Месси выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА. Он опередил Холанда и Мбаппе

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Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку года.

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины получил награду The Best, опередив форвардов Килиана МбаппеПСЖ», сборная Франции) и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

Месси стал игроком года по версии ФИФА в третий раз. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, во второй раз – в прошлом году.

Со статистикой выступлений 36-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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Лионель Месси

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485 комментариев
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Какой же это позор, господи, у меня нет слов чтобы описать этот бред
+347
-31
+316
это позор!! Позор для всего мирового футбола!
+226
-22
+204
Это как вообще такое возможно? Нет, я конечно помню, выражение в студенческие годы, что сначала ты работаешь на зачетку, а потом она на тебя. Но чтобы так. Месси сам не ожидал, что выиграет, даже не вышел на связь)
+211
-10
+201
Самая незаслуженная награда в карьере Месси
+167
-12
+155
Все шутили, что Месси будут вручать награды даже после окончания карьеры, а в итоге так оно и оказалось
+159
-8
+151
Ходят слухи что Месси вошёл в шорт-лист премии Оскар,Нобелевской и Пулитцеровской премий,номинирован на Грэмми ,а также будет представлять Аргентину на конкурсе Мисс Вселенная
+114
-4
+110
Такое чувство, что Месси даже на выборах президента России победил бы...
+103
-5
+98
При всём уважении к Месси, он не должен был ни то что получать её, даже номинирован не должен быть! Цирк просто ....
+97
-2
+95
Позор.
Даже сам Месси не удосужился выйти на связь…
Из премии сделали посмешище
+85
-2
+83
Ни победителя в зале, ни видеообращения, только немая сцена… Это какой-то фарс
+67
-2
+65
Ответ Redy Noira
Самая незаслуженная награда в карьере Месси
какая по счету?
+74
-17
+57
Цирк!!!
Это просто преступление против футбола, пик карьеры пиара фифа. Закрывайте все эти награды, они тупо обесценились
+60
-7
+53
В 2024 году получил награду за ЧМ-2022

АХАХАХАХААХАХАХ
+53
-6
+47
лицо отца Холанда все описывает. Что нужно и сколько выиграть и забить голов, чтобы стать лучшим
+38
-1
+37
Это они точно за 2023 приз дают?
+38
-2
+36
😂😂😂😂 вот это плевок всему футбольному миру😂😂😂 такого позора я еще никогда не видел.
+36
-3
+33
Кажется я знаю, кого объявят лучшим игроком Евро-24
+32
-3
+29
Полнейший цирк. Позорище
+30
-4
+26
Если и после этой новости люди из мира футбола будут молчать и отнекиватся это позор прежде всего мирового футбола. Давать награду за 2023 год человеку который сыграл меньше всех матчей в этом списке. Это просто уму непостижимо. Я могу это сравнить..... Да ни с чем я не могу это сравнить давать награду в 2024 году за 2022 год это нонсенс в истории футбола.
+29
-5
+24
Ответ Бенедикто
Такое чувство, что Месси даже на выборах президента России победил бы...
А что, я не против
+26
-5
+21
Ответ Redy Noira
Самая незаслуженная награда в карьере Месси
так не сам же он себя выбрал))))))
+36
-15
+21
Как мессифаны аргументируют это на этот раз, интересно просто?
+26
-6
+20
Финальная глава в череде фальшивых наград меси
+25
-6
+19
Все думали что после позора на ЗМ 2010, мир такого больше не увидит, по потом случился ЗМ 2019, 2021, 2023 - все подумали ну вот куда уже больше беспредела, ну не возможно дно дальше пробить, но снизу постучал The Best.
+20
-3
+17
Ответ MANDARIN
Комментарий удален пользователем
минус за лайкодрочку
+17
0
+17
Ответ Бенедикто
Такое чувство, что Месси даже на выборах президента России победил бы...
Ну нет, тут Лионель не осилил бы
+17
-1
+16
Ответ Proper Chels
Комментарий скрыт
ходят слухи что чм был в 2022 году
+16
-1
+15
Ответ Proper Chels
Комментарий скрыт
ЧМ был в 22 году,специалист)))
+15
-1
+14
какое же позорище для футбола. Просто обесценивание всех наград происходит (и достижений)
+18
-5
+13
главный анекдот года
+18
-5
+13
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