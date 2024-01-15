Гвардиола получил награду тренеру года The Best, обойдя Индзаги и Спаллетти

Пеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», признан лучшим тренером года.

Испанский специалист стал обладателем награды после того, как в 2023 году выиграл с «горожанами» Лигу чемпионов, и Кубок Англии.

В тройку претендентов на премию ФИФА входили также (« » / сборная Италии) и («Интер»).

Лучшим тренером 2022 года был признан Лионель Скалони, выигравший ЧМ-2022 со сборной Аргентины.