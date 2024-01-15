Воронков сделал дубль в игре с «Ванкувером», забив 8-й и 9-й голы в сезоне НХЛ. У форварда «Коламбуса» 22 балла в 38 матчах чемпионата

Теги Коламбус Ванкувер НХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрий Воронков забил восьмой и девятый голы в сезоне НХЛ.

Нападающий «Коламбуса» сделал дубль в игре регулярного чемпионата против «Ванкувера».

Российский хоккеист забил гол при игре команды в большинстве во втором периоде, а также отличился в третьем периоде матча.

Дмитрий Воронков завершил серию без набранных очков из четырех матчей.

В этом сезоне нападающий набрал 22 (9+13) балл в 38 играх чемпионата.

8 комментариев
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Ответ Джульетта Джульетта
Подправление Воронкова (8-я шайба): https://youtu.be/Vuv3q8fdAtU?si=3TOgtrIvROsIoZHx
Почти лакр☺сс (9-я шайба):
https://www.youtube.com/watch?v=v0jXwGkymh8
+3
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+3
Молодец, я думал хуже будет. Североамериканский хоккей подходит ему.
+3
-1
+2
И ещё, может на звезду матча зайдёт
+2
0
+2
Подправление Воронкова (8-я шайба):
https://youtu.be/Vuv3q8fdAtU?si=3TOgtrIvROsIoZHx
+2
0
+2
И 9-ую уже забил 😜
+2
-1
+1
Ответ Джульетта Джульетта
Почти лакр☺сс (9-я шайба): https://www.youtube.com/watch?v=v0jXwGkymh8
это не почти лакросс.
+1
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Сегодня Дима катался совсем по-другому, видно, что о дух и некоторое не так большое время пошло на пользу. Венсан тренировал в юниорах,узнает, как работать с молодыми.
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Ответ AnTiDote
это не почти лакросс.
Иронию не уловили? Там даже смайлик есть))
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