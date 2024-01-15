Медведева об алкоголе: «В спорте это большое табу. Только после завершения соревнований могу отпраздновать свои победы»
Евгения Медведева рассказала об отношении к алкоголю.
«В спорте есть ограничения в еде и употреблении алкогольных напитков. Не дай бог промилле какие-то будут в крови. Никотин и алкоголь не считаются допингом, но это отражается на физических показателях.
Тебе надо готовиться к чемпионату мира, а ты гробишь здоровье алкоголем. Это большое табу. Только после завершения соревнований я могу отпраздновать свои победы», – рассказала двукратная чемпонка мира в эфире «Дорожного радио».
И Настя, помнится, рассказывала, как Медисон на финале гран при распивала винишко с Габриэллой Пападакис прямо в раздевалке.
Так что Женя может и не употребляла, но спортсмены точно попивают.
История Косторной происходила перед ОП, т.е до начала сезона, а история Гоши, на его ДР, это начало января, когда тоже никаких соревнований не было. Когда идёт активная подготовка к соревнованиям, естественно, никто не пьет. А так почему бы и нет.. Они тоже люди.))
часто под "выпивают " подразумевается разная норма.
сомневаюсь, что спортсмены не отметили Новый год, хотя бы бокал шампанского.
Легендарные гости "кофемании", Кокорин и Мамаев
Кто пьёт уйдёт,
Но разве вечен тот
Кто ничего не пьёт!?
Омар Хайям!