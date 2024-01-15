Андрей Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию ФФКР мужское катание Этери Тутберидзе переходы Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Чемпион мира 2020 года по фигурному катанию среди юниоров Андрей Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Первую тренировку 20-летний спортсмен провел в понедельник. Ранее он входил в группу Кирилла Давыденко.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», переход согласован с Федерацией фигурного катания России (ФФКР), но Тутберидзе провела последние дни на чемпионате Европы в Каунасе и только сейчас вернулась в Москву. Вероятно, речь идет об испытательном сроке, после которого фигурист может остаться в группе. Переговоры о переходе начались после декабрьского чемпионата России, инициатива исходила от самого спортсмена.

В нынешнем сезоне Мозалев стал шестым в финале Гран-при России и 11-м на чемпионате страны. В 2022 году он выступал на Олимпиаде в Пекине, где занял 19-е место.

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162 комментария
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Мой любимый фигурист. И к ТШТ я отношусь положительно, но это чуть ли не единственный случай, когда я в смятении из-за перехода. Не могу с чистым сердцем сказать, что рада.
Они с Давыденко более 10 лет вместе, программы отличные всегда, штучные, под Андрея.
Так жаль Кирилла Анатольевича. Мне нравилось их трио: Давыденко, Мозалев, Лунин.
Андрею удачи. Понятно, что на решение повлияли результаты последнего ЧР и первая половина сезона.
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+48
Андрею что-то нужно было менять, но это максимально неожиданно.Удачи Андрею!
+46
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+41
Судя по тому, как катал Андрей в последние два года, перемены напрашивались. Но вариант с Этери, с учетом того, что со взрослыми мальчиками у неё не особо...
+47
-9
+38
такими темпами спортс сегодня взорвется
+18
-1
+17
Думаю решение Оправданное!👍
Что-то у него не заладилось, причём по всем Пунктам.
Надеюсь, Этери приведёт его в Порядок! Тут ему расслабиться уже точно не дадут.
Удачи Андрюха✌️❤️
+26
-9
+17
Даёшь Лутфуллина к Давыденко! Нет сил смотреть, как чахнет парень на глазах.
+22
-6
+16
Хммм
Не верю, что Андрюша в состоянии вспахивать так, как требует Этери
Но если потянет, и похудеет сразу, и стабильности прибавит. А таланта там достаточно, лишь бы без травм
Но Давыденко Тим жаль.
+21
-5
+16
Андрей решил выйти из зоны комфорта и побиться за результаты. Уважаю. Кто пишет про отсутствие результатов ТШТ со взрослыми парнями, рекомендую вспомнить Воронова и Мориса. Призеры ЧЕ. А наличие в группе Самсонова и Федотова будет очень мотивировать.
+28
-12
+16
Еще бы Глеб туда бы ушел. Как пасынок у Мишина
+23
-9
+14
Я еще в прошлом году ожидала, что он сменит тренера, но не думала, что уйдет к Этери. В общем-то выбор логичный: прямых конкурентов в этой группе сейчас нет, при этом подтянуть прыжки ему там точно помогут. Главное, чтобы выдержал темп тренировок.
+21
-7
+14
В середине сезона? Теперь так можно?
Но если правда, решение максимально странное: причина трудностей Андрея явно не в тренере.
+15
-2
+13
Ответ k4rmazin2007
Ну можно прощаться с классным фигуристом. В ТШТ один-два сезона и здоровью кирдык. Хотя переход понимаю. На ЧР ему понаставили недокрутов, а компы дали ниже чем у Самсонова. А тутберидзе ещё пару лет назад пыталась переманить Мозалёва
на Чр он именно недокручивал. Ощущение, что он сам махнул на себя рукой. а ТШТ реанимировали таки Самсонова после болезни. Может, и с Андреем что-то получится.
+17
-4
+13
Думаю, это не последняя новость в этом сезоне, связанная с расширением возможностей Хрустального по предоставлению льда, и возможностью/необходимостью обеспечить конкруентную борьбу внутри групп.
+20
-8
+12
Ответ Ягун Ягунини
Судя по тому, как катал Андрей в последние два года, перемены напрашивались. Но вариант с Этери, с учетом того, что со взрослыми мальчиками у неё не особо...
Ворнов у неё нормально катал
+18
-6
+12
Глядя на Самсонова и его программы пожалуй можно это было сделать.. они по фактуре очень похожи)
+22
-11
+11
Ответ Ягун Ягунини
Судя по тому, как катал Андрей в последние два года, перемены напрашивались. Но вариант с Этери, с учетом того, что со взрослыми мальчиками у неё не особо...
