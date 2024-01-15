Мозалев продолжит выступать за Петербург до мая. Переход в другую страну он сейчас не рассматривает (Sport24)

Теги сборная России мужское катание Этери Тутберидзе переходы Сергей Дудаков Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Андрей Мозалев на данный момент не рассматривает переход в другую страну.

Об этом сообщает Sport24.

До мая 20-летний фигурист продолжит официально представлять Санкт-Петербург, где он тренировался у Кирилла Давыденко. При этом на самом чемпионате Петербурга он не выступит, а будет готовиться к Спартакиаде.

Ранее Мозалев прибыл в Москву и провел первую тренировку в группе Этери Тутберидзе, но пока только с Сергеем Дудаковым. Занятие с самой Тутберидзе планируется завтра. По информации Sport24,  фигурист ушел от Давыденко «спокойно, без скандала».

Мозалев – чемпион мира 2020 года среди юниоров. В нынешнем сезоне он стал шестым в финале Гран-при России и 11-м на чемпионате страны.

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13 комментариев
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ТШТ становится спортивным туроператором по маршруту "Путешествие из Петербурга в Москву") Чей трансфер следующий?
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На данный момент не рассматривает? Не Грузия ли с уходом Мориса, не верю в приостановку, активизировалась?
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Ответ bunya_hoh
А почему? Он нестабилен и на взрослом уровне ни разу не заходил в тройку на ЧР.
Как это не заходил в тройку на ЧР по взрослым???? Мозалёв - Бронзовый призёр чемпионата России 2022 года
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В другую страну - это в Москву что ли? )))
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Не уверена, что ему дадут поменять страну.
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Ну,с учётом того,что при переходе в другую страну,ему,скорее всего,придётся отбывать сезон карантина,то чем раньше он начнёт действовать,тем лучше.
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Ответ Jessi
Комментарий скрыт
Гуменник или Лутфуллин?
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Удачи Андрею! Пусть на новом месте всё сложится и результаты улучшатся.
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Ответ bunya_hoh
А почему? Он нестабилен и на взрослом уровне ни разу не заходил в тройку на ЧР.
Так-то он не только на пьедестале ЧР был, но и на Олимпиаду ездил)
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Смотрел ЧР, и по-моему его безжалостно утопили, кучу галок наставили незаслуженных. Если он тут не нужен, лучше менять страну, так что вообще не удивлюсь.
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Тут-зе умеет только выжимать все соки из малолеток.
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