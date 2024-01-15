Директор «Зенита» Медведев показал Клаудиньо неприличный жест, говоря о «Спартаке»: «Ready?» Клуб удалил видео

Клаудиньо напомнили об оскорбительной кричалке про «Спартак».

Председатель правления «Зенита» , встретившись с полузащитником, спросил, как у него дела, а потом сказал: «Ready (готов)? « »?»

При этом менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт.

Фрагмент был включен в видео о первом дне сборов, опубликованном на YouTube-канале « ». Впоследствии ролик был удален.