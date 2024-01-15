Израильтянин Карцев выложил пост о 100 днях после атаки ХАМАС на Израиль. «Истанбул» начал расследование в отношении хавбека
«Истанбул» начал расследование в связи с постом израильского футболиста.
Эден Карцев опубликовал изображение, посвященное 100-дневному рубежу с момента атаки ХАМАС на Израиль и обострения конфликта.
«Наш клуб инициировал дисциплинарное расследование в отношении Эдена Карцева, который нарушил дисциплинарные правила, разместив на своей странице в соцсетях сообщение, противоречащее ценностям нашей страны.
В связи с этим у него запрошены объяснения в письменном виде», – говорится в заявлении.
Ранее с проблемами из-за демонстрации повязки с датой атаки ХАМАС на Израиль столкнулся Сагив Ехезкель, нападающий «Антальяспора». Клуб его отстранил, прокуратура начала расследование в связи с «публичным разжиганием ненависти».
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Но повесточка sports.ru переделала на " изображение, посвященное 100-дневному рубежу с момента атаки ХАМАС на Израиль и обострения конфликта."
Стабильность не по нраву ?
Позвольте предложить вам цитату из Довлатова в тему:
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Отмечалась годовщина массовых расстрелов у Бабьего Яра. Шёл неофициальный митинг. Среди участников был Виктор Платонович Некрасов. Он вышел к микрофону, начал говорить.
Раздался выкрик из толпы:
— Здесь похоронены не только евреи!
— Да, верно, — ответил Некрасов, — верно. Здесь похоронены не только евреи. Но лишь евреи были убиты за то, что они — евреи.
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Я за свои почти пятьдесят лет так и не смог понять, отчего во многих людях настолько глубоко укоренился антисемитизм. Глубинный, обыденный, зачастую практически даже не осознаваемый.
Это высказывание Халифа Умара ибн аль-Хаттаба , который завоевал Палестину и сделал арабов там коренным народом )))