«Эвертону» и «Ноттингему» грозит снятие очков из-за нарушения финансовых правил АПЛ. Лига выдвинула обвинения

Теги Эвертон премьер-лига Англия Ноттингем Форест финансовый фэйр-плей деньги Бреннан Джонсон Футбол

«Эвертон» и «Ноттингем Форест» обвиняются в нарушении финансовых правил АПЛ.

Клубам разрешено терять не более 105 млн фунтов за три сезона. Как передает Sky Sports, в Премьер-лиге заявили, что обе команды подтвердили, что нарушают правила в период, заканчивающийся сезоном-2022/23.

Теперь их дела переданы председателю судебной коллегии, которая определит отдельные независимые комиссии, которые будут заниматься вопросами санкций.

Ранее «Эвертон» уже был лишен 10 очков за нарушения правил прибыльности и устойчивости. Теперь снятие баллов грозит ему снова – как и «Ноттингему», отмечает The Telegraph.

При этом оба клуба считают, что у них есть веские аргументы, которые позволят избежать наказания. Так, «Эвертон», который уже занимается обжалованием предыдущих мер, уверен, что после заседания по его апелляционной жалобе и новые обвинения будут признаны необоснованными.

«Ириски» уже заявляли, что перерасход средств был связан с погашением кредита, взятого для финансирования проекта строительства стадиона. «Ноттингем» же будет требовать, чтобы ему разрешили учитывать в целях ФФП деньги от продажи Бреннана Джонсона, которые были получены через два месяца после окончания рассматриваемого периода.

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37 комментариев
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И отдать их мансити, чтобы 100% титул взяли.
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До чего же уморительная и комичная ситуация складывается. У АПЛ буквально под носом Сити со 100+ финансовыми нарушениями, о которых уже не одно журналистское расследование было, и даже пару лет назад их уже обвиняли, но руководство лиги делает вид, что не замечает и для вида буйной деятельности наказывает бедняг из середины таблицы. А Гвардиола сидит на конференциях с очередным Йошкой за 100 миллионов и с недоумевающим лицом "ребят, я вообще не в курсе". Метаирония в АПЛ
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Представители Ман Сити уже высказали своё искреннее удивление и осудили подобные действия со стороны Эвертона
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Ответ Трент 66
Просто смешно, с Эвертоном моментально разобрались, но против канистры ничего не могут.
Разберутся через пару лет, когда Сити с настолько развязанными руками побьет ещё пару рекордов, а Гвардиола вновь покажет какой он "гений", но скажут, что истекли какие-нибудь сроки, так что придется понять и простить. А здесь в комментах будут рассказывать, что ничего там не было и Гвардиола всех переиграл в честной борьбе
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Ничего нового - как всегда, виноваты Лудогорец и Динамо(Загреб)
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
А вот и комментарии от представителей самого честного клуба АПЛ
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Просто смешно, с Эвертоном моментально разобрались, но против канистры ничего не могут.
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Тем временем 5 лет нарушающий ФФП Манчестер Сити пофиг да ухахахах
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Ответ Франческо Тотти
у Сити отличные адвокаты, вот и все. пока нарушения не признаны - ничего не будет. Эвертон свои признал. Не признал бы - ещё много лет разбираться могли.
У Сити слишком много денег, чтобы их наказывать. Это всем понятно
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Эвертон и Ноттингем это такой Лудогорец и Шериф АПЛ-овского разлива.
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Если Эвертону опять снимут очки это будет полный пи*дец , будет ясно что лига вся в коррупции , Сити хоть миллион нестыковок но будет чиста как всегда
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
🤡клуб который на твоём аватаре виноват вообще то.
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Не ту лигу называют "Лол" лигой.
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Ответ City 100 points
И отдать их мансити, чтобы 100% титул взяли.
Согласен, надеюсь наш сити сможет так набрать 146 очков!
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В чужом глазу соринку видят,а в своём Манчестер Сити не замечают)
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ну а кого еще наказывать - не светло-синих же
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Манчестер Сити пожаловался в ФА ведь у Ноттингема побед в еврокубках больше ухахахаха
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Челси снова достает кошелек, Эвертону спишут очков чуток
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Ахахах🤣
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Манчестер Сити: Эвертон и Ноттингем Форест страдают за всех нас.
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Интересно.
Такое впечатление, что до Премьер лиги на клубном уровне в Англии всё было хорошо.
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Lицемерие
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Очередной удар по Лудогорцам и Работничкам нанесён, теперь можно спать спокойно, зло побеждено!
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Глава ФФП : Алоэ Сити?
М. Сити: Да, чё хотел
Глава ФПП: кажется они догадываются
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В это время у Сити больше ста нарушений.Цирк
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Апл 🤡
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Всё ясно же: нашли два главных мешка, сорящих деньгами.
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Дайч: вызов принят!
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Типичные англосаксы, позорная нация с острова
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Ответ Никита Алексеев
Челси снова достает кошелек, Эвертону спишут очков чуток
Уж если бы Челси что-то нарушил, то их бы в покое не оставили, как тогда, когда на клуб наложили трансферный бан. А так у Боэли все контракты расписаны на 8 лет + ситуацию спасает тот факт, что Челси хорошо пройдёт, особенно воспитанников. Ну, конечно, это никто не захочет слушать. 😄
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