Мозалев продолжит выступать за Петербург до мая. Переход в другую страну он сейчас не рассматривает (Sport24)

Андрей Мозалев на данный момент не рассматривает переход в другую страну.

Об этом сообщает Sport24.

До мая 20-летний фигурист продолжит официально представлять Санкт-Петербург, где он тренировался у Кирилла Давыденко. При этом на самом чемпионате Петербурга он не выступит, а будет готовиться к Спартакиаде.

Ранее Мозалев прибыл в Москву и провел первую тренировку в группе Этери Тутберидзе, но пока только с Сергеем Дудаковым. Занятие с самой Тутберидзе планируется завтра. По информации Sport24, фигурист ушел от Давыденко «спокойно, без скандала».

Мозалев – чемпион мира 2020 года среди юниоров. В нынешнем сезоне он стал шестым в финале Гран-при России и 11-м на чемпионате страны.