«Спартак» – как «Юве» в Италии, самая любимая и ненавистная команда страны. За них болеют в любом городе, а у «Зенита» за пределами Питера и области болельщиков нет, наверное». Дьяков о «народной команде»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия Динамо Москва Виталий Дьяков Футбол

Виталий Дьяков считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» в России.

– Футбольная столица России?

– Наверное, Москва. Смотря от чего отталкиваться. Если по последним чемпионствам – «Зенит». В Москве больше всего команд. Я думаю, Москва – футбольная столица, все-таки здесь «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Это история уже, какому-то клубу уже 100 лет, а кто-то около этой цифры.

– Какая команда более народная: «Спартак» или «Зенит»?

– Я не думаю, что «Зенит» – народная команда. «Спартак» – это как «Ювентус» в Италии. Самая любимая, самая ненавистная команда в стране. «Спартак» всегда будут обсуждать, будь они на первом месте или на десятом. К «Спартаку» будет всегда пристальное внимание. За «Спартак» болеют в любом городе, у них куча болельщиков.

Что касается «Зенита», как мне кажется, за пределами Ленинградской области, наверное, у «Зенита» болельщиков и нет. За «Зенит» болеют в Питере, в области. Вряд ли в провинции по России болеют за «Зенит», – сказал экс-защитник «Ростова» и «Динамо».

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56 комментариев
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Живу в Приволжье и при этом болею за Зенит с 1998 года. Да, наверное меня не существует
+22
-8
+14
Ответ Пятая гайка Леброна
А че толку от этой народности? Ну болеет за Спартак больше толпы, чем за другие команды, и че? Это какое-то преимущество дает, что за тебя чуть больше примитивных хомяков топит чисто из-за названия и былого величия? Сам по себе Спартак - это вечная команда неудачников, которые только позорили Россию в Еврокубках, пока Зенит и ЦСКА добывали легендарные победы в ЛЕ
Речь идет не про толк, а про популярность.
+17
-4
+13
А че толку от этой народности? Ну болеет за Спартак больше толпы, чем за другие команды, и че? Это какое-то преимущество дает, что за тебя чуть больше примитивных хомяков топит чисто из-за названия и былого величия?

Сам по себе Спартак - это вечная команда неудачников, которые только позорили Россию в Еврокубках, пока Зенит и ЦСКА добывали легендарные победы в ЛЕ
+40
-29
+11
Уровень аналитики: "Кажется, наверное". Хорошая экспертиза и оценки интересные
+9
-3
+6
Я болею за Зенит, хотя живу в Москве
+8
-2
+6
Живу в Подмосковье, болею за Зенит..
+8
-3
+5
Кому может быть интересно мнение Виталия Дьяков? кто ему звонит?
Тот же сумасшедший, что пишет каждый день Петржеле?))
+17
-12
+5
Ответ Саня Беляков
Кому может быть интересно мнение Виталия Дьяков? кто ему звонит? Тот же сумасшедший, что пишет каждый день Петржеле?))
и Панову тоже ))
+7
-2
+5
Ответ Плеймейкер87
Живу в Приволжье и при этом болею за Зенит с 1998 года. Да, наверное меня не существует
Не про одного человека речь, а о тысячах
+8
-4
+4
Вообще насколько я помню, Ювентус в Италии не то чтобы сильно любим. Во всех крупнейших городах его ненавидят, а в самом Турине ещё есть Торино, за который именно горожан болеет больше.
+5
-1
+4
Оспаривать "народность" Спартак не собираюсь, так же как и разубеждать глыбу футбола Дьякова. Просто скажу:
Болею за Зенит. Родился в Ногинске, Московская область.
+6
-2
+4
Новостей нет, надо срач разогнать. Ну, для начала объясните, что такое Народная команда? Это за которую народ болеет? А за остальные кто? Графьё? Баре? Сюзерены?
+6
-3
+3
Ответ Пятая гайка Леброна
А че толку от этой народности? Ну болеет за Спартак больше толпы, чем за другие команды, и че? Это какое-то преимущество дает, что за тебя чуть больше примитивных хомяков топит чисто из-за названия и былого величия? Сам по себе Спартак - это вечная команда неудачников, которые только позорили Россию в Еврокубках, пока Зенит и ЦСКА добывали легендарные победы в ЛЕ
Те самые легендарные победы ЦСКА в ЛЕ: 4 место из 4

Одного розыгрыша как-то маловато для сильного обозначения «все время добывали легендарные победы». К тому же Спартак в 90ых на равных с топ клубами Европы соревновался, когда был в прайме.
Да и последний розыгрыш вполне неплох – 1 место в группе с предчемпионским Наполи, лейпцигом с варди ко.

