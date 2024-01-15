Андрей Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)

Чемпион мира 2020 года по фигурному катанию среди юниоров Андрей Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Первую тренировку 20-летний спортсмен провел в понедельник. Ранее он входил в группу Кирилла Давыденко.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», переход согласован с Федерацией фигурного катания России (ФФКР), но Тутберидзе провела последние дни на чемпионате Европы в Каунасе и только сейчас вернулась в Москву. Вероятно, речь идет об испытательном сроке, после которого фигурист может остаться в группе. Переговоры о переходе начались после декабрьского чемпионата России, инициатива исходила от самого спортсмена.

В нынешнем сезоне Мозалев стал шестым в финале Гран-при России и 11-м на чемпионате страны. В 2022 году он выступал на Олимпиаде в Пекине, где занял 19-е место.