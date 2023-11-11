У Роналду 47 (36+11) очков в 42 матчах за «Аль-Наср». Он забил 13 голов в 12 играх саудовской лиги и лидирует в гонке бомбардиров

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка Футбол

Криштиану Роналду забил 13-й гол в сезоне в чемпионате Саудовской Аравии.

Сегодня форвард «Аль-Насра» отличился на 49-й минуте матча против «Аль-Вахды» в 13-м туре чемпионата (3:0, второй тайм).

Роналду проводит 12-й матч в лиге Саудовской Аравии в текущем сезоне. С 13 голами португалец лидирует в рейтинге лучших бомбардиров, на 3 мяча опережая Александара Митровича из «Аль-Хилаля».

Всего за время выступлений в составе «Аль-Насра» Роналду забил 36 голов и отдал 11 голевых передач. Он проводит 42-й матч за клуб.

Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.

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40 комментариев

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Artem Piatkov
Статистика гол+пас:

Пеле - 1112 очков (762+359)
Роналду - 1110 очков (864+246)

Осталось ещё чуть-чуть Криш👍
+27
-12
+15
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Artem Piatkov
Только вдумайтесь:

45+12 за клуб и сборную в 2023 году - даже не номинирован на ЗМ❌

28+12 в МЛС и Чемпионате Франции при 0+0 в плей-офф ЛЧ и вылете в 1/8 - Лауреат✔️

Логика Франс Футбол вручать Золотые Мячи задним числом за "былые заслуги":

🤔 2010 и 2019 вручаем за статистику при живом Снейдере (требл и 4+1 в плей-офф ЧМ) и Ван Дейке

🤞В 2021 и 2023 меняем критерии и вручаем за 7 матчей на Копе Америки и ЧМ прошлого года
+26
-20
+6
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Petrosyan Vazgen
Огромное количество топ-форвардов в этой лиге, но первый в списке бомбардиров все равно он. GOAT 🐐
+11
-5
+6
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ОМАР бб
Ответ Artem Piatkov
Только вдумайтесь: 45+12 за клуб и сборную в 2023 году - даже не номинирован на ЗМ❌ 28+12 в МЛС и Чемпионате Франции при 0+0 в плей-офф ЛЧ и вылете в 1/8 - Лауреат✔️ Логика Франс Футбол вручать Золотые Мячи задним числом за "былые заслуги": 🤔 2010 и 2019 вручаем за статистику при живом Снейдере (требл и 4+1 в плей-офф ЧМ) и Ван Дейке 🤞В 2021 и 2023 меняем критерии и вручаем за 7 матчей на Копе Америки и ЧМ прошлого года
не тупи пожалуйста, ЗМ за сезон, а не год.У Месси точно статистика лучше за сезон где то 44+18, самый результативный игрок сезона, плюс играл ЧМ, лучший игрок ЧМ,самый результативный игрок ЧМ. Прошлый сезон Роналду пол сезона не играл, позорный уволнение МЮ, позорная игра на ЧМ, который хотол записать гол партнера. А после нового года занял 2 мест чемпионате СА, до Роналду был первым
+7
-3
+4
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King_X
Ответ Artem Piatkov
Только вдумайтесь: 45+12 за клуб и сборную в 2023 году - даже не номинирован на ЗМ❌ 28+12 в МЛС и Чемпионате Франции при 0+0 в плей-офф ЛЧ и вылете в 1/8 - Лауреат✔️ Логика Франс Футбол вручать Золотые Мячи задним числом за "былые заслуги": 🤔 2010 и 2019 вручаем за статистику при живом Снейдере (требл и 4+1 в плей-офф ЧМ) и Ван Дейке 🤞В 2021 и 2023 меняем критерии и вручаем за 7 матчей на Копе Америки и ЧМ прошлого года
Сам за Криша, но не, все по делу
В том году был по понятным (и грустным) причинам слаб
Да и отрезок под ЗМ другой рассматривают

