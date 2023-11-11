От сердечного приступа на поле умер 28-летний экс-форвард сборной Ганы Двамена. Он удалил дефибриллятор, имплантированный в 2020-м, хотя терял сознание в 2021-м
Во время матча умер бывший нападающий сборной Ганы Рафаэль Двамена.
28-летний футболист «Эгнатии» потерял сознание на 24-й минуте игры высшей лиги Албании против «Партизани». Врачи попытались оказать ему помощь на поле, затем отправили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.
Как отмечает Deutsche Welle (издание внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов), проблемы с сердцем возникли у ганского игрока не впервые.
В январе 2020 года ему был имплантирован дефибриллятор, и доктора рекомендовали закончить карьеру, однако Двамена продолжил выступать. В октябре 2021 года у него произошел приступ во время матча за «Блау-Вайсс Линц», но дефибриллятор его спас.
В 2022 году устройство было удалено, и футболист продолжил играть без него. «У меня больше нет доверия к этой технологии. Весь риск беру на себя, если что-то случится – это будет моя вина», – заявлял он тогда в интервью 20 Minuten.
Албанская федерация футбола отменила все матчи на этих выходных в связи с кончиной нападающего.
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«У меня больше нет доверия к этой технологии. Весь риск беру на себя, если что-то случится – это будет моя вина»
Ему мозги кто-то прочистил или он просто дурак?
Только потом уже поздно возмущаться, когда всё случилось.
Типа чипирование, плоская Земля, рептилоиды...
Ну да канеш.
Ну штош, счастья и здоровья умершему.
Для меня просто невозможно сопереживать человеку, который сам себя убил не из-за тяжелых обстоятельств, болезни, депрессии или еще чего, а просто из-за собственной глупости. Если нет детей, то будет заявка на премию Дарвина.
Думаю теперь Эриксен ещё раз задумается...