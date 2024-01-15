Чинахов забил 11-й гол в сезоне НХЛ в матче против «Ванкувера». Форвард «Коламбуса» набрал 18 баллов в 33 играх

Егор Чинахов прервал серию из семи матчей без голов.

Нападающий « » забросил шайбу в игре регулярного чемпионата против « ».

Российский форвард отличился в первом периоде, забив 11-й гол в текущем сезоне.

Хоккеист завершил серию из семи игр без заброшенных шайб. В прошлый раз форвард забил гол 28 декабря в игре против «Нью-Джерси».

набрал 18 (11+7) баллов в 33 играх чемпионата.