , которому 21 января исполнится 39 лет.

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