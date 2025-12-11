«Арсенал» разгромил «Брюгге» – 3:0. Мадуэке сделал дубль с передач Субименди

«Арсенал» победил «Брюгге».

«Арсенал » разгромил в гостях «Брюгге » (3:0) в 6-м туре Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Ян Брейдель».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Нони Мадуэке открыл счет на 25-й минуте. На 47-й Мадуэке сделал дубль. Мартин Субименди был ассистентом обоих голов Нони. Габриэл Мартинелли забил на 56-й.

