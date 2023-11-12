«Краснодар» выиграл 1-й круг РПЛ после 1:1 с «Зенитом», голы и рекорд Овечкина, победы «Реала», «МЮ» и «Юве», дубль Кейна и гол Роналду, Валиева выиграла короткую в Казани, бан Усмана Нурмагомедова и другие новости

1. «Зенит» в центральном матче тура Мар РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), забили Сперцян и Сергеев, а Мостовой попал в штангу. ЦСКА потерял очки с «Факелом» (1:1), пропустив на 93-й, и опустился 4-е место. «Крылья Советов» вышли на 3-е место, обыграв «Урал» (3:1), а «Локомотив» вырвал победу у «Ахмата» (2:1) благодаря голам на 79-й и 81-й.

Таким образом, «Краснодар» выиграл 1-й круг чемпионата России впервые в истории, отрыв от «Зенита» – 2 очка.

2. «Реал Мадрид» разгромил «Валенсию» – 5:1! У Родриго 4 (2+2) очка, Винисиус сделал дубль. У «Реала» 8 побед и 2 ничьих за 10 последних матчей, общий счет – 25:6.

3. Гол Линделефа принес «МЮ» победу над «Лутоном» (1:0), а Эрик тен Хаг выиграл 30 из 50 матчей в АПЛ – это рекорд «Юнайтед». Нидерландский тренер набрал 96 очков – больше Клоппа за такой же период. «Арсенал» обыграл «Бернли» (3:1), а вот «Тоттенхэм» потерпел второе поражение в чемпионате подряд, уступив «Вулвс» (1:2).

4. НХЛ. Александр Овечкин сделал первый дубль в сезоне (825-й и 826-й голы в карьере) в матче «Вашингтона» с «Айлендерс» (4:1) и повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота (56). В составе клуба с Лонг-Айленда отличился Александр Романов – 1-я шайба в сезоне. «Питтсбург» обыграл «Баффало» (4:0), Малкин забил невероятный гол – с неудобной руки, с отрицательного угла и с отскоком от шлема вратаря. Все результаты дня – здесь.

5. Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Казани, Муравьева – 2-я, Горбачева – 3-я, Садкова – 4-я. У мужчин в короткой победил Евгений Семененко, Дикиджи идет вторым, Игнатов – третьим. Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в состязаниях пар, Чикмарева и Янченков – 2-е, Осокина и Грицаенко – 3-и.

6. КХЛ. СКА был сильнее «Нефтехимика», «Спартак» проиграл «Ладе», «Металлург» победил «Ак Барс».

7. Харри Кейн продолжает разрывать Бундеслигу: форвард «Баварии» дважды забил «Хайденхайму», у него 28 (21+7) очков в 16 матчах за мюнхенский клуб. Более того, с 17 голами в 11 турах Кейн уже превзошел достижения лучших бомбардиров Бундеслиги прошлого сезона – Нкунку и Фюллькруг тогда забили по 16 мячей. А вот «Боруссия» проиграла «Штутгарту» (1:2) – дортмундцы 3 матча не побеждают в Бундеслиге.

8. «Милан» едва не проиграл «Лечче» (2:2), ведя 2:0 к 66-й минуте. Оливье Жиру выгнали на 93-й за споры с судьей, гол Пикколи на 94-й отменили после ВАР. «Ювентус» выиграл 5-й матч подряд, победив «Кальяри» (2:1) и пропустив лишь 1 гол на этом отрезке.

9. Криштиану Роналду отметился очередным голом – 47 (36+11) очков в 42 матчах за «Аль-Наср». Португалец забил 13 голов в 12 играх саудовской лиги и лидирует в гонке бомбардиров. В 2023-м Роналду забил 45 голов и уступает только Холанду, у которого 46.

10. Российский теннисист Александр Шевченко проиграл Юго Эмберу в финале турнира в Меце.

11. Килиан Мбаппе оформил первый хет-трик в сезоне – в ворота «Реймса». Форвард «ПСЖ» лидирует в списке бомбардиров Лиги 1 с 13 голами. Матч «Монако» Александра Головина с «Гавром» Далера Кузяева завершился со счетом 0:0.

12. Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Поединок с Брентом Примусом за выход в финал Гран-при признан несостоявшимся.

13. 28-летний экс-форвард сборной Ганы Рафаэль Двамена умер на поле от сердечного приступа. Он удалил дефибриллятор, имплантированный ему в 2020-м, хотя уже терял сознание в 2021-м и врачи рекомендовали ему завершить карьеру.

14. В услугах защитника «Калгари» Никиты Задорова заинтересован ряд клубов НХЛ. Большой интерес к россиянину проявляют «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

15. НБА. «Бостон» победил «Торонто» и другие результаты.

16. Денис Цыпленков проиграл Девону Ларратту в поединке за титул East vs West 10 на турнире по армрестлингу в Стамбуле.

Цитаты дня.

Тренер Израиля назвал «солдатами» Соломона из «Тоттенхэма» и Абаду из «Селтика»: «Они сражаются за страну, потому что знают правду. Они показывают миру точку зрения Израиля»

Ротенберг о кибербуллинге: «Мы рискуем потерять многих талантливых спортсменов. Стоит дать осечку – сразу находятся люди, которые пишут много грязи»

Евгений Плющенко: «У нас есть штабы, которые переманивают фигуристов. Я такое не делаю никогда и никому не советую»

Флорентино Перес: «Всеобщий социологический мадридизм существует благодаря легендам, которые выиграли 5 КЕЧ подряд, и их выдающимся наследникам. «Реал» – лучший клуб в истории»

Грант – Линекеру: «ХАМАС убивал и расчленял детей, насиловал и сжигал женщин, обезглавливал людей, и что ты сделал? Ничего. Тишина. Мое уважение исчезло»

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