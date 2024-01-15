Министр обороны Израиля об отстранении Ехезкеля: «Турция выступает исполнительным органом ХАМАС. Лицемерие и неблагодарность – после землетрясения мы первые предложили помощь»

Теги Антальяспор высшая лига Турция сборная Израиля по футболу Политика соцсети Сагив Ехезкель Футбол

Министр обороны Израиля осудил отстранение Сагива Ехезкеля.

Напомним, форвард «Антальяспора» отпраздновал гол в матче с «Трабзонспором» (1:1), указав на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября. После этого клуб отстранил израильтянина и заявил о намерении расторгнуть контракт. Инцидент также расследует прокуратура – футболисту предъявлены обвинения в «публичном разжигании ненависти и вражды».

«Меньше года назад, когда в Турции произошло землетрясение, Израиль стал первой страной, которая предложила помощь, что позволило спасти жизнь многим гражданам Турции.

Скандальный арест Сагива Ехезкеля является выражением лицемерия и неблагодарности. Своими действиями Турция выступает в роли исполнительного органа ХАМАС», – говорится в заявлении Йоава Галанта, опубликованном в твиттере.

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28 комментариев
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Ответ Alex1104
Очень красиво напоминать о землетрясении... Во-первых - далеко не факт, что первыми предложили, во-вторых - это как раз нормально, предложить помощь при подобных катаклизмах. Ненормально вспоминать об этом или считать, что такой помощью купили себе индульгенцию.
Судя по открытым источникам первым оказал помощь всё-таки Азербайджан.
А так - целый ряд стран отправил первый отряд спасателей ещё 6 февраля. В том числе - Израиль (17 человек) и Россия (100 человек и 7 кинологических расчетов)
+19
-1
+18
Многие страны помогали .Это что? стометровка? Кто первый..
+26
-13
+13
Парень пытался съехать с темы, но тут пришел министр обороны Израиля)
+13
-1
+12
А когда отстраняют и увольняют людей за поддержу Палестины, так значит можно? Мда, насколько же политика лицемерное дело.
+19
-9
+10
Ответ GibsonFlyingV
Путин тоже помогал Турции плюс сколько денег на совместных проектах принес, в благодарность они строят завод байрактаров на Украине
прямо строят уже? фотки стройки покажешь?)))
+5
0
+5
Ответ Б81
Многие страны помогали .Это что? стометровка? Кто первый..
Ну, кстати, если говорить о двойных стандартах.....то в этом что-то есть.
Помню тут в комментариях юзеры и на уровне депутатов у нас тоже многие писали и говорили про Италию времён эпидемии Covid, мол, мы россияне одни из первых пришли им на помощь и вообще помогали как могли, а они гады такие неблагодарные оказались. Хотя Италии много кто помогал тогда (одна из самых тяжелых ситуации в Европе была)
Теперь вот в комментах пинают Израиль за точно такой же посыл.

Короче, политика это почти всё мутное дело, двойные стандарты и лицемерие, увы.
+5
0
+5
Ответ 2gt8zywh7g
Эрдоган самый кринжовый политик в мире. Дело даже не в международной политике, хотя она, конечно, тоже важна. Просто посмотрите на то, что происходит с местной экономикой и курсом лиры. Я много общался с турками и могу сказать, что адекватные люди этого персонажа там просто ненавидят. Зная бурный нрав османов и их усталость от одиозного барана, уверен, что этот дед последние месяцы досиживает у власти.
"этот дед последние месяцы досиживает у власти"
И так двадцать лет.
+4
0
+4
Ответ Б81
Многие страны помогали .Это что? стометровка? Кто первый..
В политике это именно так и работает. Путин, напомню первым позвонил Бушу после 11 сентября.
+13
-9
+4
Новый виток запустили через футбол.
+3
-1
+2
Ну что, продолжаем наши политические дебаты?
+3
-1
+2
Ответ Трент Резнор
В политике это именно так и работает. Путин, напомню первым позвонил Бушу после 11 сентября.
И какой от этого эффект?
+6
-4
+2
Ответ Alex1104
Очень красиво напоминать о землетрясении... Во-первых - далеко не факт, что первыми предложили, во-вторых - это как раз нормально, предложить помощь при подобных катаклизмах. Ненормально вспоминать об этом или считать, что такой помощью купили себе индульгенцию.
Я с вами полностью согласен.
+2
0
+2
Это своего рода спорт, напомнить , кто что делал.
Именно поэтому новость выложена тут, правда? Правда же?
+1
0
+1
Ответ Xm.md
И какой от этого эффект?
На тот момент самый конкретный. Это был сигнал от новой России. Открытой миру и готовой к сотрудничеству. Что было потом - уже история…
+8
-7
+1
надо же отвлечь турецкий народ от падающей в бездну лиры.
+6
-5
+1
Очень красиво напоминать о землетрясении...
Во-первых - далеко не факт, что первыми предложили, во-вторых - это как раз нормально, предложить помощь при подобных катаклизмах.
Ненормально вспоминать об этом или считать, что такой помощью купили себе индульгенцию.
+12
-12
0
Эрдоган самый кринжовый политик в мире. Дело даже не в международной политике, хотя она, конечно, тоже важна. Просто посмотрите на то, что происходит с местной экономикой и курсом лиры. Я много общался с турками и могу сказать, что адекватные люди этого персонажа там просто ненавидят. Зная бурный нрав османов и их усталость от одиозного барана, уверен, что этот дед последние месяцы досиживает у власти.
+1
-1
0
Всё правильно Турция сделала
+5
-5
0
Ответ Xm.md
И какой от этого эффект?
Ну, типа, к нашей борьбе с чеченскими террористами стали относиться более лояльно (это утрированно, конечно)
0
0
0
Так он поддержал атаку. Что еще нужно было с ним сделать?
+3
-3
0
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