Медведева об алкоголе: «В спорте это большое табу. Только после завершения соревнований могу отпраздновать свои победы»

Теги Евгения Медведева алкоголь и спорт Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала об отношении к алкоголю.

«В спорте есть ограничения в еде и употреблении алкогольных напитков. Не дай бог промилле какие-то будут в крови. Никотин и алкоголь не считаются допингом, но это отражается на физических показателях.

Тебе надо готовиться к чемпионату мира, а ты гробишь здоровье алкоголем. Это большое табу. Только после завершения соревнований я могу отпраздновать свои победы», – рассказала двукратная чемпонка мира в эфире «Дорожного радио».

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40 комментариев
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А вот Алёнка Косторная у Скопцовой в подкасте такие истории рассказывала про забухивания спортсменов, такие истории... И Гоша тоже. :)
И Настя, помнится, рассказывала, как Медисон на финале гран при распивала винишко с Габриэллой Пападакис прямо в раздевалке.
Так что Женя может и не употребляла, но спортсмены точно попивают.
+28
-5
+23
Ответ Ритт
это интервью Жени на Дорожном радио. И она сказала, что сейчас может позволить себе праздновать свою жизнь. А ведущий добавил: праздновать свои победы. Конкретно про празднование своих прошлых спортивных побед Женя не говорила.
Люди не слушали, но осуждают. Все как обычно
+11
0
+11
Ответ Agura
Какие победы Медведева отмечает до сих пор? Вроде бы уже объявила о завершении карьеры.
это интервью Жени на Дорожном радио. И она сказала, что сейчас может позволить себе праздновать свою жизнь. А ведущий добавил: праздновать свои победы. Конкретно про празднование своих прошлых спортивных побед Женя не говорила.
+11
0
+11
Ответ Agura
Какие победы Медведева отмечает до сих пор? Вроде бы уже объявила о завершении карьеры.
Ну не сейчас отмечает, а в принципе может, ибо в спорте когда была она не пила, ну как я поняла
+11
0
+11
Конечно, это все прописные истины и вовсе не новость. Те, кто идут к спортивным вершинам, не размениваются на вредные привычки.
+11
0
+11
Ответ Ритт
А вот Алёнка Косторная у Скопцовой в подкасте такие истории рассказывала про забухивания спортсменов, такие истории... И Гоша тоже. :) И Настя, помнится, рассказывала, как Медисон на финале гран при распивала винишко с Габриэллой Пападакис прямо в раздевалке. Так что Женя может и не употребляла, но спортсмены точно попивают.
Так Мэди с Габи после соревнований накатили))
История Косторной происходила перед ОП, т.е до начала сезона, а история Гоши, на его ДР, это начало января, когда тоже никаких соревнований не было. Когда идёт активная подготовка к соревнованиям, естественно, никто не пьет. А так почему бы и нет.. Они тоже люди.))
+11
-1
+10
Очень понравился эфир на радио с Женей!
+9
0
+9
Послушала интервью Жени в эфире "Дорожного радио". Хорошее интервью, грамотная речь, приятный голос.
+10
-1
+9
Ответ Gala Tsintsadze
Отпраздновать = выпить алкоголь?
А что спортсмены не люди? Не могут бокал шампанского выпить?
+9
0
+9
Алкоголь всегда вредит здоровью, Женя, вне зависимости от времени, периода и т.д )
+13
-5
+8
Ответ Лакс
Как хорошо что у нас много разных медиа - Женечке даже по одному кругу хватит на много активностей, а Левану работы и гонораров.
Уж не завидуете ли вы ?) или все же искренне радуетесь , что Евгению везде приглашают ?
+7
0
+7
Отличное было интервью , и не про алкоголь вообще то ))) но надо именно этот очень важный единственный вопрос вынести в заголовок )) самая актуальная тема в нашем ФК )))) а там про спорт в основном были вопросы , между прочим .
+6
0
+6
Ответ Ритт
