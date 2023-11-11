Во время матча умер бывший нападающий сборной Ганы Рафаэль Двамена.

28-летний футболист «Эгнатии» потерял сознание на 24-й минуте игры высшей лиги Албании против «Партизани». Врачи попытались оказать ему помощь на поле, затем отправили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.

Как отмечает Deutsche Welle (издание внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов), проблемы с сердцем возникли у ганского игрока не впервые.

В январе 2020 года ему был имплантирован дефибриллятор, и доктора рекомендовали закончить карьеру, однако продолжил выступать. В октябре 2021 года у него произошел приступ во время матча за «Блау-Вайсс Линц», но дефибриллятор его спас.

В 2022 году устройство было удалено, и футболист продолжил играть без него. «У меня больше нет доверия к этой технологии. Весь риск беру на себя, если что-то случится – это будет моя вина», – заявлял он тогда в интервью 20 Minuten.

Албанская федерация футбола отменила все матчи на этих выходных в связи с кончиной нападающего.

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