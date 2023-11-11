Мбаппе оформил первый хет-трик в сезоне – в ворота «Реймса». Килиан лидирует в списке бомбардиров Лиги 1 с 13 голами

Теги ПСЖ лига 1 Франция Реймс Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе впервые в текущем сезоне забил 3 гола за матч.

Форвард «ПСЖ» оформил хет-трик в матче 12-го тура Лиги 1 против «Реймса». Он отличился на 3-й, 59-й и 82-й минутах и принес победу своей команде.

В последний раз Мбаппе забивал больше 2 раз за игру 23 января – «Пеи-де-Кассель» в Кубке Франции. В чемпионате последний хет-трик датируется 21 августа 2022 года – в ворота «Лилля».

Килиан возглавляет список бомбардиров Лиги 1 с 13 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Aleksey Yashin
Думаю этот перспективный молодой француз может перейти в какой-нибудь большой клуб, возможно даже в Реал
+6
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Амон
ну почему же всем на.рать
+2
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Tristan...
Как же он деградировал в фермер лиге без Реала, ужас
+4
-3
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trick00
мбаппе провел шикарный матч!
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Паскаль Шимбонда
Ответ Амон
ну почему же всем на.рать
Особенно тебе, что даже написал об этом 😁
+1
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Neclerque
ПСЖ с победой, но с игрой и реализацией моментов надо что-то делать, первый тайм Реймс смотрелся лучше
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Ебздрогыч
Главный комбайнер в лиге фермеров!
+2
-2
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Игорь Климов
Кто знает, сколько голов в этом году уже у Мбаппе, а то недавно Кринжа7 статистику всюду печатали как лучшую)
+2
-2
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Меган Лайф
Ответ Tristan...
Как же он деградировал в фермер лиге без Реала, ужас
А как тяжело ему дез месси)
+2
-2
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Tristan...
Ответ Aleksey Yashin
Думаю этот перспективный молодой француз может перейти в какой-нибудь большой клуб, возможно даже в Реал
В Реал 19 раз не зовут. Не забывайте
+3
-3
0
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Hi Hi
Ответ Tristan...
В Реал 19 раз не зовут. Не забывайте
🆘 Официальное заявление «Реала» по поводу сделки с Килианом Мбаппе:

«Учитывая информацию в СМИ о переговорах между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, «Реал Мадрид» заявляет, что эта информация категорически ложна».

«Переговоры с игроком, принадлежащим «ПСЖ», не проводились».
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Hi Hi
Ответ Tristan...
В Реал 19 раз не зовут. Не забывайте
🆘 Cadena SER: «Реал Мадрид» не будет даже пытаться подписать Мбаппе следующим летом.

Клуб полностью отказался от его подписания по многим спортивным, экономическим и социальным причинам.
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ten Hag
Ответ Меган Лайф
Точно больше, чем у действующего обладателя зм
А ему без кринжа не живется
Один из больших фанатов португальского фрукта
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