Это тебе конечно не зенит – вечная девушка брюгге с отскоками от мальме на последних минутах матча, бгг
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Ответ Саня Беляков
Кому может быть интересно мнение Виталия Дьяков? кто ему звонит? Тот же сумасшедший, что пишет каждый день Петржеле?))
И Мостовому
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Я смотрю только Зениту наплевать на статус «народной команды», у остальных прям свербит. На самом деле какая разница сколько болельщиков? Да пусть их будет даже 100 человек, главное что они искренне болеют за свою команду, ездят на выезда, дерут глотку за свою команду, а не их количество, это как с любимой женщиной, лучше иметь одну которая по-настоящему любит, чем десять, которые фальшиво признаются в любви
+4
-2
+2
Во сказочник, лучше бы играл в футбол ))
+2
0
+2
Ответ Frank_Rijkaard83
Этому есть объяснения. В Зените дохрена денег. Могут позволить любой трансфер, если игрок согласен, но этого мало... Могли бы хотя бы до финала дойти хоть где нибудь, ради свой Родины. Но в РПЛ бессменный лидер... За что любить Зенит?
Кубок Уефа и Сеперкубок Европы, мало?
Повторите хотя-бы с одним!
+2
0
+2
Ответ Саня Беляков
Кому может быть интересно мнение Виталия Дьяков? кто ему звонит? Тот же сумасшедший, что пишет каждый день Петржеле?))
И Ловчеву
+2
0
+2
Ключевое слова наверное.
+3
-1
+2
Ответ Frank_Rijkaard83
Этому есть объяснения. В Зените дохрена денег. Могут позволить любой трансфер, если игрок согласен, но этого мало... Могли бы хотя бы до финала дойти хоть где нибудь, ради свой Родины. Но в РПЛ бессменный лидер... За что любить Зенит?
А Спартак за что? За постоянное нытье ? Или дешёвые выходки болельщиков Спартака ? Спартак изчез с того момента и темболее народный как ушел Олег Иванович
+2
0
+2
Ответ Пятая гайка Леброна
А че толку от этой народности? Ну болеет за Спартак больше толпы, чем за другие команды, и че? Это какое-то преимущество дает, что за тебя чуть больше примитивных хомяков топит чисто из-за названия и былого величия? Сам по себе Спартак - это вечная команда неудачников, которые только позорили Россию в Еврокубках, пока Зенит и ЦСКА добывали легендарные победы в ЛЕ
кто же тебе ещё плюсует-то...?!🤦‍♂️🤡
+3
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+2
Ответ Пятая гайка Леброна
А че толку от этой народности? Ну болеет за Спартак больше толпы, чем за другие команды, и че? Это какое-то преимущество дает, что за тебя чуть больше примитивных хомяков топит чисто из-за названия и былого величия? Сам по себе Спартак - это вечная команда неудачников, которые только позорили Россию в Еврокубках, пока Зенит и ЦСКА добывали легендарные победы в ЛЕ
Точно-точно! Особенно легендарными были невероятные четвёртые места в группе Лиги чемпионов из года в год! В шаге от призёров останавливались))
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Ответ Антон Панарин
Юве даже в Турине не самая популярная команда, чего уж про Италию говорить
Увы, как раз в центральном Турине не самая популярная, а в целом в Италии самая (пусть и не с таким большим отрывом). Хотя мне не понять, откуда у человека может взяться желание болеть за такой мерзкий клуб
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Точно у Спартака самая большая аудитория болельщиков.Тем более в Москве как минимум 4 команды в Премьер лиге,в Питере одна.За кого им болеть?Баскетбольный Спартак в Зенит переименовали ,волейбольный Автомобилист в Зенит.В Питере один Зенит стал.Они сами себя этим оттолкнули.За Спартак болеют по всей стране и за пределами.
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Ответ Юрий Король
Новостей нет, надо срач разогнать. Ну, для начала объясните, что такое Народная команда? Это за которую народ болеет? А за остальные кто? Графьё? Баре? Сюзерены?
За остальные болеет номенклатура.
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Если вольно перефразировать финальную сцену из первого Халка, то:
"Дней без упоминания популярности Спартака ̶1̶4̶ 0"
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Ответ Валентин и ыч
Зенит - это народное достояние, если что. Газ качается, мечты сбываются.
Хорошо, что нефть в нашей стране частная.
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Ответ serbolthwatson
В Москве действительно почти любой болельщик Зенита – переехавший из Питера или хотя бы ребёнок переехавшего. Так что легко верю, что непетербуржцев-зенитовцев очень мало. Но кажется, что количественный отрыв болельщиков Спартака от ЦСКА всё же больше, чем Ювентуса от Милана (и даже от Интера) edit: москвичи и поволжцы, болеющие за Зенит, объясните, пожалуйста, как произошёл ваш выбор, если у вас в семье нет петербуржцев
В Мурманске многие за Зенит болеют. За Уралом тоже
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За Спартак болеют те, кто смотрел футбол в 80е и 90е, а за Зенит непонятно кто. Зенит никогда не был и вряд ли будет на уровне того Спартака по классу игры.
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Хотя бы постыдился сравнивать с Юве 😂
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