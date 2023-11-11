НБА. «Бостон» примет «Торонто», «Голден Стэйт» сыграет дома с «Кливлендом» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Кливленд Голден Стэйт Майами Милуоки Орландо Торонто НБА Баскетбол

В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Бостон» примет на своей площадке «Торонто», «Голден Стэйт» сыграет дома с «Кливлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Милуоки
Дата проведения
12 ноября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Бостон – Торонто
Дата проведения
12 ноября, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Атланта – Майами
Дата проведения
12 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Кливленд
Дата проведения
12 ноября, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Santy-44
Let ’Em Know

Прошлая победа над Голден Стейт выглядит каким-то временным явлением на фоне проваливаемого старта. Не совсем понятно, чего ожидать от Курганского Автобусного.

Но как бы Кливленд, он не про ожидания, а про веру, да.

Будем верить. В восстановление Айзека, в большую пятую точку Нианга, и в то, что Мобли наконец-то проснётся.

For The Land. Believeland
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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