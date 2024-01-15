«Спартак» – как «Юве» в Италии, самая любимая и ненавистная команда страны. За них болеют в любом городе, а у «Зенита» за пределами Питера и области болельщиков нет, наверное». Дьяков о «народной команде»
Виталий Дьяков считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» в России.
– Футбольная столица России?
– Наверное, Москва. Смотря от чего отталкиваться. Если по последним чемпионствам – «Зенит». В Москве больше всего команд. Я думаю, Москва – футбольная столица, все-таки здесь «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Это история уже, какому-то клубу уже 100 лет, а кто-то около этой цифры.
– Какая команда более народная: «Спартак» или «Зенит»?
– Я не думаю, что «Зенит» – народная команда. «Спартак» – это как «Ювентус» в Италии. Самая любимая, самая ненавистная команда в стране. «Спартак» всегда будут обсуждать, будь они на первом месте или на десятом. К «Спартаку» будет всегда пристальное внимание. За «Спартак» болеют в любом городе, у них куча болельщиков.
Что касается «Зенита», как мне кажется, за пределами Ленинградской области, наверное, у «Зенита» болельщиков и нет. За «Зенит» болеют в Питере, в области. Вряд ли в провинции по России болеют за «Зенит», – сказал экс-защитник «Ростова» и «Динамо».
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Сам по себе Спартак - это вечная команда неудачников, которые только позорили Россию в Еврокубках, пока Зенит и ЦСКА добывали легендарные победы в ЛЕ
Тот же сумасшедший, что пишет каждый день Петржеле?))
Болею за Зенит. Родился в Ногинске, Московская область.
Одного розыгрыша как-то маловато для сильного обозначения «все время добывали легендарные победы». К тому же Спартак в 90ых на равных с топ клубами Европы соревновался, когда был в прайме.
Да и последний розыгрыш вполне неплох – 1 место в группе с предчемпионским Наполи, лейпцигом с варди ко.
Это тебе конечно не зенит – вечная девушка брюгге с отскоками от мальме на последних минутах матча, бгг
Повторите хотя-бы с одним!
"Дней без упоминания популярности Спартака ̶1̶4̶ 0"