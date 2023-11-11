От сердечного приступа на поле умер 28-летний экс-форвард сборной Ганы Двамена. Он удалил дефибриллятор, имплантированный в 2020-м, хотя терял сознание в 2021-м

Теги происшествия высшая лига Албания сборная Ганы по футболу Эгнатия Рафаэль Двамена Здоровье Футбол

Во время матча умер бывший нападающий сборной Ганы Рафаэль Двамена.

28-летний футболист «Эгнатии» потерял сознание на 24-й минуте игры высшей лиги Албании против «Партизани». Врачи попытались оказать ему помощь на поле, затем отправили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.

Как отмечает Deutsche Welle (издание внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов), проблемы с сердцем возникли у ганского игрока не впервые.

В январе 2020 года ему был имплантирован дефибриллятор, и доктора рекомендовали закончить карьеру, однако Двамена продолжил выступать. В октябре 2021 года у него произошел приступ во время матча за «Блау-Вайсс Линц», но дефибриллятор его спас.

В 2022 году устройство было удалено, и футболист продолжил играть без него. «У меня больше нет доверия к этой технологии. Весь риск беру на себя, если что-то случится – это будет моя вина», – заявлял он тогда в интервью 20 Minuten.

Албанская федерация футбола отменила все матчи на этих выходных в связи с кончиной нападающего. 

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49 комментариев

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AlexZhano__
"В октябре 2021 года у него произошел приступ во время матча за «Блау-Вайсс Линц», но дефибриллятор его спас."
---------------
«У меня больше нет доверия к этой технологии. Весь риск беру на себя, если что-то случится – это будет моя вина»

Ему мозги кто-то прочистил или он просто дурак?
+74
-2
+72
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Dark.Babysitter
С прививками и вакцинами, например, тоже у многих нет доверия.
Только потом уже поздно возмущаться, когда всё случилось.
Типа чипирование, плоская Земля, рептилоиды...
Ну да канеш.
+64
-17
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DonaldBrashear 2.0
м-да, сам знал, что болеет, сам знал, что рискует умереть, и все равно продолжал, странный чувак, конечно. Наверное, хотел свою большую семью обеспечить. Надеюсь, что врачам клуба и руководству - не будет никакого наказания, парень сам знал на что идет, и рисковал своей жизнь.
+18
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Adeen
Ответ AlexZhano__
"В октябре 2021 года у него произошел приступ во время матча за «Блау-Вайсс Линц», но дефибриллятор его спас." --------------- «У меня больше нет доверия к этой технологии. Весь риск беру на себя, если что-то случится – это будет моя вина» Ему мозги кто-то прочистил или он просто дурак?
Он же ганец. И футболист. Если уж наши - буратины буратинами - то там ещё шаманы и особенности расы.
+21
-4
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Chernoy
У меня есть врачи среди близких, и вот им всегда обидно, когда человек приходит на приём, ты тратишь на него время, объясняешь, что и как, а он потом выходит и делает «как нагуглил». Ну вот зачем приходил, нагуглил бы сразу и не тратил мое время и время других пациентов. Вот и здесь, врачи борются за жизнь, лечат, дают рекомендации, а чувак срать хотел.
+13
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Metalloid
Ответ DVS1
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От него не кололись только ленивые или не очень умные люди, последние вешают на всех ярлык идиотов, например.
+13
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AlexZhano__
Ответ Всеволод Бобров
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Можно. Я себе разрешил.
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papadok
Проблема не в парне с кардиовертером, проблема в людях, которые продолжали его нанимать и платили деньги за то, чтобы он играл.
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Ivan Vladyko
Ну а что тут рассуждать. Сознательный самовыпил, а может и не совсем сознательный, конечно, а из-за недостатка образования и соотвественно доверия науке.
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papadok
Ответ Chernoy
У меня есть врачи среди близких, и вот им всегда обидно, когда человек приходит на приём, ты тратишь на него время, объясняешь, что и как, а он потом выходит и делает «как нагуглил». Ну вот зачем приходил, нагуглил бы сразу и не тратил мое время и время других пациентов. Вот и здесь, врачи борются за жизнь, лечат, дают рекомендации, а чувак срать хотел.
Может, плохо объясняли? Если человек приходит к врачу, как правило, это значит, что гугл не помог уже. Парню просто деньги дороже жизни оказались. Ничего плохого, просто жизнь.
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RembaXXX
Ответ AlexZhano__
"В октябре 2021 года у него произошел приступ во время матча за «Блау-Вайсс Линц», но дефибриллятор его спас." --------------- «У меня больше нет доверия к этой технологии. Весь риск беру на себя, если что-то случится – это будет моя вина» Ему мозги кто-то прочистил или он просто дурак?
Слабоумие и отвага.
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S Works Tarmac SL7
Премия Дарвина
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Kit244098
Сам себе жертва. Как ни прискорбно такое и признавать. Бабло определяло его сознание.
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Одноглазый пират
мои соболезнования.
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Vadja
«У меня больше нет доверия к этой технологии. Весь риск беру на себя, если что-то случится – это будет моя вина»

Ну штош, счастья и здоровья умершему.
Для меня просто невозможно сопереживать человеку, который сам себя убил не из-за тяжелых обстоятельств, болезни, депрессии или еще чего, а просто из-за собственной глупости. Если нет детей, то будет заявка на премию Дарвина.
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несахар
доктора рекомендовали закончить карьеру, однако Двамена продолжил выступать ...а дальше включился естественный отбор...
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Игорь Новиков
Ужас. Помню его по Леванте.
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Иван Иванов
2 раза чуть не умер, но всё равно рисковал жизнью. Парень просто ПРИ****! Стал бы лучше тренером и кайфовал бы жизнью. Невероятно глупая смерть. Понимаю, если бы он с первого раза умер, но умереть с третьего раза, будучи полностью предупрежденным? Просто нет слов. 🤦🏻‍♂️
Думаю теперь Эриксен ещё раз задумается...
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Гусеконь
целеустремлённый
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_FoX-
Ответ Adeen
Он же ганец. И футболист. Если уж наши - буратины буратинами - то там ещё шаманы и особенности расы.
Что за "особенности расы"?
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Dronetz02
Ответ PIT-BUL
тебе не смущает что за великую БЕСПЛАТНУЮ вакцину ещё и премировали ?)))) назови мне хоть одно чудо лекарство которое дают бесплатно???? и оно супер пупер современно-полезное и спасает жизни )))) БЕСПЛАТНО КАРЛ!!)))
Эмммм, ну вообще то ВСЕ необходимые вакцины в нашей стране дают людям бесплатно
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luu
Было Два мена теперь ни одного
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AmanEsen
Премию Дарвина этому товарищу
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Иван Иванов
Ответ Artmann
После последней строчки засомневался - а о чём должен задуматься Эриксен?
У Эриксена же тоже дефибриллятор в сердце стоит.
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Artmann
Ответ PIT-BUL
совершенно верно, обидно им )))) за что?))) 99 из 100 сидят с каменным лицом, ставят зачастую не верный диагноз.... гугл реально чаще спасает чем врачи. Не зря говорят Чтобы не болеть не ходи по врачам. ( типа того смысл )
Вот и не ходи. Будь последователен. Но ты побежишь же, лицемерик.)
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