Воронков сделал дубль в игре с «Ванкувером», забив 8-й и 9-й голы в сезоне НХЛ. У форварда «Коламбуса» 22 балла в 38 матчах чемпионата

Дмитрий Воронков забил восьмой и девятый голы в сезоне НХЛ.

Нападающий « » сделал дубль в игре регулярного чемпионата против « ».

Российский хоккеист забил гол при игре команды в большинстве во втором периоде, а также отличился в третьем периоде матча.

завершил серию без набранных очков из четырех матчей.

В этом сезоне нападающий набрал 22 (9+13) балл в 38 играх чемпионата.