Денис Цыпленков встретится с Девоном Ларратом в поединке за титул East vs West 10 в армрестлинге

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Денис Цыпленков сразится с Девоном Ларратом за титул East vs West в армрестлинге.

Поединок пройдет 11 ноября в Стамбуле в категории супертяжелого веса.

Россиянин Цыпленков – многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов.

Канадец Ларратт – призер ЧМ, многократный победитель турниров WAL, KOTT и других, также известен как популяризатор армрестлинга и сейчас занимает первое место в рейтинге East vs West.

Армрестлинг

East vs West 10

Поединок за титул в супертяжелом весе

Правая рука

Начало – после 20:00 московскому времени.

Денис Цыпленков (Россия) – Девон Ларратт (Канада)

 

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1 комментарий

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Asl Ali
загрузите обязательно повтор . буду рад
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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