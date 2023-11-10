Гран-при России. «Идель». Валиева, Муравьева, Горбачева, Садкова, Талалайкина выступят с короткими программами
11 ноября на Гран-при России в Казани фигуристки представят короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
4-й этап
«Идель»
Казань
Женщины
Короткая программа
Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
3. Ксения Говорова
4. Карима Аскарова
Вторая разминка
7. Ангелина Козырева
8. Рената Губашева
10. Алина Горбачева
11. Софья Муравьева
12. Дарья Садкова
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов
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