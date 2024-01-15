«Спартак» – как «Юве» в Италии, самая любимая и ненавистная команда страны. За них болеют в любом городе, а у «Зенита» за пределами Питера и области болельщиков нет, наверное». Дьяков о «народной команде»

Виталий Дьяков считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» в России.

– Футбольная столица России?

– Наверное, Москва. Смотря от чего отталкиваться. Если по последним чемпионствам – «Зенит». В Москве больше всего команд. Я думаю, Москва – футбольная столица, все-таки здесь «Спартак», , « », «Динамо». Это история уже, какому-то клубу уже 100 лет, а кто-то около этой цифры.

– Какая команда более народная: «Спартак» или «Зенит»?

– Я не думаю, что «Зенит» – народная команда. «Спартак» – это как « » в Италии. Самая любимая, самая ненавистная команда в стране. « » всегда будут обсуждать, будь они на первом месте или на десятом. К «Спартаку» будет всегда пристальное внимание. За «Спартак» болеют в любом городе, у них куча болельщиков.

Что касается «Зенита», как мне кажется, за пределами Ленинградской области, наверное, у «Зенита» болельщиков и нет. За «Зенит» болеют в Питере, в области. Вряд ли в провинции по России болеют за « », – сказал экс-защитник «Ростова» и «Динамо».

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