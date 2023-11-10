Гран-при России. «Идель». Валиева, Муравьева, Горбачева, Садкова, Талалайкина выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты женское катание Мария Талалайкина Камила Валиева Алина Горбачева Софья Муравьева Дарья Садкова Валерия Овчинникова Полина Свириденко Арина Кшецкая Серия Гран-при России Карима Аскарова Рената Губашева Идель Ангелина Козырева Ксения Говорова Фигурное катание

11 ноября на Гран-при России в Казани фигуристки представят короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Женщины

Короткая программа

Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Полина Свириденко

2. Мария Талалайкина

3. Ксения Говорова

4. Карима Аскарова

5. Арина Кшецкая

6. Валерия Овчинникова

Вторая разминка

7. Ангелина Козырева

8. Рената Губашева

9. Камила Валиева

10. Алина Горбачева

11. Софья Муравьева

12. Дарья Садкова

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов

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6 комментариев

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Lapo Elkann
Камила под блюз , кроме соревновательной программы еще и стиль и красота на льду. Ждем. завтра.
+8
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Маргарита В Сафронова
Всем деаочкам выступить на свой уровень.! Я за Ками. Она творит легенду. Вся эта западнач муть исчезнет, а еӗ выступления останутся в истории ФК.
+5
0
+5
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Я ждал с марта возможности снова увидеть Камилу на соревнованиях.
+3
0
+3
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galik55
Всем чистых КП, за всех
+2
-1
+1
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Злой Латифундист
Камила, абстрагируйся от всего и откатайся на всю катушку! Обожаем!
+1
0
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dyglas
Ответ Маргарита В Сафронова
Всем деаочкам выступить на свой уровень.! Я за Ками. Она творит легенду. Вся эта западнач муть исчезнет, а еӗ выступления останутся в истории ФК.
100%!!!
0
0
0
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