Надаль стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии.

Об этом объявили после его визита на юниорский теннисный мастер-класс в Эр-Рияде.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» будет приезжать в страну каждый год, чтобы помогать развитию детского тенниса. Помимо поддержки спорта в целом, планируется создать там новую академию Надаля.

Также испанец и его команда разработают программу ценностей для олимпийской и паралимпийской сборных Саудовской Аравии и поделятся знаниями со всеми игроками и их тренерами.

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10 комментариев
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Ого, неожиданно, не одобряю
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Это ж надо так деньги любить! Как в анекдоте прям, старый, с залысынами и смотрит на себя в зеркале, понимает последний шанс хорошо заработать, на призовые уже надежды нет.
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Баблишко кончается
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Новость, которую не ждали
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Рафаэль "Заденьгида" Надаль
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хех)))) А почему не Испании? ПатриотизЬм там, амор а ла Патриа, все дела. Или это только от россиян требуется?
И вот кто пробивает новый элитный Тур на саудовские риалы. А нам тут про РТРА втирают, да Джоковича приплетают.
пхх))))
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Жду, когда саудиты купят австралийский шлем. Эх, мечты-мечты.
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Продался саудитам, сейчас начнёт и АТР с его мастерсами им продавать. Проводит последний сезон в карьере, а дальше хоть трава не расти.
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Денег много не бывает...
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Я не продаюсь, но за деньги да. :))
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