Директор «Зенита» Медведев показал Клаудиньо неприличный жест, говоря о «Спартаке»: «Ready?» Клуб удалил видео

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Клаудиньо Футбол

Клаудиньо напомнили об оскорбительной кричалке про «Спартак».

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев, встретившись с полузащитником, спросил, как у него дела, а потом сказал: «Ready (готов)? «Спартак»?»

При этом менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт.

Фрагмент был включен в видео о первом дне сборов, опубликованном на YouTube-канале «Зенита». Впоследствии ролик был удален.

211 комментариев
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Быдло, просто быдло
+244
-27
+217
Как горит то. И смысл после этого объяснять кому-то, какой клуб самый-самый. Сколько ещё нужно чемпионств и звёзд на эмблему, чтобы перестать себя вести как провинциалы (в худшем смысле этого слова).
+245
-36
+209
Какая отвратительная рожа ©
+161
-13
+148
Ответ Chernoy
Как горит то. И смысл после этого объяснять кому-то, какой клуб самый-самый. Сколько ещё нужно чемпионств и звёзд на эмблему, чтобы перестать себя вести как провинциалы (в худшем смысле этого слова).
Питерские отчаянно минусуют все новые комментарии))
+129
-21
+108
Культура так и прет
+85
-10
+75
А чему удивляться? Он как-то на всю страну заявил, что Дзюба и Азмун показали, что будет со Спартаком.
И пусть питерцы хоть слово после этого скажут в сторону Дзагоева. Ещё Кержакова вспомнить можно недавно.
+79
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+65
Провинциальные комплексы, ничего нового)
+75
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Что бывает когда колхозники пробираются к деньгам)
+59
-9
+50
Ответ Luneville
Комментарий скрыт
Зенит (Ленинград)-Спартак (Москва) 0:6
19.06.1956. Ленинград. Стадион имени Кирова. 70000 зрителей.
Это поунизительнее, на глазах 70000 своих болельщиков с таким же разгромным счетом(оба матча уже история, которая останется навсегда)
+68
-26
+42
Предлагаю закрыть проект Зенит за перманентную пропаганду ЛГБТ и всего делов. 🙃
+51
-9
+42
Культурная столица! Просто быдло...
+44
-12
+32
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.

М. Жванецкий
+35
-7
+28
Ответ Pelerin
Питерские отчаянно минусуют все новые комментарии))
Минусуй не минусуй все равно получишь ...
+34
-8
+26
Ответ Клирик
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» объяснил свое наставление полузащитнику сине-бело-голубых Клаудиньо. «Что должен сделать Клаудиньо со «Спартаком»? Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности», — сказал Медведев «СЭ».
Дешëвая отмазка.
+26
-7
+19
Ответ Виктор
Комментарий скрыт
А вот и жители этой самой столицы пожаловали
+22
-6
+16
Ответ Ogramoon
Зенит (Ленинград)-Спартак (Москва) 0:6 19.06.1956. Ленинград. Стадион имени Кирова. 70000 зрителей. Это поунизительнее, на глазах 70000 своих болельщиков с таким же разгромным счетом(оба матча уже история, которая останется навсегда)
свежее ничего не было?
+29
-14
+15
Сколько можно терпеть это хамство Бородавочника!?
+23
-9
+14
Детские комплексы
+17
-5
+12
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» объяснил свое наставление полузащитнику сине-бело-голубых Клаудиньо.

«Что должен сделать Клаудиньо со «Спартаком»? Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности», — сказал Медведев «СЭ».
+19
-8
+11
Ответ Клирик
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» объяснил свое наставление полузащитнику сине-бело-голубых Клаудиньо. «Что должен сделать Клаудиньо со «Спартаком»? Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности», — сказал Медведев «СЭ».
Разве человек гнилой-без чести-газпромовский признался бы?))
+13
-4
+9
Это у них планы на Спартака Гогниева.
+14
-5
+9
Какие же они закомплексованные)
+19
-11
+8
Ответ Виктор
Комментарий скрыт
Вау. Напомнил мне мой любимый 7б, спасибо за флешбэк
+9
-1
+8
Типичные провинциальные питерские комплексы. И да, что ж вы, фраеры, сдали назад?)
+16
-9
+7
Ответ Shuller18
А чему удивляться? Он как-то на всю страну заявил, что Дзюба и Азмун показали, что будет со Спартаком. И пусть питерцы хоть слово после этого скажут в сторону Дзагоева. Ещё Кержакова вспомнить можно недавно.
так ты Дзагоева оправдываешь или что? или поведение Александра Иваныча как то оправдывает Дзагоева, я не пойму
+25
-18
+7
Именно поэтому зенит и не любят
+15
-8
+7
Культура так и прет из риобурга.
+14
-7
+7
Ответ Ogramoon
Зенит (Ленинград)-Спартак (Москва) 0:6 19.06.1956. Ленинград. Стадион имени Кирова. 70000 зрителей. Это поунизительнее, на глазах 70000 своих болельщиков с таким же разгромным счетом(оба матча уже история, которая останется навсегда)
а чего не 2000 лет до нашей эры?
+13
-7
+6
Ответ d.c.lee
Тоесть когда москвичи хором поют: ".. раз, два, три Зенитушка со.. ", это хрестоматийный пример поведения высококультурноно жителя столичного региона???
Ты серьезно сравниваешь поведение пацанов на трибуне и гендира клуба? Или болелы из Питера на трибуне ставят Щелкунчика и не ругаются матом?
+7
-2
+5
Ждем коммент пресс-службы "Зенита": это общепринятый
в России жест, означающий дружелюбие
+7
-2
+5
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