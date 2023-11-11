У Роналду 47 (36+11) очков в 42 матчах за «Аль-Наср». Он забил 13 голов в 12 играх саудовской лиги и лидирует в гонке бомбардиров
Криштиану Роналду забил 13-й гол в сезоне в чемпионате Саудовской Аравии.
Сегодня форвард «Аль-Насра» отличился на 49-й минуте матча против «Аль-Вахды» в 13-м туре чемпионата (3:0, второй тайм).
Роналду проводит 12-й матч в лиге Саудовской Аравии в текущем сезоне. С 13 голами португалец лидирует в рейтинге лучших бомбардиров, на 3 мяча опережая Александара Митровича из «Аль-Хилаля».
Всего за время выступлений в составе «Аль-Насра» Роналду забил 36 голов и отдал 11 голевых передач. Он проводит 42-й матч за клуб.
Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
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Пеле - 1112 очков (762+359)
Роналду - 1110 очков (864+246)
Осталось ещё чуть-чуть Криш👍
45+12 за клуб и сборную в 2023 году - даже не номинирован на ЗМ❌
28+12 в МЛС и Чемпионате Франции при 0+0 в плей-офф ЛЧ и вылете в 1/8 - Лауреат✔️
Логика Франс Футбол вручать Золотые Мячи задним числом за "былые заслуги":
🤔 2010 и 2019 вручаем за статистику при живом Снейдере (требл и 4+1 в плей-офф ЧМ) и Ван Дейке
🤞В 2021 и 2023 меняем критерии и вручаем за 7 матчей на Копе Америки и ЧМ прошлого года
В том году был по понятным (и грустным) причинам слаб
Да и отрезок под ЗМ другой рассматривают
Но в этом на себя стал похож снова, хорош!!
Как всегда удобное притягивание фактов
Овечкин - 1 сильно ободранный Кубок Стэнли
Занавес