А вот Алёнка Косторная у Скопцовой в подкасте такие истории рассказывала про забухивания спортсменов, такие истории... И Гоша тоже. :) И Настя, помнится, рассказывала, как Медисон на финале гран при распивала винишко с Габриэллой Пападакис прямо в раздевалке. Так что Женя может и не употребляла, но спортсмены точно попивают.
или ей просто не наливали)
+10
-4
+6
Ответ Ритт
Послушала интервью Жени в эфире "Дорожного радио". Хорошее интервью, грамотная речь, приятный голос.
Мне тоже очень понравилось интервью
+6
0
+6
Ответ Аленка_76
Очень понравился эфир на радио с Женей!
Мне тоже понравилось как просто и доходчиво она отвечает на вопросы. А про алкоголь в статье исказили ответ
+5
0
+5
Судя по интервью спортсменов, не только фигуристов, большинство из них ведет себя на празднике и в отпуске так же, как и обычные люди. И алкоголь тоже пьют. Речь, конечно же, не о постоянном употреблении. На форму это никак не влияет.
+6
-1
+5
Ответ Agura
Какие победы Медведева отмечает до сих пор? Вроде бы уже объявила о завершении карьеры.
Вы интервью слушали?)
+5
0
+5
Ответ FS.Nika1
Алкоголь всегда вредит здоровью, Женя, вне зависимости от времени, периода и т.д )
Алкоголь не всегда вредит здоровью , просто надо пить хороший алкоголь , знать дозу , место и время . Наукой доказано , что употребление в определённой дозе вина ( качественного ) хорошо влияют на сердце . Так что про всегда , вы погорячились )
+5
-1
+4
Очень хорошее было интервью,Женя хорошо говорила о многих вещах,но спротс почему-то написал про алкоголь...
+4
0
+4
ну смотря какой спорт)
+5
-1
+4
Но ведь по сути ты все равно гробишь свой организм. Какая разница до или после.
+14
-10
+4
Ответ Mari Gams
Отличное было интервью , и не про алкоголь вообще то ))) но надо именно этот очень важный единственный вопрос вынести в заголовок )) самая актуальная тема в нашем ФК )))) а там про спорт в основном были вопросы , между прочим .
Ну кому это интересно? Мы же знаем, что самое главное в нашей жизни, особенно для спортивного ресурса)))
+3
0
+3
Спорт высоких достижений состоит из запретов и ограничений, это правда. Хотя некоторые спортсмены-мужчины умудряются совмещать)
+3
0
+3
Какие победы Медведева отмечает до сих пор? Вроде бы уже объявила о завершении карьеры.
+21
-18
+3
Лизонька зато может одновременно квасить и тренировать триксель. Ещё и с трещиной в ребре. Она уникальная ещё и в этом? Просто Терминатор какой-то. Или Чемпионат по прыжкам- это всё же не соревнования?😁
+9
-7
+2
Ответ Инна1945
Лизонька зато может одновременно квасить и тренировать триксель. Ещё и с трещиной в ребре. Она уникальная ещё и в этом? Просто Терминатор какой-то. Или Чемпионат по прыжкам- это всё же не соревнования?😁
Чемпионат по прыжкам - при любом раскладе более простая история, чем статусные соревнования, где надо не просто несколько раз прыгнуть, а выкатать две программы за ограниченный период времени.
+2
-1
+1
Ответ БезызбежноНаКрасный
большинство из них ведет себя на празднике и в отпуске так же, как и обычные люди _____________ а некоторые - как коко и момо)
А это кто?)
+1
0
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Спортсмены люди. люди все разные, одни вдохновляются и отмечают, другие нет. За всех не надо
часто под "выпивают " подразумевается разная норма.
сомневаюсь, что спортсмены не отметили Новый год, хотя бы бокал шампанского.
+4
-3
+1
Ответ Kareglazaya
А это кто?)
как-то мимо вас всё мимо прошло)
Легендарные гости "кофемании", Кокорин и Мамаев
0
0
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Кто пил ушёл,
Кто пьёт уйдёт,
Но разве вечен тот
Кто ничего не пьёт!?

Омар Хайям!
+2
-2
0
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