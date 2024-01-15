Депутаты сейма Латвии попросили Макрона запретить въезд российским спортсменам на Олимпиаду-2024

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Борьба

Депутаты сейма Латвии попросили Макрона не допускать россиян до Олимпиады-2024.

Официальное письмо подписали 80 депутатов. Они обратились к президенту Франции Эммануэлю Маркону и к французскому парламенту с просьбой запретить российским и белорусским спортсменам въезд в страну на Олимпийские игры-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам участвовать в нейтральном статусе.

«Ситуация сложная, но мы должны и дальше четко высказывать свою позицию против решения МОК», – говорится в сообщении на сайте латвийского сейма. Также депутаты назвали решение МОК «безответственным» и «необоснованным».

Отмечается, что часть спортсменов из Латвии намерены бойкотировать Игры в случае допуска россиян и белорусов, а если ситуация не изменится, этого можно ждать и от спортсменов других европейских стран.

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46 комментариев
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Запретить въезд из-за места рождения? Ммм, европейской демократией по латвийски запахло
+76
-4
+72
Права человека?! Вы не понимаете - это другое...
+45
-5
+40
а вообще молодцы, всеми силами приближают освобождение прибалтийских земель от нацистов)
+35
-7
+28
Ответ Бене Гессерит
Комментарий скрыт
Чистейшая сегрегация по нац.признаку. Прикольно проводить соревнования и не допускать в страну конкурентов. на ЧМ -2018 надо было так сделать
+31
-3
+28
Ответ Aleksey Yashin
Запретить въезд из-за места рождения? Ммм, европейской демократией по латвийски запахло
по-фашистски вы хотели сказать)
+26
-2
+24
какие важные шпротины
+25
-6
+19
Как же здорово, что у счастливой, экономически процветающей Латвии нет других проблем!
+19
-4
+15
странно что попросили. должны были требовать. это же обычно так работает?))
+15
0
+15
Дорогие мои латыши,
Может, вы мне сейчас объясните,
На какие такие шиши
Вы тут пьете и вы тут едите?
(КВН)
+12
0
+12
Ответ Бене Гессерит
Комментарий скрыт
"Свобода передвижения - бозовое право человека", - говорили они лет 30-35 назад..
Ещё частная собственность, свобода слова и т.д.
+11
-1
+10
Так пусть запретят у себя в сейме, проблема то какая.

"Мы, Сейм Латвии, запрещаем появляться российским спортсменам в Париже, на олимпийских играх.

Президенту Макрону - принять к исполнить, об исполнении доложить"
+9
-1
+8
Ответ D-eisler@yandex.ru
по-фашистски вы хотели сказать)
Это подразумевается. Можно спросить у латышей, например, куда делись евреи во время войны.
+6
-1
+5
Ответ Бене Гессерит
Комментарий скрыт
Всеобщую декларацию прав человека прочитай что ли на досуге, гений)))
+7
-2
+5
прибалты в своем репертуаре. очевидная дискриминация, идущая вразрез с их конвенциями оон, которыми, очевидно, можно подтереться. крутят вертят своими "понятиями" как хотят, везде лицемерие, двойные стандарты и "этодругое".
+6
-3
+3
Молодцы депутаты! Видно, как стараются! Всё ради Латвии!
+3
0
+3
А чем это латышам наши спортсмены не угодили. Выглядит это отвратительно, такие заявления и обращения.
+3
0
+3
Сталин воскресни! Накажи редисок, отец))
+3
-1
+2
В итоге французы укажут, что в сложившихся сложнейших условиях, у них нет возможности обеспечения безопасности для всех российских спортсменов. И добавят, что им не нужно повторения трагедии в Мюнхене в 1972 году.
+2
0
+2
Это вмешательство политики в Олимпиаду того, кого надо вмешательство. Не наказывается)
+2
0
+2
Пусть сами не едут, и всего делов
+3
-1
+2
впереди планеты всей, как всегда
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Ответ Виктор Войнов
странно что попросили. должны были требовать. это же обычно так работает?))
Не, это же не Украина. Не так просто )
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0
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Все эти балтийские страны как маленькие собаченки, которые орут громче всех)
+4
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Что и требовалось доказать, как бы аффторы спортса не призывали встать спортсменов на колени и подписать все клятвы, после всех унижений их все равно не пустят, начнется сейчас перекличка с просьбой к Макорону прибалты, поляки, англичание и т.п.
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Как же олимпиада без Латвии…. Ужас
+4
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Если бы Мбаппе попросил, тогда да. А тут депутаты.
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Да сколько там этих спортсменов поедет? Человек 5?
То что они(латвийские чиновники) делают в принципе ненормально, но после того как мок выкатил свои условия
Там же вообще ехать не кому, чего этим латышам еще не хватает
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Их спортсмены будут бойкотировать ОИ 🤣🤣типа, назло ма́ме отморожу уши🤣, ну вперёд😂
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Ответ человек умелый
Так пусть запретят у себя в сейме, проблема то какая. "Мы, Сейм Латвии, запрещаем появляться российским спортсменам в Париже, на олимпийских играх. Президенту Макрону - принять к исполнить, об исполнении доложить"
макрон реально подкинется докладывать, если ему "сверху" прикажут, у него самоуважения никакого нет
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