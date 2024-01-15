Чинахов забил 11-й гол в сезоне НХЛ в матче против «Ванкувера». Форвард «Коламбуса» набрал 18 баллов в 33 играх

Теги Коламбус Ванкувер НХЛ Егор Чинахов Хоккей

Егор Чинахов прервал серию из семи матчей без голов.

Нападающий «Коламбуса» забросил шайбу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Российский форвард отличился в первом периоде, забив 11-й гол в текущем сезоне.

Хоккеист завершил серию из семи игр без заброшенных шайб. В прошлый раз форвард забил гол 28 декабря в игре против «Нью-Джерси».

Егор Чинахов набрал 18 (11+7) баллов в 33 играх чемпионата.

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