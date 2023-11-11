У Кейна 17 голов в Бундеслиге за первые 11 туров. Лучшие бомбардиры прошлого сезона Нкунку и Фюллькруг забили по 16 мячей

Харри Кейн превзошел показатели лучших бомбардиров прошлого сезона Бундеслиги.

В матче 11-го тура против «Хайденхайма» форвард «Баварии» оформил дубль, забив 16-й и 17-й голы в чемпионате Германии.

Отметим, что лучшие бомбардиры Бундеслиги-2022/23 и забили по 16 голов за весь сезон.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Хайденхайм» (3:2, второй тайм).

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