«Реал» разбил «Барсу» в Суперкубке, ничья «МЮ» и «Тоттенхэма», поражения СКА и «Спартака», Панарин побил рекорд Мессье, Большунов выиграл скиатлон в Казани, «Сочи» арендовал Чистякова и другие новости

1. «Реал» выиграл Суперкубок Испании, разгромив «Барселону» – 4:1! Винисиус сделал хет-трик в 1-м тайме, Араухо удалили за два фола на... Винисиусе.

Это 13-я победа «Мадрида» в Суперкубке, а Карло Анчелотти завоевал 11-й трофей с «Реалом» и догнал Зинедина Зидана, больше титулов только у Муньоса – 14.

2. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» – 2:2. Рэшфорд забил, у Хейлунда гол и пас, у Вернера ассист в первом матче за «шпор». У «МЮ» лишь одна победа в 6 последних турах АПЛ, команда тен Хага идет 7-й – и ее может обойти «Брайтон».

3. КХЛ. СКА проиграл «Северстали» в гостях (Роман Ротенберг снял Лайпсика, Гальченюка и Рендулича с игры, форварды СКА перестали выходить на лед во 2-м периоде), «Локомотив» уступил «Витязю», «Спартак» пропустил 6 шайб от «Металлурга». Илья Ковальчук получил «минус 2» в матче с Магнитогорском, красно-белые проиграли 6 из 7 игр с 40-летним форвардом в составе

4. На Australian Open Андрей Рублев обыграл Тиаго Сейбот Уайлда в первом круге, а Действующий чемпион Новак Джокович прошел Дино Прижмича, проведя самый продолжительный в карьере матч первого круга ТБШ – 4 часа 1 минута. Камилла Рахимова, Мария Тимофеева, Алина Корнеева, Элина Аванесян вышли во 2-й круг женской сетки, Самсонова выбыла.

5. «Реал» пойдет до конца в деле Негрейры, так как видит в нем признаки коррупции. Клуб хочет увольнения всех судей, контактировавших с бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA).

6. Норвежец Йоханнес Дале-Шевдал победил в пасьюте на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге, Кристиансен – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й. Итальянка Лиза Виттоцци выиграла женскую гонку преследования, Тандревольд – 2-я, Арнеклейв – 3-я, Брезаз-Буше – 7-я.

Александр Корнев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону, Латыпов – 2-й, Поварницын – 3-й. Тамара Дербушева победила в женской гонке, Сливко – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я.

7. Александр Большунов победил в скиатлоне на 20 км на этапе Кубка России по лыжам в Казани, Коростелев – 2-й, Мальцев – 3-й. Елизавета Пантрина выиграла женскую гонку, Кулешова – 2-я, Пеклецова – 3-я.

8. «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:1. Александр Овечкин пропускал вторую игру подряд, зато Артемий Панарин забросил шайбу и быстрее всех в истории клуба набрал 400 очков, превзойдя Марка Мессье. В другом матче дня «Детройт» одержал волевую победу над «Торонто» (4:2).

9. «Милан» победил «Рому» (3:1) в 20-м туре Серии А. 37-летний Оливье Жиру забил и отдал голевой пас.

10. Защитник Дмитрий Чистяков перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Кроме того, сочинцы расторгли контракт с форвардом Иваном Игнатьевым.

11. НБА. «Денвер» обыграл «Индиану», «Миннесота» оказалась сильнее «Клипперс». Другие результаты – здесь.

12. «Антальяспор» отстранил израильтянина Сагива Ехезкеля за празднование гола – форвард показал повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль. Контракт с игроком разорвут.

13. У Далера Кузяева – первая голевая передача после перехода в «Гавр», россиянин отметился результативным действием в матча против «Лиона» (3:1). До этого он только забивал

14. Puma готова платить «Барсе» до 300 млн евро за сезон – больше всех в мире. Ради этого клуб может разорвать контракт с Nike, действующий с 1998-го.

Цитаты дня.

Илья Авербух: «Мне неприятно смотреть международные турниры. Ощущение, будто передо мной закрыли дверь и говорят: «Если хочешь, смотри в глазок»

Франк Лебеф: «Де Брюйне лучше Месси с точки зрения видения игры и дальних передач»

Вячеслав Фетисов: «Требования НХЛ по Израилю – популизм и лицемерие. Почему они такого не требуют по России? Потому что невыгодно»

Балотелли о Роналду: «Как бог в любой лиге, взял бы его на войну. Но Португалия лучше, когда он в запасе»

Артур: «Клаудиньо сказал, что Петербург – красивейший город, а «Зенит» – европейский гранд. Помню игры клуба в ЛЧ»

Главный редактор издания «Миллиард.Татар» о победе Загитовой в номинации «Татарка года»: «Надеюсь, Алина подтянет татарский язык»

Лещук о «Слове пацана»: «Снято хорошо, сюжет интересный, только последняя серия разочаровала. Американский кинематограф пока лучше все-таки»

Хави про 1:4 с «Реалом»: «У нас были большие надежды, но мы провели свою худшую игру. «Барселона» познала горькую сторону футбола, прошу прощения у фанатов»

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