Мозалев покинул группу Давыденко из-за конфликтов с тренером (ТАСС)
Чемпион мира 2020 года по фигурному катанию среди юниоров Андрей Мозалев покинул группу тренера Кирилла Давыденко из-за конфликтов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«В последнее время между Андреем и Кириллом Анатольевичем не раз возникали конфликтные ситуации. Тренер стал меньше уделять внимание спортсмену. Это в основном и стало причиной решения Андрея сменить тренерскую команду», – заявил источник агентства.
При этом, согласно информации Sport24, спортсмен ушел от Давыденко «спокойно, без скандала». Сегодня он провел первую тренировку в группе Этери Тутберидзе.
В текущем сезоне 20-летний Мозалев стал шестым в финале Гран-при России и 11-м на чемпионате страны.
Тут главное несмотря ни на что достойно разойтись разными берегами, без вываливания нижнего белья и различных тëрок на публику.
Ну что ж, удачи Андрею в новом штабе! Если прогресса нет,--надо попытаться что-то изменить. Пусть всё у него получится!
Главное без травм
Я, кстати, еще в прошлом году заприметила его оживление и интерес, когда он в команду к Этери попал на прыжковом турнире. Всё ждала каких-то новостей на эту тему - показалось мне или нет))
Что ж, Андрею удачи, пусть с новым штабом всё получится!