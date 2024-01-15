Министр обороны Израиля об отстранении Ехезкеля: «Турция выступает исполнительным органом ХАМАС. Лицемерие и неблагодарность – после землетрясения мы первые предложили помощь»

Министр обороны Израиля осудил отстранение Сагива Ехезкеля.

Напомним, форвард « » отпраздновал гол в матче с «Трабзонспором» (1:1), указав на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября. После этого клуб отстранил израильтянина и заявил о намерении расторгнуть контракт. Инцидент также расследует прокуратура – футболисту предъявлены обвинения в «публичном разжигании ненависти и вражды».

«Меньше года назад, когда в Турции произошло землетрясение, стал первой страной, которая предложила помощь, что позволило спасти жизнь многим гражданам Турции.

Скандальный арест является выражением лицемерия и неблагодарности. Своими действиями Турция выступает в роли исполнительного органа ХАМАС», – говорится в заявлении Йоава Галанта, опубликованном в твиттере.

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