Мозалев покинул группу Давыденко из-за конфликтов с тренером (ТАСС)

Теги сборная России мужское катание Этери Тутберидзе переходы Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Чемпион мира 2020 года по фигурному катанию среди юниоров Андрей Мозалев покинул группу тренера Кирилла Давыденко из-за конфликтов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В последнее время между Андреем и Кириллом Анатольевичем не раз возникали конфликтные ситуации. Тренер стал меньше уделять внимание спортсмену. Это в основном и стало причиной решения Андрея сменить тренерскую команду», – заявил источник агентства.

При этом, согласно информации Sport24, спортсмен ушел от Давыденко «спокойно, без скандала». Сегодня он провел первую тренировку в группе Этери Тутберидзе.

В текущем сезоне 20-летний Мозалев стал шестым в финале Гран-при России и 11-м на чемпионате страны.

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38 комментариев
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Обычно дело. Если есть принципиальные разногласия, тем более продолжительное время и в результатах нет роста, то обеим сторонам нужно что-то менять.

Тут главное несмотря ни на что достойно разойтись разными берегами, без вываливания нижнего белья и различных тëрок на публику.
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думаю нормальное решение Мозалев в последнее время стал слабее
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ну не знаю, кому там в группе Давыденко уделять внимания больше, чем Андрею.
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Не только конфликты стали причиной перехода, но и места на ЧР и этапах повлияли на спортсмена.
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О да, у Этери его вниманием конечно обласкают, держи карман шире)
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Да, нормально всё. Видно же, что Андрею нужны перемены. Пусть попробует новое. Я его обожаю как фигуриста, и моӗ отношение к нему остаётся прежним.
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У Андрея последнее время был застой и нужен был какой то выход. Не осуждаю ни его, ни тренера. Надо пробовать что то новое, а у Этери будет конкурировать с Самсоновым, обоим на пользу. Удачи Андрею в новом штабе.
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Наверное, вина и Андрея тут есть. Все таки он совсем выступал не в форме, поправился.
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В тшт упакуют бонусами, будет посты после каждых сорев благодарственные выпускать.
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+8
Сам -сусам.. Ленится, а потом тренер плохой..... Сам добрый..... У Эттери будет тоже впахивать, легко не будет... 😉
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+8
Ответ Katerina Sunny
Вот после таких слов анонима нужно интервью Мозалева, а то какие-то анонимные набросы на бывшего тренера.
А где тут набросы??? Сами по себе конфликты ни о чем не говорят - может, там Мозалев был неправ. Почему текст выше не рассматривается как наброс на него??
+9
-1
+8
Вот после таких слов анонима нужно интервью Мозалева, а то какие-то анонимные набросы на бывшего тренера.
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+8
Да уж, у тренера, вместе с которым он стал юниорским чемпионом мира при отсутствии других звездных учеников ему не хватает внимания? Очень странно..
+16
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+7
Не верится что-то. Кому он мог уделять больше внимания, чем своему лучшему ученику?
+10
-3
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Источники знакомые с ситуацией на наших около спортивных сайтах одни и те же... Любители хайпа, хороших просмотров и трафика. После этого вброса, Андрей должен всё разъяснить коротко и ясно.
+6
0
+6
Ответ Маргарита В Сафронова
Да, нормально всё. Видно же, что Андрею нужны перемены. Пусть попробует новое. Я его обожаю как фигуриста, и моӗ отношение к нему остаётся прежним.
Я тоже безумно хочу,чтоб он стал сильнее, увереннее!! Он прекрасный фигурист!!!!
+9
-4
+5
Немного неожиданно... Не то, что ушёл, а что ЭТ взяла...
Ну что ж, удачи Андрею в новом штабе! Если прогресса нет,--надо попытаться что-то изменить. Пусть всё у него получится!
+7
-2
+5
Ответ Маргарита В Сафронова
Да, нормально всё. Видно же, что Андрею нужны перемены. Пусть попробует новое. Я его обожаю как фигуриста, и моӗ отношение к нему остаётся прежним.
Да, я тоже. Андрей хороший мальчик!
+7
-3
+4
М-м-м, интересно, получится ли что с очередной ромашкой.
+8
-4
+4
Ну Этери его с ремнем погоняет, может что и выйдет путного из этого перехода. Мозалеву явно не доставало жесткой руки, сам он слишком уж кашка-кашкой.
+4
-1
+3
Ответ Emma Dunn
Мне тоже это интересно. У него был кто-то еще? Кроме Гушины, конечно же.
Иван Рамзенков
+3
0
+3
Ответ U-hoho
А где тут набросы??? Сами по себе конфликты ни о чем не говорят - может, там Мозалев был неправ. Почему текст выше не рассматривается как наброс на него??
"Тренер стал меньше уделять внимание спортсмену. "
+3
0
+3
Ответ Katerina Sunny
"Тренер стал меньше уделять внимание спортсмену. "
Ну так этот любом случае субъективный взгляд Мозалева или автора. Даже если он подтвердит эти слова, если Андрею показалось, что ему стали уделять меньше внимания - совсем не значит, что это действительно так. Разошлись, оставшись каждый при совсем мнении.
+3
0
+3
Горяченькая пошла...
+3
-1
+2
Ну, если это причина, то хорошо сделал, чтобы уйти. Андрей сделал правильно. Удачи ему!
+5
-4
+1
И что это за источник? Мама что ли? Мамы они такие, всегда считают, что их чаду не уделяют внимания.
+4
-3
+1
Ответ Людмила Сагайдакова
Сам -сусам.. Ленится, а потом тренер плохой..... Сам добрый..... У Эттери будет тоже впахивать, легко не будет... 😉
Может Этери сможет его правильно настроить, да и тренировки в этом штабе серьёзные!! Думаю, что всё будет хорошо!!!!!
Главное без травм
+4
-3
+1
Вот про то что какой то разлад между ним и тренером как раз говорил недавно в своем выпуске Журанков после чр кажется..
+1
0
+1
Ответ Vera Goncharova
ну не знаю, кому там в группе Давыденко уделять внимания больше, чем Андрею.
Мне тоже это интересно. У него был кто-то еще? Кроме Гушины, конечно же.
+2
-1
+1
Ну, я конечно сомневаюсь, что у Этери Андрюшка будет получать сильно больше внимания (поди не парник, чтобы с семью няньками заниматься)), но перемены ему были в любом случае нужны.
Я, кстати, еще в прошлом году заприметила его оживление и интерес, когда он в команду к Этери попал на прыжковом турнире. Всё ждала каких-то новостей на эту тему - показалось мне или нет))
Что ж, Андрею удачи, пусть с новым штабом всё получится!
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