Израильтянин Карцев выложил пост о 100 днях после атаки ХАМАС на Израиль. «Истанбул» начал расследование в отношении хавбека

Теги Антальяспор высшая лига Турция сборная Израиля по футболу Истанбул Политика соцсети Эден Карцев Сагив Ехезкель Футбол

«Истанбул» начал расследование в связи с постом израильского футболиста.

Эден Карцев опубликовал изображение, посвященное 100-дневному рубежу с момента атаки ХАМАС на Израиль и обострения конфликта.

«Наш клуб инициировал дисциплинарное расследование в отношении Эдена Карцева, который нарушил дисциплинарные правила, разместив на своей странице в соцсетях сообщение, противоречащее ценностям нашей страны.

В связи с этим у него запрошены объяснения в письменном виде», – говорится в заявлении.

Ранее с проблемами из-за демонстрации повязки с датой атаки ХАМАС на Израиль столкнулся Сагив Ехезкель, нападающий «Антальяспора». Клуб его отстранил, прокуратура начала расследование в связи с «публичным разжиганием ненависти».

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56 комментариев
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Ответ Мистер Уайт
Эден Карцев - симбиоз Эдена Азара и Романа Карцева:)
"..я вчера видел бургеры по пять евро, очень больших, но по пять евро... Правда, очень большие... ....а сегодня были по три, но маленькие, но по три..."
+83
-5
+78
Ответ Мистер Уайт
Эден Карцев - симбиоз Эдена Азара и Романа Карцева:)
давно ли я в футболе?!
+40
0
+40
Эден Карцев - симбиоз Эдена Азара и Романа Карцева:)
+34
-5
+29
Ответ Benjamin
УЕФА не хочет вмешаться? По политическим причинам горения на футболистов евреев устраивают
Ох уж эти оговорки по Фрейду!
+29
-2
+27
Вот ведь сволочь. Вспоминает о жертвах террористической атаки на свою страну. Должен же понимать, что в Турции так делать нельзя
+36
-18
+18
Надо было в свое время проталкивать переход в Динамо))
+13
-1
+12
Надпись о заложниках: "Верните их домой".
Но повесточка sports.ru переделала на " изображение, посвященное 100-дневному рубежу с момента атаки ХАМАС на Израиль и обострения конфликта."
+13
-1
+12
В Нигерии 160 христиан террористы на Рождество убили, в церкви вроде. Хоть кто-то выразился из муслимов?
+20
-10
+10
Ответ Рамзан ингуш
Комментарий скрыт
Хорошо хоть представился
+9
-1
+8
УЕФА не хочет вмешаться? По политическим причинам горения на футболистов евреев устраивают
+21
-13
+8
Хамас, спору нет , сделал гадость , но в ответ то стирают с лица земли Палестину. а это две большие разницы, как говорят в Одессе))
+18
-10
+8
Ответ Ничего Смешного
Захватить мирных жителей и устроить убийство гражданских, это разве не терроризм?
30тыс убитых мирных жителей газы, разве не терроризм?
+14
-9
+5
Захватить мирных жителей и устроить убийство гражданских, это разве не терроризм?
+11
-6
+5
Ответ Benjamin
То есть вспомнить о жертвах вероломного нападения мусульманских дикарей на мирный народ, теперь нельзя? Жесть конечно, израильским футболистам надо сматывать удочки из Турции однозначно
Скорее в принципе всем кто может стоит сматываться из Турции. Т.к. это настолько яркий индикатор, что дальше и непонятно куда.
+5
-1
+4
Ответ krokodilych
А с чего началось-то? Уж не с нападения ли ХАМАСа на музыкальный фестиваль? Кто первый начал этот конфликт? Или "это другое"?
это началось около ста лет назад, усугубилось 1947. 7 октября это лишь продолжение банкета.
+4
-1
+3
Это была не атака а специальное военное нападение
+4
-1
+3
Ответ Иван Висс
давно ли я в футболе?!
База.
+4
-1
+3
Когда немцы начинают расследование против поддержки Палестины футболистами, почему-то ’прогрессивное’ сообщество не возбухает
+6
-4
+2
Ответ Нейтральный критик
Совсем древняя методичка, пора обновляться.
Обновления любите !
Стабильность не по нраву ?
+3
-1
+2
Ответ Sarazino Genovese
это началось около ста лет назад, усугубилось 1947. 7 октября это лишь продолжение банкета.
Нет, это началось гораздо раньше. Не сто и даже не двести лет назад.
Позвольте предложить вам цитату из Довлатова в тему:

----------------------------------------
Отмечалась годовщина массовых расстрелов у Бабьего Яра. Шёл неофициальный митинг. Среди участников был Виктор Платонович Некрасов. Он вышел к микрофону, начал говорить.
Раздался выкрик из толпы:
— Здесь похоронены не только евреи!
— Да, верно, — ответил Некрасов, — верно. Здесь похоронены не только евреи. Но лишь евреи были убиты за то, что они — евреи.
----------------------------------------

Я за свои почти пятьдесят лет так и не смог понять, отчего во многих людях настолько глубоко укоренился антисемитизм. Глубинный, обыденный, зачастую практически даже не осознаваемый.
+4
-3
+1
Ответ "Зенит-Газпром"
Не антисемитизм, а - юдофобия. Выражайтесь точнее.
Это как-то меняет дело?
+1
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+1
Ответ OldRedWhite
Нет , нет , нет ! Это высказывание Халифа Умара ибн аль-Хаттаба , который завоевал Палестину и сделал арабов там коренным народом )))
он вернул иудеев в иерусалим.
+1
0
+1
Ответ Defulsh
Как говорил Помпеу, "не смейте поступать с нами так, как мы поступаем со всеми".....
Нет , нет , нет !
Это высказывание Халифа Умара ибн аль-Хаттаба , который завоевал Палестину и сделал арабов там коренным народом )))
+6
-5
+1
Ответ krokodilych
Нет, это началось гораздо раньше. Не сто и даже не двести лет назад. Позвольте предложить вам цитату из Довлатова в тему: ---------------------------------------- Отмечалась годовщина массовых расстрелов у Бабьего Яра. Шёл неофициальный митинг. Среди участников был Виктор Платонович Некрасов. Он вышел к микрофону, начал говорить. Раздался выкрик из толпы: — Здесь похоронены не только евреи! — Да, верно, — ответил Некрасов, — верно. Здесь похоронены не только евреи. Но лишь евреи были убиты за то, что они — евреи. ---------------------------------------- Я за свои почти пятьдесят лет так и не смог понять, отчего во многих людях настолько глубоко укоренился антисемитизм. Глубинный, обыденный, зачастую практически даже не осознаваемый.
Не антисемитизм, а - юдофобия. Выражайтесь точнее.
+1
0
+1
Я прочитал "Карацев".
+1
0
+1
Как говорил Помпеу, "не смейте поступать с нами так, как мы поступаем со всеми".....
+9
-8
+1
Ответ OldRedWhite
Нет , нет , нет ! Это высказывание Халифа Умара ибн аль-Хаттаба , который завоевал Палестину и сделал арабов там коренным народом )))
то есть,если завтра к тебе домой придет какой-нибудь монгол и скажет что когда-то мои предки жили тут ,ты уступишь его земли ?
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Ответ Иван Висс
давно ли я в футболе?!
дай мне кирпич! отойди на 30 метров!
+1
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Ответ Насонов Дмитрий
Вот ведь сволочь. Вспоминает о жертвах террористической атаки на свою страну. Должен же понимать, что в Турции так делать нельзя
Комментарий удален модератором
Теперь будут проблемы. Правда, большие....
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