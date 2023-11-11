КХЛ. «Спартак» в гостях у «Лады», «Металлург» против «Ак Барса», СКА примет «Нефтехимик»

«Спартак» сыграет с «Ладой» на выезде в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