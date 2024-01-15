Директор «Зенита» Медведев показал Клаудиньо неприличный жест, говоря о «Спартаке»: «Ready?» Клуб удалил видео
Клаудиньо напомнили об оскорбительной кричалке про «Спартак».
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев, встретившись с полузащитником, спросил, как у него дела, а потом сказал: «Ready (готов)? «Спартак»?»
При этом менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт.
Фрагмент был включен в видео о первом дне сборов, опубликованном на YouTube-канале «Зенита». Впоследствии ролик был удален.
И пусть питерцы хоть слово после этого скажут в сторону Дзагоева. Ещё Кержакова вспомнить можно недавно.
19.06.1956. Ленинград. Стадион имени Кирова. 70000 зрителей.
Это поунизительнее, на глазах 70000 своих болельщиков с таким же разгромным счетом(оба матча уже история, которая останется навсегда)
М. Жванецкий
«Что должен сделать Клаудиньо со «Спартаком»? Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности», — сказал Медведев «СЭ».
в России жест, означающий дружелюбие