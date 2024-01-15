Бетербиев – о секрете хорошей формы в 38 лет: «Я научился хорошей дисциплине: подъем в шесть, отбой в 10, никакой выпивки»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев объяснил, как сохраняет хорошую форму, несмотря на возраст.

«Я учился в колледже в Москве и оттуда перенял хорошую дисциплину. Отбой в 10 вечера, подъем в 6 утра, тренировки и учеба. Думаю, суть в хорошем сне, хорошем питании, тренировках и отказе от выпивки – только вода», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев, которому 21 января исполнится 39 лет.

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9 комментариев
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Ответ человек умелый
Ну он лукавит отчасти. Есть ещё природные данные. Да 38 лет не Бог весть какой возраст. Не 50 лет
Есть понятие спортивный возраст, Артур больше 15 лет в проф спорте, постоянные нагрузки, тренировки, урон в бою, это вам не просыпаться в 9 и идти на работу клерком работать
+7
-2
+5
Ковалёв: А чë так можно было?
+3
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+3
Ответ Isa Babaev
Есть понятие спортивный возраст, Артур больше 15 лет в проф спорте, постоянные нагрузки, тренировки, урон в бою, это вам не просыпаться в 9 и идти на работу клерком работать
Клерки просыпаются не в 9
+2
0
+2
Ответ Isa Babaev
Есть понятие спортивный возраст, Артур больше 15 лет в проф спорте, постоянные нагрузки, тренировки, урон в бою, это вам не просыпаться в 9 и идти на работу клерком работать
В профи Артур с 13 года только... Если брать любительский бокс то около 20 лет уже боксирует
+1
0
+1
Ответ Isa Babaev
Есть понятие спортивный возраст, Артур больше 15 лет в проф спорте, постоянные нагрузки, тренировки, урон в бою, это вам не просыпаться в 9 и идти на работу клерком работать
Ну вот почему то некоторые клерки в 38 лет уже имеет угашенное здоровье. Некоторые в 38 лет без спортзала подтянуты и бодры, а некоторые вынуждены сидеть на диете, бегать по утрам и тд.

Есть Артур Бетербиев который в 38 лет молодцом, а есть Бернард Хопкинс который в 50 лет молодцом (хотя у него за плечами тюрьма, ножевые ранения и голодное детство).

Как сей феномен объяснить? Да никакого феномена нет, просто есть такое понятие как "генетика"
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Ну Хопкинс в 49 был чемпионом... Так что есть куда расти если здоровье позволяет
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Ответ человек умелый
Ну вот почему то некоторые клерки в 38 лет уже имеет угашенное здоровье. Некоторые в 38 лет без спортзала подтянуты и бодры, а некоторые вынуждены сидеть на диете, бегать по утрам и тд. Есть Артур Бетербиев который в 38 лет молодцом, а есть Бернард Хопкинс который в 50 лет молодцом (хотя у него за плечами тюрьма, ножевые ранения и голодное детство). Как сей феномен объяснить? Да никакого феномена нет, просто есть такое понятие как "генетика"
У нас модно все объяснять генетикой. Особенно, когда у одного мамон в 30 лет уже, а второй поджарый. Сразу начинается история про плохого танцора. У поджарого отличный метаболизм, видимо, а толстому снова чёт помешало.
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