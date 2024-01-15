Директор «Зенита» Медведев о том, что Клаудиньо должен сделать со «Спартаком»: «Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев объяснил свой жест полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.

Председатель правления «Зенита», встретившись на сборе с бразильцем, спросил, как у него дела, а потом сказал: «Ready (готов)? «Спартак»?» При этом менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт. Фрагмент был в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита», впоследствии ролик был удален.

– Что должен сделать Клаудиньо со «Спартаком»?

– Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности, – сказал Медведев.

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75 комментариев
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Еще и заднюю дает
Почему все наши функционеры такой позор?
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Шутки в стиле школьников, и отмазки такие же
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- Иваныч, ты наложил в штаны!
- Каждый понимает в силу своей испорченности.
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А что удалили? Испорченныe
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Ответ Luneville
Когда клуб перестанет выигрывать трофеи.
Медведев к трофеям отношение не особо имеет, так чей-то кореш наверно, шашлыки там делает хорошо или ещё что-то.
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Северные, достаньте уже вашего директора из лужи, стыдоба, тьфу. Гы 🙃
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Ответ Гиперактивный осьминог
Еще и заднюю дает Почему все наши функционеры такой позор?
Зенит такой клуб, видимо ...
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Позорище и трус Медведев.
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Мастер переобуваний
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Ответ Николай Иванов
А что похлопать по запястью ладонью ОБЯЗАТЕЛЬНО означает половой акт? В фантазиях спартаковских подростков и журналистов спортса - это может и половой акт. Но , что в действительности имел ввиду Медведев - это всего лишь домыслы и оценочные суждения. Похлопать по запястью может означать, разгромить, выиграть и еще миллион других понятий. Каждый понимает в меру своей испорченности. Медведев конечно мог и про половой акт иметь ввиду, ну если уж трактовать МЫСЛИ человека и что им подразумевалось, то тогда в принципе мы уходим в психоанализ, например фрейдистского толка, согласно которому абсолютно ВСЕ жесты ,слова,поступки и глубинные помыслы основаны на сексуальной почве и в любом банане или поедании сосиски можно видеть половой акт. Тут скорее половой подтекст у краснобелой секты усмотревшей в этом половой акт. И действительно, большая часть здесь неудовлетворенные подростки, насмотревшиеся соответствующих сайтов, а популярностью у женщин в силу возраста и низкого социального статуса не имеющие. Вот и видите в каждом банане - фаллический символ, которым медведев наказывает спартак.
так много бреда настрочил
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Медведев — матёрый спортивный пиарщик высокого уровня. респектую ему снова

бюджет запуска — 0 рублей, а сегодня я видел уже ТРИ ПОСТА в Мутко против с обсуждением его действий, новости на Спортсе, Чемпе и ещё где-то.

многие деньги платят за такое немалые, за новости типа "Ой, посмотрите, какой крутой проект сделали ребята из Динамо в коллабе с HZnaet Agency". А тут бесплатно.
просто кайф.

Ему ж ничего за это не грозит, вообще ничего. Он не на матче рпл, не на мероприятии каком-то.

ему грозит немного хейта от болел других команд, особенно от Спартака. и шо?)

самое жесткое, до чего он этим видео может довести болельщика Спартака — это до того, что болела купит билет на матч Спам-Зенит и будет там болеть изо всех сил, "шобы этих немытых наши парни НАКАЗАЛИ")))

собно, покупка билета на матч-просмотр трансляции = вин Медведева в ситуации
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Ответ Petter Hegre
И как ты думаешь, подобное принесло популярности Зениту? :))))) Или его по всей стране ещё больше стали ненавидеть?
Зенит - раздражитель. Скупает россиян - все ноют, скупает легионеров - все ноют, начинают выпускать воспитанников (сезон при Сарсании) - все ноют. Все итак будут ныть и ненавидеть, потому что он сейчас сильнее остальных, вот и всё.
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А что тогда видео удалили)
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Ответ Bobby Clarke
И что это меняет в данной ситуации?
- Можно вывезти парня из ПИТЕРСКОЙ подворотни, но ПИТЕРСКУЮ подворотню из парня вывести нельзя.
- Он с САХАЛИНА, учился в МОСКВЕ, а работал в АВСТРИИ.

Это шахтерская подворотня, московская, венская, но никак не питерская. Что меняет?
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Ответ Spartakus1984
По сравнению с вами святые
Святая троица. Старостин, Титов и Поромес.
Боже, храни Спартак!
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Ответ schwein
Вечерним пожаром в стане КБ удовлетворен.
Да тут красно-белым нужен хороший психотерапевт, и чем раньше тем лучше, глядишь к началу сезона в норму придут и будут способны к диалогу.
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Ответ Камбоджа Иванов
Как у Романцева про Кельн, когда он перед матчем Зенита и Спартака сказал, что "порвем козлов", а потом его спартачок в очередной раз унизили, в СМИ тему подняли и он начал нести ахинею про победу над Кельном?
Неважно что у вас гендиректор быдло и неважно, что сначала выложили, взбугагнули, а потом подтирают все и лепят отмазки - важно, что ветеран Спартака N лет назад что-то похожее сказал. Красавцы, очень хорошо смотритесь со стороны.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Главное что вы одни умные стоите в белом пальто красивые xD
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Ответ древний
оно есть ниже
Нашёл. Вот это кому то напомнило "половой акт"? У этого кого-то большие проблемы с личной жизнью. Это просто означает "прихлопнуть".
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Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Глупости? То есть, такого не было?))
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Все испорченные, один он нормальный.
И новостям на Первом можно верить
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Подмастерье переобувания, мастер это Генка...
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Судя по видео, те кто там увидел "половой акт" это кандидаты на очередь к профильному врачу
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Ответ Камбоджа Иванов
От нас ждут покаяния. Болельщики Спартака, ЦСКА и Краснодара, простите нас, простите за всё. Простите, что наш Медведев не получает в щи возле входа в клуб, как Антон Фетисов, который полез драться, получил в табло, а потом его не отмазывает весь админресурс, вешая всё на другую сторону. Простите, что не стали отмазывать Кокорина с помощью админресурса, как кто-то сделал с Гулиевым. Простите, что Зенит удачно слил всех ненужных игроков в Сочи, а когда Спартак попробовал сделать такую схему с Химками, то Юран их уничтожил прямо вывалив всю схему в СМИ. При том, что за период нахождения Сочи в РПЛ, они набрали больше очков в матчах против Зенита, чем Спартак за тот же период. Простите, что Зенит спонсирует Газпром за деньги с российского газа, а не Лукойл за деньги с российской нефти. Хотя люди даже примерно не понимают как работают ПАО, и что 50+% дотаций уходит в бюджет страны, пропорционально государственным акциям, и клуб в принципе не может получать деньги с государственной части дивидендов. Простите, что берем паспортистов, как Спартак и Локо из КС, только без муток Андреева. Простите, что стадион строила администрация Санкт-Петербурга, передала его в концессию, а нытики, которые не видят дальше своего носа до сих пор скулят, что это аренда за 1 рубль, хотя там очевидно, что концессия - это возмездный договор и этот рубль нужен был только для того, чтобы сделку не признали ничтожной по ГК РФ. Простите, что находим качественных легионеров и привозим их за весьма неплохие деньги, или забираем пол сборной Бразилии за одного "приостановщика" контракта Алберто, а не платим ЗП половине состава, который отказался играть в РПЛ, как ЦСКА, или не упустили всех легионеров типа Кралов, Понсе, Аиртонов и прочей шушеры, которая стоила как Сантос, Барриос и Клаудиньо. Простите, что имеем на контракте 14 легионеров, как и клуб с самой великой историей и академией - ФК Краснодар (Алонсо, Кайо, Тормена, Оласа, Ленини, Баньяц, Кади, Кастаньо, Олусегун, Батчи, Мозес, Кордоба, Ндука (аренда), Окоронкво (аренда)). ПРОСТИТЕ.
Происходит убийство, а мы все свидетели(((
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Снова самые активные тут любители колбасы
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Ответ luu
Комментарий удален модератором
Когда клуб перестанет выигрывать трофеи.
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Ответ schwein
Вечерним пожаром в стане КБ удовлетворен.
Комментарий удален модератором
Ответ schwein
Главное, не уточнять какого именно сезона.
Я намекнул на глубину проблемы ;)
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Ответ Камбоджа Иванов
Позорище и не трус Романцев: 1) Порвем козлов! 2) Да, вы не поняли, просто мы Кельн обыгрывали...
Если бы у меня были провинциальные комплексы и генетическая обида, то я бы не смог приплести Спартак к комментарию на который ты отвечал . Но ты реально силён.
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Ответ Камбоджа Иванов
Зенит - раздражитель. Скупает россиян - все ноют, скупает легионеров - все ноют, начинают выпускать воспитанников (сезон при Сарсании) - все ноют. Все итак будут ныть и ненавидеть, потому что он сейчас сильнее остальных, вот и всё.
Ты упустил один момент, а почему он сейчас сильнее всех? Неужели ты думаешь, что благодаря таким деятелям, как Медведев? :))))) И убери сейчас из Зенита Газпром, данный персонаж сразу сдуется и превратится в пшик.
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