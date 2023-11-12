Малкин забросил 8-ю шайбу в сезоне – с неудобной руки, с отрицательного угла и с отскоком от шлема вратаря «Баффало». У него 16 очков в 13 играх

Теги Питтсбург Баффало Евгений Малкин НХЛ Юкко-Пекка Луукконен Хоккей

Евгений Малкин забросил 8-ю шайбу в сезоне – с неудобной с отрицательного угла.

Форвард «Питтсбурга» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:0). 

Он поразил ворота Юкко-Пекки Луукконена броском с неудобной руки, с отрицательного угла и с отскоком от шлема вратаря.

37-летний россиянин также отметился результативной передачей и был признан третьей звездой встречи. 

В его активе стало 16 (8+8) очков в 13 играх сезона. 

Сегодня Малкин (17:07, 3:52 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват, допустил 2 потери. На точке вбрасывания показал эффективность 71,4% (выиграл 5 попыток из 7). 

3 комментария

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LokoChamp
За такие шедевры и называется суперзвездой
Мегаталант, будет грустно когда закончит. Таких веселых игроков очень очень мало.
+11
0
+11
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Валдис Пельш
четко, класс 👍
+7
0
+7
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Кино Музыка
Крутая статистика с учетом слабой игры команды.
+6
-1
+5
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