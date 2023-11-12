Малкин забросил 8-ю шайбу в сезоне – с неудобной руки, с отрицательного угла и с отскоком от шлема вратаря «Баффало». У него 16 очков в 13 играх
Евгений Малкин забросил 8-ю шайбу в сезоне – с неудобной с отрицательного угла.
Форвард «Питтсбурга» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:0).
Он поразил ворота Юкко-Пекки Луукконена броском с неудобной руки, с отрицательного угла и с отскоком от шлема вратаря.
37-летний россиянин также отметился результативной передачей и был признан третьей звездой встречи.
В его активе стало 16 (8+8) очков в 13 играх сезона.
Сегодня Малкин (17:07, 3:52 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват, допустил 2 потери. На точке вбрасывания показал эффективность 71,4% (выиграл 5 попыток из 7).
Мегаталант, будет грустно когда закончит. Таких веселых игроков очень очень мало.