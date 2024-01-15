Андрей Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)
Чемпион мира 2020 года по фигурному катанию среди юниоров Андрей Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Первую тренировку 20-летний спортсмен провел в понедельник. Ранее он входил в группу Кирилла Давыденко.
Как уточняет «Спорт-Экспресс», переход согласован с Федерацией фигурного катания России (ФФКР), но Тутберидзе провела последние дни на чемпионате Европы в Каунасе и только сейчас вернулась в Москву. Вероятно, речь идет об испытательном сроке, после которого фигурист может остаться в группе. Переговоры о переходе начались после декабрьского чемпионата России, инициатива исходила от самого спортсмена.
В нынешнем сезоне Мозалев стал шестым в финале Гран-при России и 11-м на чемпионате страны. В 2022 году он выступал на Олимпиаде в Пекине, где занял 19-е место.
Они с Давыденко более 10 лет вместе, программы отличные всегда, штучные, под Андрея.
Так жаль Кирилла Анатольевича. Мне нравилось их трио: Давыденко, Мозалев, Лунин.
Андрею удачи. Понятно, что на решение повлияли результаты последнего ЧР и первая половина сезона.
Что-то у него не заладилось, причём по всем Пунктам.
Надеюсь, Этери приведёт его в Порядок! Тут ему расслабиться уже точно не дадут.
Удачи Андрюха✌️❤️
Не верю, что Андрюша в состоянии вспахивать так, как требует Этери
Но если потянет, и похудеет сразу, и стабильности прибавит. А таланта там достаточно, лишь бы без травм
Но Давыденко Тим жаль.
Но если правда, решение максимально странное: причина трудностей Андрея явно не в тренере.
Смех-смехом, но Лутфулину надо бежать куда угодно уже…
Мишин ? Там до своих то дела нет.
Рукавицин? Произвольные все еле выезжают. ОФП не хватает.
Плющенко? Кого он воспитал до чемпионства?
Вообще, очень интересное сотрудничество, Андрей очень компонентный фигурист, хотя и судьи на ЧР нагло обокрали его, но стабильности ему не хватает.
""У него и спрашивайте, извините, я работаю", – сказал Давыденко."