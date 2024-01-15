Месси выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА. Он опередил Холанда и Мбаппе

Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку года.

Нападающий « » и сборной получил награду The Best, опередив форвардов (« », сборная Франции) и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

стал игроком года по версии ФИФА в третий раз. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, во второй раз – в прошлом году.

Со статистикой выступлений 36-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.