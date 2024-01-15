Мозалев продолжит выступать за Петербург до мая. Переход в другую страну он сейчас не рассматривает (Sport24)
Андрей Мозалев на данный момент не рассматривает переход в другую страну.
Об этом сообщает Sport24.
До мая 20-летний фигурист продолжит официально представлять Санкт-Петербург, где он тренировался у Кирилла Давыденко. При этом на самом чемпионате Петербурга он не выступит, а будет готовиться к Спартакиаде.
Ранее Мозалев прибыл в Москву и провел первую тренировку в группе Этери Тутберидзе, но пока только с Сергеем Дудаковым. Занятие с самой Тутберидзе планируется завтра. По информации Sport24, фигурист ушел от Давыденко «спокойно, без скандала».
Мозалев – чемпион мира 2020 года среди юниоров. В нынешнем сезоне он стал шестым в финале Гран-при России и 11-м на чемпионате страны.