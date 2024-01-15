Израильтянин Карцев выложил пост о 100 днях после атаки ХАМАС на Израиль. «Истанбул» начал расследование в отношении хавбека

«Истанбул» начал расследование в связи с постом израильского футболиста.

опубликовал изображение, посвященное 100-дневному рубежу с момента атаки ХАМАС на и обострения конфликта.

«Наш клуб инициировал дисциплинарное расследование в отношении Эдена Карцева, который нарушил дисциплинарные правила, разместив на своей странице в соцсетях сообщение, противоречащее ценностям нашей страны.

В связи с этим у него запрошены объяснения в письменном виде», – говорится в заявлении.

Ранее с проблемами из-за демонстрации повязки с датой атаки ХАМАС на Израиль столкнулся , нападающий « ». Клуб его отстранил, прокуратура начала расследование в связи с «публичным разжиганием ненависти».

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