Губерниев пожаловался на отель в Чайковском: «Течет черная вода. Сейчас нужно быть благодарным, что вообще есть тепло, но у меня вопросы к мэрии»

Теги чемпионат России Дмитрий Губерниев Биатлон

Дмитрий Губерниев пожаловался на отель в Чайковском, где проходил ЧР по биатлону.

Чемпионат России в Чайковском (Пермский край) завершился 14 января. Губерниев сегодня сообщил, что в его номере в отеле из крана течет «черная вода».

– Ничего не произошло, просто течет черная вода. Сейчас, конечно, нужно быть благодарным, что вообще есть тепло, но у меня вопросы к мэрии города. Вода просто черная. Может быть, нефтяная скважина забурлила. Считаю, заместитель мэра по ЖКХ должен самолично устранить неполадки.

– У спортсменов есть какие‑то проблемы?

– Не знаю, но вряд ли только у меня черная вода. Она правда просто черная. Не серая, не бурая, а черная! Передаю большой привет мэрии прекрасного города. Биатлон был замечательный, дорогие цены на билеты. Министерство спорта Пермского края и мэрия Чайковского — герои дня, – сказал комментатор Губерниев.

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30 комментариев
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да... как и предсказывали на первом канале, европейские города замерзают.... но есть нюанс ))
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Дима, это нефть, отверни втрой вентиль пойдет газ )
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А чего это, вышел из зоны комфорта заграничного Московского княжества. это Россия Димон, у нас везде так...
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Если вода черная, это еще не значит, что она опасна для здоровья. И вообще сейчас не время для негатива и паникерских настроений, сейчас нужно сплотиться вокруг лидера, а не ныть по поводу воды. Не нравится тебе вода - пей коньяк!
+35
-1
+34
В этом же крае есть такие города как Александровск, Губаха, в Кизеле так вообще... Там и такой воде рады. Если бы он знал какие там проблемы с медициной, образованием. Вообще бы 😭
+19
-2
+17
Ответ Maturmalai
Если вода черная, это еще не значит, что она опасна для здоровья. И вообще сейчас не время для негатива и паникерских настроений, сейчас нужно сплотиться вокруг лидера, а не ныть по поводу воды. Не нравится тебе вода - пей коньяк!
Да-да, деды наши вообще без водопровода жили и ничего, не жаловались
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+17
Ждем кучу новостей про это - как выскажется какой-нибудь депутат, глава гостиницы, губернатор - о том, что "просто хайпа хотят. И вообще время трудное".

Все рассказывали что Европа без нашего газа замерзнет, только пока мерзнут люди по всей стране с авариями и вон даже умыться нельзя спортсменам - то вода черная, то бежит сразу на пол...
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Дайте стране время. Ещё хотя бы 500 лет.
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Ответ Cruel Snake
В этом же крае есть такие города как Александровск, Губаха, в Кизеле так вообще... Там и такой воде рады. Если бы он знал какие там проблемы с медициной, образованием. Вообще бы 😭
Зачем ему это знать, он в мАскве живёт.. Если власть годами не меняется нигде, какие вопросы к мэрии? Все прилипли к местам и ездят на мерседесах🤷‍♂️
+7
-2
+5
почему в Перми не должно быть нормальной воды и тепла?
+5
-2
+3
Ответ Ярик01
Это не Пермь, а депрессивный городок далеко от областного центра.
Да, он далеко от областного центра, но в сторону Москвы ), а не от нее.
Нормальный кстати город, был там в прошлом году, почти на границе с Удмуртией. Даже своя набережная есть
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Ответ Ярик01
Это не Пермь, а депрессивный городок далеко от областного центра.
почему в областном центре не должно быть тепла и воды?))
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Ответ Ярик01
Ты русский язык понимаешь? "далеко от областного центра" А в сотнях километрах от областного центра гниль и плесень вместо ЖКХ, из-за финансов, тарифов и неплатежей.
Или из-за того, что все эти годы ЖКХ был недофинансирован, и просвета не видно:
«В трехлетнем бюджете РФ запланировано сокращение расходов на ЖКХ в 2 раза — с 884 млрд рублей в 2024 году, до 506 млрд в 2025 и 381 млрд в 2026 году»
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Не из серии "..а у них", а просто вспомнилось из забавного. В испанском горном городке Брото есть красивый водопад, вдоль которого проложена ферратная трасса, по которой лазали. Пару лет спустя остановились в отеле с видом на этот водопадик, причем заехали сразу после сильнейшего ливня, и на глазах цвет в нем поменялся с белого на коричневый с увеличением потока. Открываю кран, и в нем такая же картина, чистая вода через минуту сменяется на песко-водяную смесь. С утра водопад обратно чистый, и в кране норм
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Даже Гу. уже понимает, что Беларусь для россиян это уже недостижимая западная Европа. Заграница.
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Ответ Maturmalai
Если вода черная, это еще не значит, что она опасна для здоровья. И вообще сейчас не время для негатива и паникерских настроений, сейчас нужно сплотиться вокруг лидера, а не ныть по поводу воды. Не нравится тебе вода - пей коньяк!
Я прочитал, его голосом 👍👍👍
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Ответ xxx-xxx
Дима, это нефть, отверни втрой вентиль пойдет газ )
Ещё бы спичку зажёг, после второго вентиля, увидел бы стратосферу Пермского края))
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Ответ Ярик01
Причем тут пенсионеры? Обновление инфраструктуры ЖКХ это вложения в коммерческую деятельность. Персональные субсидии к вложениям в коммерческую деятельность не имеют отношение.
отопление - коммерческая деятельность? вопросов больше не имею...
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Ответ Ярик01
ЖКХ и не должно финансироваться из бюджета РФ, а в крайнем случае из местных бюджетов, а лучше самоокупаться, для этого надо перестроить и бюджетную систему и тарифную.
пенсионерам тоже прикажешь самоокупаться? да ты гений!
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бежит из крана в раковину?..не мимо?..это же отлично...включай и жди, когда пойдёт чистая...
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Хотели Европу заморозить, но сначала решили на своих поупражняться
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Black Waters Matter
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Все вопросы после выборов!
Главное же что биатлон хороший!
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Вам то хорошо...
В Германии воды вообще нет, батареи давно все полопались, доедаем последних дискусов из аквариума. Федых не даст соврать
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