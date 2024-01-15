Губерниев пожаловался на отель в Чайковском: «Течет черная вода. Сейчас нужно быть благодарным, что вообще есть тепло, но у меня вопросы к мэрии»

Дмитрий Губерниев пожаловался на отель в Чайковском, где проходил ЧР по биатлону.

Чемпионат России в Чайковском (Пермский край) завершился 14 января. Губерниев сегодня сообщил, что в его номере в отеле из крана течет «черная вода».

– Ничего не произошло, просто течет черная вода. Сейчас, конечно, нужно быть благодарным, что вообще есть тепло, но у меня вопросы к мэрии города. Вода просто черная. Может быть, нефтяная скважина забурлила. Считаю, заместитель мэра по ЖКХ должен самолично устранить неполадки.

– У спортсменов есть какие‑то проблемы?

– Не знаю, но вряд ли только у меня черная вода. Она правда просто черная. Не серая, не бурая, а черная! Передаю большой привет мэрии прекрасного города. Биатлон был замечательный, дорогие цены на билеты. Министерство спорта Пермского края и мэрия Чайковского — герои дня, – сказал комментатор Губерниев.