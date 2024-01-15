Губерниев пожаловался на отель в Чайковском: «Течет черная вода. Сейчас нужно быть благодарным, что вообще есть тепло, но у меня вопросы к мэрии»
Дмитрий Губерниев пожаловался на отель в Чайковском, где проходил ЧР по биатлону.
Чемпионат России в Чайковском (Пермский край) завершился 14 января. Губерниев сегодня сообщил, что в его номере в отеле из крана течет «черная вода».
– Ничего не произошло, просто течет черная вода. Сейчас, конечно, нужно быть благодарным, что вообще есть тепло, но у меня вопросы к мэрии города. Вода просто черная. Может быть, нефтяная скважина забурлила. Считаю, заместитель мэра по ЖКХ должен самолично устранить неполадки.
– У спортсменов есть какие‑то проблемы?
– Не знаю, но вряд ли только у меня черная вода. Она правда просто черная. Не серая, не бурая, а черная! Передаю большой привет мэрии прекрасного города. Биатлон был замечательный, дорогие цены на билеты. Министерство спорта Пермского края и мэрия Чайковского — герои дня, – сказал комментатор Губерниев.
Все рассказывали что Европа без нашего газа замерзнет, только пока мерзнут люди по всей стране с авариями и вон даже умыться нельзя спортсменам - то вода черная, то бежит сразу на пол...
Нормальный кстати город, был там в прошлом году, почти на границе с Удмуртией. Даже своя набережная есть
«В трехлетнем бюджете РФ запланировано сокращение расходов на ЖКХ в 2 раза — с 884 млрд рублей в 2024 году, до 506 млрд в 2025 и 381 млрд в 2026 году»
Главное же что биатлон хороший!
В Германии воды вообще нет, батареи давно все полопались, доедаем последних дискусов из аквариума. Федых не даст соврать