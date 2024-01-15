Мозалев покинул группу Давыденко из-за конфликтов с тренером (ТАСС)

Чемпион мира 2020 года по фигурному катанию среди юниоров Андрей Мозалев покинул группу тренера Кирилла Давыденко из-за конфликтов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В последнее время между Андреем и Кириллом Анатольевичем не раз возникали конфликтные ситуации. Тренер стал меньше уделять внимание спортсмену. Это в основном и стало причиной решения Андрея сменить тренерскую команду», – заявил источник агентства.

При этом, согласно информации Sport24, спортсмен ушел от Давыденко «спокойно, без скандала». Сегодня он провел первую тренировку в группе Этери Тутберидзе.

В текущем сезоне 20-летний Мозалев стал шестым в финале Гран-при России и 11-м на чемпионате страны.