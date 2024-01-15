Медведева об алкоголе: «В спорте это большое табу. Только после завершения соревнований могу отпраздновать свои победы»

Евгения Медведева рассказала об отношении к алкоголю.

«В спорте есть ограничения в еде и употреблении алкогольных напитков. Не дай бог промилле какие-то будут в крови. Никотин и алкоголь не считаются допингом, но это отражается на физических показателях.

Тебе надо готовиться к чемпионату мира, а ты гробишь здоровье алкоголем. Это большое табу. Только после завершения соревнований я могу отпраздновать свои победы», – рассказала двукратная чемпонка мира в эфире «Дорожного радио».