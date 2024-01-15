Полиция Стамбула задержала и допросила хавбека «Истанбула» Карцева из-за поста о 100 днях после атаки ХАМАС на Израиль

Теги высшая лига Турция происшествия сборная Израиля по футболу Истанбул Политика Эден Карцев Футбол

Полиция обратила внимание на Эдена Карцева после сообщения в соцсетях.

Израильтянин, выступающий за «Истанбул», опубликовал изображение, посвященное 100-дневному рубежу с момента атаки ХАМАС на Израиль и обострения конфликта.

Как сообщает Cumhuriyet, сотрудники стамбульской полиции задержали хавбека. Футболист дал показания и после этого был отпущен.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб инициировал дисциплинарное расследование по факту публикации.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Позор Эрдогану.
+16
-9
+7
Ответ Roman Araslanov
Позор Эрдогану.
А Бене Нетаньяху слава? Или США слава у которых руки по локоть в крови! Эрдоган может и не ангел но столько крови сколько пролили евреи и америкосы ему даже и не снилось!
+4
-2
+2
кто то усердно накачивает этот кровавый шарик, чтобы забрызгало не только Газу.
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
100 дней Израиль утюжит Палестину.
+2
-2
0
Модерация удалила мой комментарий об убийстве в Турции посла России и о сбитом турецким истребителем российского самолета СУ. Это факты, не мои фантазии. В чëм причина удаления, осмелюсь спросить?? Возможно нельзя уже и вспомнить как Суворов и Румянцев турок били?
Странная позиция у Спортса...
0
0
0
Ответ Anton Kortenko
кто то усердно накачивает этот кровавый шарик, чтобы забрызгало не только Газу.
интересно кто)))
0
0
0
Ответ Назар Игорь
Комментарий удален модератором
они нам не друзья и не враги. Политика дело тонкое.
+3
-3
0
Ответ Назар Игорь
Комментарий удален модератором
А ещё помидорами и яйцами помогают. Теперь можно яичницу с 🍅 на завтраки кушац. АВЕ турецкому косплейеру Ади.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий