Флери одержал 552-ю победу в НХЛ и вышел на чистое 2-е место в истории, обогнав Руа. Он сделал 74-й шатаут в лиге в матче с «Айлендерс»

Марк-Андре Флери одержал 552-ю победу в НХЛ и вышел на чистое 2-е место в истории.

39-летний вратарь «Миннесоты» отразил 21 бросок в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (5:0) и был признан первой звездой.

В активе канадца стало 552 победы в 1007 играх в регулярках (91,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,59). Из них 375 он одержал, выступая за « », 117 – за « », 19 – за « » и 41 – за «Уайлд».

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли обошел (551 победа в 1029 играх) по числу выигранных матчей и теперь единолично занимает 2-е место в истории лиги. Рекорд принадлежит (691 в 1266).

По числу проведенных матчей среди вратарей Флери занимает 4-е место в истории. Первые трое – Бродер (1266), Роберто Луонго (1044) и Руа (1029).

Матч на ноль стал для Марка-Андре первым в сезоне и 74-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. По этому показателю он занимает 12-е место в истории. В топ-5 входят Бродер (125), Терри Савчак (103), Джордж Хэйнсуорт (94), Глен Холл (84) и Жак Плант (82).

В текущем сезоне у него 8 побед в 22 играх (89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,97).