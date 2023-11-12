Овечкин забил 825-й и 826-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 68 шайб
Александр Овечкин забил 825-й и 826-й голы в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в игре регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:1). Его признали третьей звездой встречи.
В первом периоде форвард отличился, бросив по воротам сразу же после выигранного Евгением Кузнецовым вбрасывания. В концовке игры он поразил пустые ворота.
В 13 матчах сезона на счету 38-летнего россиянина стало 11 (4+7) очков.
Овечкин занимает 2-е место по числу заброшенных шайб в истории регулярок НХЛ (826). Лидирует Уэйн Гретцки (894).
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 826 ( 1360 матчей ) - 0, 607 за игру.
- 825-826-я за одну команду(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -557(9-й), Стэмкос-520(19-й), Малкин-479(24-й),
-624-я игра с заброшенными шайбами(3-й, обогнал Ягра -623, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-452
-168 -й дубль в регулярке(2-й, 3-й Бр Халл-158, 1-й Гретцки-189)преследователь Кросби-93(29-й), Стэмкос-90(34-й)
-95-й дубль на выезде(1-й в лиге, 2-й Гретцки-83) преследователь Кросби-47
-420-421-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-256)
-141-й раз открывает счет в РС(1-й, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Ягр-135, 3-й Бр. Халл-131), из действующих игроков ближайший преследователь Кросби-105(14-й), Павелски-90(25-й), Стэмкос-82(42-й)
- 225-я в 1-м периоде(5-й, 4-й Г.Хоу-228,1-й Гретцки с 241-й шайбой, 2-й Эспозито-240), преследователь Кросби -172
-304-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -183
-520-521-я в равных составах(4-й, 3-й Ягр -538, 2-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-389(22-й)
-897-898-я в РС и КС, Ови 826+72 (2-й, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -628(25-й), Стэмкос-565(41-й),
- 351-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-263(20-й)
-120-я Ови после 35 лет(19-й,18-й Андречук-123, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261),100 шайб забросили после 35 лет только 28 игроков НХЛ, преследователь Павелски-99(29-й)
-96-я после 36 лет(19-й, 18-й Шэнахен-98 ,1-й Хоу-235, скоро Ови станет 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-85( 25-й)
-46-я после 37 лет(место в 3–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-60(26-й)
-4-я в возрасте 38 лет(рекорд у Бр. Халла-37, Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,
-180-я шайба в субботу в 305 играх(14-й, 13-й Босси-182, 1-й Ягр-216 в 445 играх,) преследователь – Кросби-147(28-й), рекорды НХЛ у Александра уже состоялись в понедельник -78 шайб и во вторник- 146 шайб
-6408-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ)
-7045-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023)Теперь Ови самый бросающий в истории НХЛ игрок!
-3496 -й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3732,1-й Кэл Клаттербак-3786)
-4125-й хит в КС и РС(3-й, 2-й Кэл Клаттербак -4135,1-й Мартин -4205)
-1496-е очко в РС, 826+670 (16-й, 15-й Кросби -1517,14-й Коффи-1531, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1245(40-й)
-1496-е очко в РС, за одну команду (8-й, 6-й Кросби-1517, 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1245(17-й)
-1637-е очко в РС и КС, 898+739, (16-й, 15-й Торнтон -1673, 1-е Гретцки – 3 239)действующие: Кросби-1717(13-й)
-в 420-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-450(11-й)
-44-я шайба и 67-е очко в 69-й игре с Айлендерс в РС , 295-й бросок в створ,
- Семен Варламов стал 31-м вратарем лиги пропустившим от Ови 8 и более шайб,( в его воротах побывали: 444, 520, 526, 690, 691, 718, 767 и 825-я шайбы Ови) в 20 играх при 80 бросках в створ
-56-я шайба в пустые ворота, 2-я в сезоне( 1-й в лиге, повторил рекорд Гретцки (все шайбы Ови в пустые ворота: 68, 81, 103, 128, 156, 168, 178, 188, 204, 216, 230, 251, 252, 255, 267, 277, 283, 288, 301, 364, 370, 400, 436, 442, 495, 506, 576, 580, 604, 625, 626, 628, 639, 662, 677, 678, 692, 695, 698, 734, 739, 744, 752, 754, 755, 761, 766, 775, 784,794, 795, 796,797, 802, 824 и 826-я) Преследователи: Э. Стаал-33, Маршан -33, Паризе-30, Кросби- 29
-68-й праймери Евгения Кузнецова на Ови, с его передач были заброшены 455, 456, 467, 472, 477, 480, 482, 483, 494, 502, 503, 511, 517, 519, 528, 535, 559, 560, 561, 563, 564, 565, 569, 590, 604, 605, 606, 610, 611, 616, 645, 646, 651, 663, 670, 673, 674, 700, 701, 703, 706, 707,719, 722, 723, 732, 739, 742, 748, 753, 755, 762, 765, 767, 771, 772, 775, 777, 778, 779,782, 786, 795, 796, 802, 807, 812 и 825-я шайбы Ови, 3-й показатель в Вашингтоне, 2-й Карлсон-94, 1-й показатель у Бэкстрема -136
-44-я шайба Ови, заброшенная без ассистентов (16, 21, 26, 31, 37, 68, 69, 73, 83, 128, 156, 185, 200, 205, 207, 247, 249, 255, 271, 290, 323, 327, 334, 442, 478, 495, 498, 537, 548, 578, 607, 626, 639, 678, 693, 715, 735, 736, 761, 792, 810, 821, 824, 826)
Так что всё тихи и мирно встает на свои места.