Но в этом на себя стал похож снова, хорош!!
+7
-3
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igls54
И это в 38
+4
-2
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almatbarsa
Ответ Artem Piatkov
Только вдумайтесь: 45+12 за клуб и сборную в 2023 году - даже не номинирован на ЗМ❌ 28+12 в МЛС и Чемпионате Франции при 0+0 в плей-офф ЛЧ и вылете в 1/8 - Лауреат✔️ Логика Франс Футбол вручать Золотые Мячи задним числом за "былые заслуги": 🤔 2010 и 2019 вручаем за статистику при живом Снейдере (требл и 4+1 в плей-офф ЧМ) и Ван Дейке 🤞В 2021 и 2023 меняем критерии и вручаем за 7 матчей на Копе Америки и ЧМ прошлого года
Дайте угадаю, умнейший фанат Рона который не знает что ЗМ вручается за сезон, а не календарный год?
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corazón blanco
Ответ Игорь Климов
Этот очень смешной и курьёзный гол Кринж7 тоже праздновал как-будто забил шедевр, ха-ха-ха)
Ну так все футболисты празднуют голы, хоть и занесенные в ворота соперника с ленточки. Гол от этого не перестает быть голом. Да, конечно защитник сыграл очень неудачно, по задумке все правильно делал, но исполнил ужасно, но и Криштиану хорошо прочитал ситуацию.
+3
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ДЖИН
Ответ Стахович
1000 голов ждём от гения.Если не он,то кто?
Пеле 1200 голов.
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benjamin92
Ответ Artem Piatkov
Только вдумайтесь: 45+12 за клуб и сборную в 2023 году - даже не номинирован на ЗМ❌ 28+12 в МЛС и Чемпионате Франции при 0+0 в плей-офф ЛЧ и вылете в 1/8 - Лауреат✔️ Логика Франс Футбол вручать Золотые Мячи задним числом за "былые заслуги": 🤔 2010 и 2019 вручаем за статистику при живом Снейдере (требл и 4+1 в плей-офф ЧМ) и Ван Дейке 🤞В 2021 и 2023 меняем критерии и вручаем за 7 матчей на Копе Америки и ЧМ прошлого года
А причем здесь 2023 год, если ЗМ вручается по результатам сезона? И почему вылет в 1/8 хуже неучастия?
Как всегда удобное притягивание фактов
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almatbarsa
Ответ Artem Piatkov
Статистика гол+пас: Пеле - 1112 очков (762+359) Роналду - 1110 очков (864+246) Осталось ещё чуть-чуть Криш👍
Не ну если дворовых соперников считать то у Пеле побольше голов будет чем у Рона
+2
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Гномович!
У Роналду 36+11, у месси 5 липовых пенальти + липовый ЗМ.
+1
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Антон Фалафель
Чел просто пилит стату в какой-то помойке и всё это идёт в зачёт как в топ лиге. Это жесть конечно.
+5
-4
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Игорь Новиков
Ответ Artem Piatkov
Статистика гол+пас: Пеле - 1112 очков (762+359) Роналду - 1110 очков (864+246) Осталось ещё чуть-чуть Криш👍
Ты как Дух в новостях про Овечкина? Красава.
+6
-6
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ДЖИН
Ответ Artem Piatkov
Овечкин тоже великий хоккеист Да, он не выигрывал Золото ОИ (2) и Кубок Мира (как Сидни Кросби), но это не мешает россиянам называть его лучшим в Хоккее👍 Хотя даже по Кубкам Стэнли Кросби (3) опережает Овечкина (1)
Овечкин играет в НХЛ, это не верблюжий чемпионат.
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-1
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Artem Piatkov
Ответ ДЖИН
Овечкин играет в НХЛ, это не верблюжий чемпионат.
Роналду - 5 ЛЧ
Овечкин - 1 сильно ободранный Кубок Стэнли

Занавес
0
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Ноно Гомес
легенда
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хавбек+
Мбаппе, Кейн, Рон, все лучшие забивают в этом туре
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DRCH
Ответ Artem Piatkov
Только вдумайтесь: 45+12 за клуб и сборную в 2023 году - даже не номинирован на ЗМ❌ 28+12 в МЛС и Чемпионате Франции при 0+0 в плей-офф ЛЧ и вылете в 1/8 - Лауреат✔️ Логика Франс Футбол вручать Золотые Мячи задним числом за "былые заслуги": 🤔 2010 и 2019 вручаем за статистику при живом Снейдере (требл и 4+1 в плей-офф ЧМ) и Ван Дейке 🤞В 2021 и 2023 меняем критерии и вручаем за 7 матчей на Копе Америки и ЧМ прошлого года
Про чм ты решил тактично умолчать ?)
+1
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Антон Бывалов
Лучший из верблюдов
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Игорь Климов
Ответ Michael_the_creator
Хейтеры, что с лицом ?
С каким лицом? У всех один только смех)
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Sergio666
Лига Саудовской Аравии лидирует Криштиану Роналду в гонке бомбардиров (если уж точнее выражаться))))
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