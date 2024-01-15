Директор «Зенита» Медведев о том, что Клаудиньо должен сделать со «Спартаком»: «Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности»

Александр Медведев объяснил свой жест полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.

Председатель правления «Зенита», встретившись на сборе с бразильцем, спросил, как у него дела, а потом сказал: «Ready (готов)? «Спартак»?» При этом менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт. Фрагмент был в видео, опубликованном на YouTube-канале « », впоследствии ролик был удален.

– Что должен сделать со « »?

– Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности, – сказал .