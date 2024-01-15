Полиция Стамбула задержала и допросила хавбека «Истанбула» Карцева из-за поста о 100 днях после атаки ХАМАС на Израиль
Полиция обратила внимание на Эдена Карцева после сообщения в соцсетях.
Израильтянин, выступающий за «Истанбул», опубликовал изображение, посвященное 100-дневному рубежу с момента атаки ХАМАС на Израиль и обострения конфликта.
Как сообщает Cumhuriyet, сотрудники стамбульской полиции задержали хавбека. Футболист дал показания и после этого был отпущен.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб инициировал дисциплинарное расследование по факту публикации.
Странная позиция у Спортса...