Полиция Стамбула задержала и допросила хавбека «Истанбула» Карцева из-за поста о 100 днях после атаки ХАМАС на Израиль

Полиция обратила внимание на Эдена Карцева после сообщения в соцсетях.

Израильтянин, выступающий за « », опубликовал изображение, посвященное 100-дневному рубежу с момента атаки ХАМАС на и обострения конфликта.

Как сообщает Cumhuriyet, сотрудники стамбульской полиции задержали хавбека. Футболист дал показания и после этого был отпущен.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб инициировал дисциплинарное расследование по факту публикации.