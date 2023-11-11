КХЛ. «Спартак» в гостях у «Лады», «Металлург» против «Ак Барса», СКА примет «Нефтехимик»

Теги Ак Барс Металлург Мг Лада Нефтехимик СКА Спартак результаты матчей КХЛ Хоккей

«Спартак» сыграет с «Ладой» на выезде в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

 «Металлург» сыграет с «Ак Барсом», СКА примет «Нефтехимик». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Лада – Спартак
Дата проведения
11 ноября, 14.30, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

Металлург Мг – Ак Барс
Дата проведения
11 ноября, 15.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

СКА – Нефтехимик
Дата проведения
11 ноября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

5 комментариев

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oberkorn
Есть такая чуйка, что все сегодня болеют за нефтехимик
+6
-1
+5
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Олег
Вперёд Магнитка!!! удачи вам парни....🦊
Всем хорошего хоккея. И без травм....И волкам 🐺 удачи....над пихотой Вротенберга.
+4
-1
+3
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Сергей
У Спартака сегодня серьёзный соперник, играют в гостях, будет нелегко, не расслабляться все 60+, вперёд гладиаторы, а мы будем болеть за вас.
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0
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