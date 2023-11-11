Мбаппе оформил первый хет-трик в сезоне – в ворота «Реймса». Килиан лидирует в списке бомбардиров Лиги 1 с 13 голами
Килиан Мбаппе впервые в текущем сезоне забил 3 гола за матч.
Форвард «ПСЖ» оформил хет-трик в матче 12-го тура Лиги 1 против «Реймса». Он отличился на 3-й, 59-й и 82-й минутах и принес победу своей команде.
В последний раз Мбаппе забивал больше 2 раз за игру 23 января – «Пеи-де-Кассель» в Кубке Франции. В чемпионате последний хет-трик датируется 21 августа 2022 года – в ворота «Лилля».
Килиан возглавляет список бомбардиров Лиги 1 с 13 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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«Учитывая информацию в СМИ о переговорах между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, «Реал Мадрид» заявляет, что эта информация категорически ложна».
«Переговоры с игроком, принадлежащим «ПСЖ», не проводились».
Клуб полностью отказался от его подписания по многим спортивным, экономическим и социальным причинам.
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