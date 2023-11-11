НБА. «Бостон» примет «Торонто», «Голден Стэйт» сыграет дома с «Кливлендом» и другие матчи
В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
«Бостон» примет на своей площадке «Торонто», «Голден Стэйт» сыграет дома с «Кливлендом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 12 ноября, 04.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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