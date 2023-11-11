Мбаппе оформил первый хет-трик в сезоне – в ворота «Реймса». Килиан лидирует в списке бомбардиров Лиги 1 с 13 голами

Килиан Мбаппе впервые в текущем сезоне забил 3 гола за матч.

Форвард « » оформил хет-трик в матче 12-го тура Лиги 1 против « ». Он отличился на 3-й, 59-й и 82-й минутах и принес победу своей команде.

В последний раз забивал больше 2 раз за игру 23 января – «Пеи-де-Кассель» в Кубке Франции. В чемпионате последний хет-трик датируется 21 августа 2022 года – в ворота «Лилля».

Килиан возглавляет список бомбардиров Лиги 1 с 13 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?