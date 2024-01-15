Депутаты сейма Латвии попросили Макрона запретить въезд российским спортсменам на Олимпиаду-2024

Депутаты сейма Латвии попросили Макрона не допускать россиян до Олимпиады-2024.

Официальное письмо подписали 80 депутатов. Они обратились к президенту Франции Эммануэлю Маркону и к французскому парламенту с просьбой запретить российским и белорусским спортсменам въезд в страну на Олимпийские игры-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам участвовать в нейтральном статусе.

«Ситуация сложная, но мы должны и дальше четко высказывать свою позицию против решения МОК», – говорится в сообщении на сайте латвийского сейма. Также депутаты назвали решение МОК «безответственным» и «необоснованным».

Отмечается, что часть спортсменов из Латвии намерены бойкотировать Игры в случае допуска россиян и белорусов, а если ситуация не изменится, этого можно ждать и от спортсменов других европейских стран.