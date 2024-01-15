Гвардиола получил награду тренеру года The Best, обойдя Индзаги и Спаллетти
Пеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», признан лучшим тренером года.
Испанский специалист стал обладателем награды The Best после того, как в 2023 году выиграл с «горожанами» Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.
В тройку претендентов на премию ФИФА входили также Лучано Спаллетти («Наполи» / сборная Италии) и Симоне Индзаги («Интер»).
Лучшим тренером 2022 года был признан Лионель Скалони, выигравший ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
Но хорошо, что здесь Пепу досталась заслуженная награда
Пеп же доказал что его футбол работает во всех чемпионатах, да и два требла только у него есть.
Это Манчестер Сити тренирует Гвардиола