«Арсенал» разгромил «Брюгге» – 3:0. Мадуэке сделал дубль с передач Субименди

«Арсенал» победил «Брюгге».

«Арсенал» разгромил в гостях «Брюгге» (3:0) в 6-м туре Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Ян Брейдель».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Нони Мадуэке открыл счет на 25-й минуте. На 47-й Мадуэке сделал дубль. Мартин Субименди был ассистентом обоих голов Нони. Габриэл Мартинелли забил на 56-й.

Лига чемпионов. 6 тур
10 декабря 20:00, Ян Брейдель
Брюгге
Завершен
0 - 3
Арсенал
Матч окончен
Боржеш   Диакон
83’
83’
Уайт   Салмон
Сейс   Саббе
74’
Нвадике   Ветлесен
74’
71’
Эдегор   Нванери
71’
Мадуэке   Сака
68’
Уайт
Сике   Мейер
67’
Трезольди   Фуро
67’
65’
Нергор
63’
Инкапиэ   Калафьори
62’
Дьокереш   Габриэл Жезус
56’
  Мартинелли
47’
  Мадуэке
2тайм
Перерыв
25’
  Мадуэке
Брюгге
ван ден Хевел, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Сике, Нвадике, Станкович, Цолис, Ванакен, Боржеш, Трезольди
Запасные: Кэмпбелл, Мейер, Сандра, Нильссон, Фуро, Спилерс, Саббе, Диакон, де Корте, Ромеро, Ветлесен
1тайм
Арсенал:
Райя, Льюис-Скелли, Инкапиэ, Нергор, Уайт, Мерино, Субименди, Эдегор, Мартинелли, Дьокереш, Мадуэке
Запасные: Сетфорд, Калафьори, Аррисабалага, Николс, Нванери, Габриэл Жезус, Салмон, Эзе, Louie George Copley, Сака
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАрсенал
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБрюгге
logoНони Мадуэке
logoГабриэл Мартинелли
logoМартин Субименди
