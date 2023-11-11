КХЛ. «Спартак» в гостях у «Лады», «Металлург» против «Ак Барса», СКА примет «Нефтехимик»
«Спартак» сыграет с «Ладой» на выезде в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Металлург» сыграет с «Ак Барсом», СКА примет «Нефтехимик».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 11 ноября, 14.30, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 11 ноября, 15.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 11 ноября, 17.00, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Всем хорошего хоккея. И без травм....И волкам 🐺 удачи....над пихотой Вротенберга.