У Кейна 17 голов в Бундеслиге за первые 11 туров. Лучшие бомбардиры прошлого сезона Нкунку и Фюллькруг забили по 16 мячей
Харри Кейн превзошел показатели лучших бомбардиров прошлого сезона Бундеслиги.
В матче 11-го тура против «Хайденхайма» форвард «Баварии» оформил дубль, забив 16-й и 17-й голы в чемпионате Германии.
Отметим, что лучшие бомбардиры Бундеслиги-2022/23 Кристофер Нкунку и Никлас Фюллькруг забили по 16 голов за весь сезон.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Хайденхайм» (3:2, второй тайм).
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