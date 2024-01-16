Флери одержал 552-ю победу в НХЛ и вышел на чистое 2-е место в истории, обогнав Руа. Он сделал 74-й шатаут в лиге в матче с «Айлендерс»

Теги рейтинги Питтсбург Чикаго Миннесота Мартин Бродер Марк-Андре Флери Роберто Луонго НХЛ Патрик Руа Вегас Хоккей

Марк-Андре Флери одержал 552-ю победу в НХЛ и вышел на чистое 2-е место в истории.

39-летний вратарь «Миннесоты» отразил 21 бросок в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (5:0) и был признан первой звездой. 

В активе канадца стало 552 победы в 1007 играх в регулярках (91,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,59). Из них 375 он одержал, выступая за «Питтсбург», 117 – за «Вегас», 19 – за «Чикаго» и 41 – за «Уайлд». 

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли обошел Патрика Руа (551 победа в 1029 играх) по числу выигранных матчей и теперь единолично занимает 2-е место в истории лиги. Рекорд принадлежит Мартину Бродеру (691 в 1266).

По числу проведенных матчей среди вратарей Флери занимает 4-е место в истории. Первые трое – Бродер (1266), Роберто Луонго (1044) и Руа (1029).

Матч на ноль стал для Марка-Андре первым в сезоне и 74-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. По этому показателю он занимает 12-е место в истории. В топ-5 входят Бродер (125), Терри Савчак (103), Джордж Хэйнсуорт (94), Глен Холл (84) и Жак Плант (82). 

В текущем сезоне у него 8 побед в 22 играх (89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,97). 

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Супер карьера у Цветка получилась!
+11
0
+11
Второе место в истории по победам и второе место по количеству матчей(шансы велики)
Это не считая 3-х Кубков Стенли и Везины
Великая карьера и прямой билет в Зал Славы
+7
0
+7
Легенда!
+2
0
+2
Ответ Thomas Befort
По числу проведенных матчей Флери занимает 4-е место в истории. Первые трое – Бродер (1266), Роберто Луонго (1044) и Руа (1029). По числу матчей среди вратарей! Так то вратари меньше чем полевые игроки играют.. Рекорд нхл у Патрика Марло, 1779 игр...
Да вроде и так понятно, что о вратарях речь. Ну да ладно, допишем
+1
0
+1
Кто-нибудь из наших потенциально может приблизиться? У Василевского сколько игр и сколько побед?
0
0
0
У Руа, если бы не ничьи, 131 шт., побед было бы гораздо больше.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий