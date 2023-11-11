У Кейна 17 голов в Бундеслиге за первые 11 туров. Лучшие бомбардиры прошлого сезона Нкунку и Фюллькруг забили по 16 мячей

Теги Бавария бундеслига Германия Хайденхайм Харри Кейн Никлас Фюллькруг Кристофер Нкунку Футбол

Харри Кейн превзошел показатели лучших бомбардиров прошлого сезона Бундеслиги.

В матче 11-го тура против «Хайденхайма» форвард «Баварии» оформил дубль, забив 16-й и 17-й голы в чемпионате Германии.

Отметим, что лучшие бомбардиры Бундеслиги-2022/23 Кристофер Нкунку и Никлас Фюллькруг забили по 16 голов за весь сезон.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Хайденхайм» (3:2, второй тайм).

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Avenaro
В новостях про Кейна самые вялые обсуждения. Он просто делает свое дело, настоящий мужик.
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ready2riot
Ответ Avenaro
В новостях про Кейна самые вялые обсуждения. Он просто делает свое дело, настоящий мужик.
У Кейна нет хейтеров
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
Интересно побьет Левин рекорд за сезон? Но точно должен быть где то рядом минимум.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
markoolio
Против Дармштадта???
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я всех их сделал
В том году аномалия была, уехал Левандовски и все расслабились, плюс Нкунку долго был травмирован. В этом году кроме Кейна и у Гирасси 15 мячей, и это явно не потолок для него.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Харри считает «один сезон» за другим. Вынуждают. ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Инженер Управляющий
Ураган!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Ответ Инженер Управляющий
Ураган!
Это просто Кейн!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ванька-Манька
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
экс-чукотский, но всё ещё клубишко без истории вообще с этой нкункой развели))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кан и Баллак сидят в баре
Харри: "Дайте мне перейти в топ-клуб- рвать буду!")
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий