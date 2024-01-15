Депутаты сейма Латвии попросили Макрона запретить въезд российским спортсменам на Олимпиаду-2024
Депутаты сейма Латвии попросили Макрона не допускать россиян до Олимпиады-2024.
Официальное письмо подписали 80 депутатов. Они обратились к президенту Франции Эммануэлю Маркону и к французскому парламенту с просьбой запретить российским и белорусским спортсменам въезд в страну на Олимпийские игры-2024.
Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам участвовать в нейтральном статусе.
«Ситуация сложная, но мы должны и дальше четко высказывать свою позицию против решения МОК», – говорится в сообщении на сайте латвийского сейма. Также депутаты назвали решение МОК «безответственным» и «необоснованным».
Отмечается, что часть спортсменов из Латвии намерены бойкотировать Игры в случае допуска россиян и белорусов, а если ситуация не изменится, этого можно ждать и от спортсменов других европейских стран.
Может, вы мне сейчас объясните,
На какие такие шиши
Вы тут пьете и вы тут едите?
(КВН)
Ещё частная собственность, свобода слова и т.д.
"Мы, Сейм Латвии, запрещаем появляться российским спортсменам в Париже, на олимпийских играх.
Президенту Макрону - принять к исполнить, об исполнении доложить"
То что они(латвийские чиновники) делают в принципе ненормально, но после того как мок выкатил свои условия
Там же вообще ехать не кому, чего этим латышам еще не хватает