Овечкин забил 825-й и 826-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 68 шайб

Александр Овечкин забил 825-й и 826-й голы в НХЛ.

Капитан « » сделал дубль в игре регулярного чемпионата с « » (4:1). Его признали третьей звездой встречи.

В первом периоде форвард отличился, бросив по воротам сразу же после выигранного Евгением Кузнецовым вбрасывания. В концовке игры он поразил пустые ворота.

В 13 матчах сезона на счету 38-летнего россиянина стало 11 (4+7) очков.

занимает 2-е место по числу заброшенных шайб в истории регулярок (826). Лидирует Уэйн Гретцки (894).