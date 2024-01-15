Воронков сделал дубль в игре с «Ванкувером», забив 8-й и 9-й голы в сезоне НХЛ. У форварда «Коламбуса» 22 балла в 38 матчах чемпионата
Дмитрий Воронков забил восьмой и девятый голы в сезоне НХЛ.
Нападающий «Коламбуса» сделал дубль в игре регулярного чемпионата против «Ванкувера».
Российский хоккеист забил гол при игре команды в большинстве во втором периоде, а также отличился в третьем периоде матча.
Дмитрий Воронков завершил серию без набранных очков из четырех матчей.
В этом сезоне нападающий набрал 22 (9+13) балл в 38 играх чемпионата.
https://www.youtube.com/watch?v=v0jXwGkymh8
https://youtu.be/Vuv3q8fdAtU?si=3TOgtrIvROsIoZHx