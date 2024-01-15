«Эвертону» и «Ноттингему» грозит снятие очков из-за нарушения финансовых правил АПЛ. Лига выдвинула обвинения

«Эвертон» и «Ноттингем Форест» обвиняются в нарушении финансовых правил АПЛ.

Клубам разрешено терять не более 105 млн фунтов за три сезона. Как передает Sky Sports, в Премьер-лиге заявили, что обе команды подтвердили, что нарушают правила в период, заканчивающийся сезоном-2022/23.

Теперь их дела переданы председателю судебной коллегии, которая определит отдельные независимые комиссии, которые будут заниматься вопросами санкций.

Ранее «Эвертон» уже был лишен 10 очков за нарушения правил прибыльности и устойчивости. Теперь снятие баллов грозит ему снова – как и « », отмечает The Telegraph.

При этом оба клуба считают, что у них есть веские аргументы, которые позволят избежать наказания. Так, « », который уже занимается обжалованием предыдущих мер, уверен, что после заседания по его апелляционной жалобе и новые обвинения будут признаны необоснованными.

«Ириски» уже заявляли, что перерасход средств был связан с погашением кредита, взятого для финансирования проекта строительства стадиона. «Ноттингем» же будет требовать, чтобы ему разрешили учитывать в целях ФФП деньги от продажи , которые были получены через два месяца после окончания рассматриваемого периода.