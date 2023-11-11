У Роналду 47 (36+11) очков в 42 матчах за «Аль-Наср». Он забил 13 голов в 12 играх саудовской лиги и лидирует в гонке бомбардиров

Криштиану Роналду забил 13-й гол в сезоне в чемпионате Саудовской Аравии.

Сегодня форвард «Аль-Насра» отличился на 49-й минуте матча против « » в 13-м туре чемпионата (3:0, второй тайм).

Роналду проводит 12-й матч в лиге Саудовской Аравии в текущем сезоне. С 13 голами португалец лидирует в рейтинге лучших бомбардиров, на 3 мяча опережая Александара Митровича из «Аль-Хилаля».

Всего за время выступлений в составе « » Роналду забил 36 голов и отдал 11 голевых передач. Он проводит 42-й матч за клуб.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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