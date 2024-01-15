Гвардиола получил награду тренеру года The Best, обойдя Индзаги и Спаллетти

Теги Интер Лучано Спаллетти Симоне Индзаги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Италии по футболу рейтинги ФИФА Наполи Пеп Гвардиола The Best Футбол

Пеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», признан лучшим тренером года.

Испанский специалист стал обладателем награды The Best после того, как в 2023 году выиграл с «горожанами» Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

В тройку претендентов на премию ФИФА входили также Лучано СпаллеттиНаполи» / сборная Италии) и Симоне Индзаги («Интер»).

Лучшим тренером 2022 года был признан Лионель Скалони, выигравший ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

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41 комментарий
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Ну тут без вариантов. Требл завоевал, привел к первой долгожданной победе Сити в Лиге Чемпионов, причем какая была тяжелая сетка по ходу турнира.Да и вообще оформил второй требл в своей карьере- легенда.
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Ну тут все было очевидно
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Пеп конечно просто великолепен, будет абсолютно лучшим к концу тренерской карьеры.
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Ответ corazn blanco
Ну тут без вариантов. Требл завоевал, привел к первой долгожданной победе Сити в Лиге Чемпионов, причем какая была тяжелая сетка по ходу турнира.Да и вообще оформил второй требл в своей карьере- легенда.
Вспомнилось, как Флика с треблом в 2020 прокатили
Но хорошо, что здесь Пепу досталась заслуженная награда
+7
-1
+6
Пеп - это Месси среди тренеров. Недосягаемый
+12
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+6
Блин, неожиданно
+5
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+5
Ответ Игорь Горшков
Комментарий скрыт
Речь идёт о достижениях за карьеру, а не о трёх судейских ЛЧ подряд.
+7
-2
+5
Ответ Игорь Горшков
Комментарий скрыт
Зидан безусловно отличный тренер, но кроме Реала пока больше нигде не тренировал.
Пеп же доказал что его футбол работает во всех чемпионатах, да и два требла только у него есть.
+5
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Никого он не обходил, просто его никто догнать не смог.
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+4
Ответ Игорь Горшков
Ааа, идёт речь об освоении ярдов за карьеру, и нулевой результат по ЛЧ, когда тренировал Баварию, ясно, спасибо за разъяснение.
Знаете, самое смешное, вы ещё заработаете такую репутацию что бы вам давали эти лярды.
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Заслуженно.
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Ответ Игорь Горшков
Хотел сказать, такой же с некоторым количеством липовый наград?
полностью согласен 👍
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зажег на церемонии) он же "fuck" сказал?))
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Ну тут и вариантов не было
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Пеп наверное самый лучший тренер в истории.
+5
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Ответ Игорь Горшков
Хотел сказать, такой же с некоторым количеством липовый наград?
Такой же доминантор и разрыватель уканов
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-5
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Ответ CleveR
почему Гвардиола, а не Мостовой?
У Пепа эта бесполезная бумажка есть
+1
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Ответ Крок
так чё там с нарушениями то в итоге?
Не вашего ума дела, как говорится, нам же сказали, все по нормам и правилам.
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Ответ Tristan...
Пеп - это Месси среди тренеров. Недосягаемый
и так же как месси должен стать самым титулованным в истории
+1
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0
Ответ Tristan...
Пеп - это Месси среди тренеров. Недосягаемый
Месси уже год как без результатов ( левые пенки ЧМ не в счёт)! если сравнивать Пепа с кем-то,то только с Марадоной или Роналдиньо как минимум!!!
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Ответ Tristan...
Такой же доминантор и разрыватель уканов
доминатор с левыми пенками и растворением в ответственных матчах (особенно в ПСЖ) 🤣🤡
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Тут вообще без вариантов
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Ответ Старик Стариканов
Странно что не Месси
согласен 👍))
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Ответ CleveR
почему Гвардиола, а не Мостовой?
И снова не Мостовой, таким наградам не доверяет он.
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вот вам и вся правда о пиаре пешика! В пример приведу: лучшей женщиной футболисткой признана финалистка,но не чемпионка мира! А почему пешику так подсобили, ведь реально на ЧМ были намного круче игроки, тот же Мбаппе, весь чемп он феерил,да ещё и в финале затащил до ничьей!? Что скажете знатоки?)) Это я к тому,что кубок ЧМ это не самое крутое, и это не является весомым аргументом получается!
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На мой взгляд, лучший тренер современности. Хосеп - это тот человек, который гарантирует результат. Его плюс, конечно, стиль который он исповедует - очень зрелищно, ещё и титулы приносит. Бред про взять рангом ниже клуб не катит.
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Он еще такую речь выдал про Барсу. Хитрюга. Греет место 1000%. Видимо, если в конце сезона уйдет из сити, то будет метить на место Хави. Сложилось такое впечатление.
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Реальных конкурентов у него не было.
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Подкуп судей и грязная игра
Это Манчестер Сити тренирует Гвардиола
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почему Гвардиола, а не Мостовой?
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