Директор «Зенита» Медведев о том, что Клаудиньо должен сделать со «Спартаком»: «Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности»
Александр Медведев объяснил свой жест полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.
Председатель правления «Зенита», встретившись на сборе с бразильцем, спросил, как у него дела, а потом сказал: «Ready (готов)? «Спартак»?» При этом менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт. Фрагмент был в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита», впоследствии ролик был удален.
– Что должен сделать Клаудиньо со «Спартаком»?
– Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности, – сказал Медведев.
Почему все наши функционеры такой позор?
- Каждый понимает в силу своей испорченности.
бюджет запуска — 0 рублей, а сегодня я видел уже ТРИ ПОСТА в Мутко против с обсуждением его действий, новости на Спортсе, Чемпе и ещё где-то.
многие деньги платят за такое немалые, за новости типа "Ой, посмотрите, какой крутой проект сделали ребята из Динамо в коллабе с HZnaet Agency". А тут бесплатно.
просто кайф.
Ему ж ничего за это не грозит, вообще ничего. Он не на матче рпл, не на мероприятии каком-то.
ему грозит немного хейта от болел других команд, особенно от Спартака. и шо?)
самое жесткое, до чего он этим видео может довести болельщика Спартака — это до того, что болела купит билет на матч Спам-Зенит и будет там болеть изо всех сил, "шобы этих немытых наши парни НАКАЗАЛИ")))
собно, покупка билета на матч-просмотр трансляции = вин Медведева в ситуации
- Он с САХАЛИНА, учился в МОСКВЕ, а работал в АВСТРИИ.
Это шахтерская подворотня, московская, венская, но никак не питерская. Что меняет?
Боже, храни Спартак!
И новостям на Первом можно верить