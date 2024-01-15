Министр обороны Израиля об отстранении Ехезкеля: «Турция выступает исполнительным органом ХАМАС. Лицемерие и неблагодарность – после землетрясения мы первые предложили помощь»
Министр обороны Израиля осудил отстранение Сагива Ехезкеля.
Напомним, форвард «Антальяспора» отпраздновал гол в матче с «Трабзонспором» (1:1), указав на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября. После этого клуб отстранил израильтянина и заявил о намерении расторгнуть контракт. Инцидент также расследует прокуратура – футболисту предъявлены обвинения в «публичном разжигании ненависти и вражды».
«Меньше года назад, когда в Турции произошло землетрясение, Израиль стал первой страной, которая предложила помощь, что позволило спасти жизнь многим гражданам Турции.
Скандальный арест Сагива Ехезкеля является выражением лицемерия и неблагодарности. Своими действиями Турция выступает в роли исполнительного органа ХАМАС», – говорится в заявлении Йоава Галанта, опубликованном в твиттере.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
А так - целый ряд стран отправил первый отряд спасателей ещё 6 февраля. В том числе - Израиль (17 человек) и Россия (100 человек и 7 кинологических расчетов)
Помню тут в комментариях юзеры и на уровне депутатов у нас тоже многие писали и говорили про Италию времён эпидемии Covid, мол, мы россияне одни из первых пришли им на помощь и вообще помогали как могли, а они гады такие неблагодарные оказались. Хотя Италии много кто помогал тогда (одна из самых тяжелых ситуации в Европе была)
Теперь вот в комментах пинают Израиль за точно такой же посыл.
Короче, политика это почти всё мутное дело, двойные стандарты и лицемерие, увы.
И так двадцать лет.
Именно поэтому новость выложена тут, правда? Правда же?
Во-первых - далеко не факт, что первыми предложили, во-вторых - это как раз нормально, предложить помощь при подобных катаклизмах.
Ненормально вспоминать об этом или считать, что такой помощью купили себе индульгенцию.