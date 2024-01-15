Месси выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА. Он опередил Холанда и Мбаппе
Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку года.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии).
Месси стал игроком года по версии ФИФА в третий раз. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, во второй раз – в прошлом году.
Со статистикой выступлений 36-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Даже сам Месси не удосужился выйти на связь…
Из премии сделали посмешище
Это просто преступление против футбола, пик карьеры пиара фифа. Закрывайте все эти награды, они тупо обесценились
АХАХАХАХААХАХАХ