Матч окончен
«Арсенал» разгромил «Брюгге» – 3:0. Мадуэке сделал дубль с передач Субименди
«Арсенал» победил «Брюгге».
«Арсенал» разгромил в гостях «Брюгге» (3:0) в 6-м туре Лиги чемпионов.
Матч проходил на стадионе «Ян Брейдель».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Нони Мадуэке открыл счет на 25-й минуте. На 47-й Мадуэке сделал дубль. Мартин Субименди был ассистентом обоих голов Нони. Габриэл Мартинелли забил на 56-й.
Лига чемпионов. 6 тур
10 декабря 20:00, Ян Брейдель
Что делать с Хаби Алонсо?18388 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости