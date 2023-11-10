Денис Цыпленков встретится с Девоном Ларратом в поединке за титул East vs West 10 в армрестлинге

Денис Цыпленков сразится с Девоном Ларратом за титул East vs West в армрестлинге.

Поединок пройдет 11 ноября в Стамбуле в категории супертяжелого веса.

Россиянин Цыпленков – многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов.

Канадец Ларратт – призер ЧМ, многократный победитель турниров WAL, KOTT и других, также известен как популяризатор армрестлинга и сейчас занимает первое место в рейтинге East vs West.

Армрестлинг

East vs West 10

Поединок за титул в супертяжелом весе

Правая рука

Начало – после 20:00 московскому времени.

Денис Цыпленков (Россия) – Девон Ларратт (Канада)

Воевода пошумел в армрестлинге: вышел с гербом России, боролся против легенды из США, выругался на зрителя