Так у самого Андрея - тоже не особо. Уж точно ничего не теряет (кроме отношений с Давыденко). Но, надеюсь, этот переход - по взаимному согласию.
+13
-2
+11
То, что уйдет от Давыденко было ожидаемо, думала, дождется межсезонья. Не знаю хороший это вариант или нет, но в тшт надо точно расширять штат хореографов - это напрашивается давно.
+16
-6
+10
Ответ Храбрая виолончелистка
Даёшь Лутфуллина к Давыденко! Нет сил смотреть, как чахнет парень на глазах.
Зашла тот же комментарий написать)
Смех-смехом, но Лутфулину надо бежать куда угодно уже…
+13
-3
+10
вот это ни*** себе! их тандем с Давыденко был крут. жаль, что все посыпалось. надеюсь, в ТШТ смогут наладить стабильность, всё остальное у Андрея есть
+14
-4
+10
Ответ Adeline
Что-то ему менять надо было. Малюсенький прыжок (хотя нереально быстрая куртка), а из сезона в сезон в каждом интервью "Будем работать над компонентами". Ну, и порез техники на 15 баллов на ЧР был жирным намёком от федерации Жаль, что не будет больше штучных программ почти без беговых, а в успех сотрудничества именно с этим штабом верится слабо, хотела его к какому-нибудь другому тренеру
Другие
Мишин ? Там до своих то дела нет.
Рукавицин? Произвольные все еле выезжают. ОФП не хватает.
Плющенко? Кого он воспитал до чемпионства?
+14
-4
+10
У Андрея не было прогресса уже несколько лет: он был постоянно, как на качелях. И ему, действительно, нужно было что-то менять, попробовать что-то другое. Не знаю, насколько ему поможет Тутбертдзе, но Андрей - талантливый фигурист, возможно, у них и срастётся!
+10
0
+10
Удивительно, что только сейчас, она к нему ещё в Олимпийский сезон присматривалась.
Вообще, очень интересное сотрудничество, Андрей очень компонентный фигурист, хотя и судьи на ЧР нагло обокрали его, но стабильности ему не хватает.
+16
-6
+10
Удачи Андрею! Пусть это пойдёт ему на пользу!
+13
-4
+9
Судя по комментарию Давыденко, расстались не очень:
""У него и спрашивайте, извините, я работаю", – сказал Давыденко."
+9
0
+9
Андрей конечно очень необычный, яркий фигурист, но это решение выглядит несколько эксцентричным. Жаль, у Давыденко интересный музыкальный вкус и необычные запоминающиеся постановки. Есть конечно шанс, что Андрею починят прыжки, но пока переход представляется весьма экспериментальным, если это вообще правда)
+11
-2
+9
Шок контент! Во первых, как так! Во-вторых, он еще на прошлой неделе в шоу Плюща катал))) в третьих, шок!!!!
+13
-5
+8
Ответ Ezhar
хм, наконец-то, несколько лет к этому шло, хорошие отношения с тренером приятно, но победы, наверное, лучше. Посмотрим, любопытно. Хотя, если у него начнут ставить повышенные компоненты, это конечно же назовут грибами ТШТ))
А как это ещё можно будет назвать? Что судьи внезапно прозрели, что Мозалев, оказывается, лучше Самарина катается?
+16
-8
+8
Ответ MyCA
Ворнов у неё нормально катал
Воронов у кого только нормально не катал. А потом у всех почему то сдувался. И у Тутберидзе так же было, помню его реплику в КиКе, рядом с Этери, после провального проката "Всё, надоело кататься".
+13
-5
+8
Ответ Adeline
Что-то ему менять надо было. Малюсенький прыжок (хотя нереально быстрая куртка), а из сезона в сезон в каждом интервью "Будем работать над компонентами". Ну, и порез техники на 15 баллов на ЧР был жирным намёком от федерации Жаль, что не будет больше штучных программ почти без беговых, а в успех сотрудничества именно с этим штабом верится слабо, хотела его к какому-нибудь другому тренеру
например, к кому? К Соколовской? или к Дайнеко? У них самих спортсмены постоянно валят всё.
+8
0
+8
Ответ Анаис_Анаис
А как это ещё можно будет назвать? Что судьи внезапно прозрели, что Мозалев, оказывается, лучше Самарина катается?
лишь бы Мозалеву во благо! Ну нельзя его так оценивать! Жаль, что для того чтобы судьи разглядели его приходится идти на такие перемены.
+8
-1
+7
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