Денис Цыпленков встретится с Девоном Ларратом в поединке за титул East vs West 10 в армрестлинге
Денис Цыпленков сразится с Девоном Ларратом за титул East vs West в армрестлинге.
Поединок пройдет 11 ноября в Стамбуле в категории супертяжелого веса.
Россиянин Цыпленков – многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов.
Канадец Ларратт – призер ЧМ, многократный победитель турниров WAL, KOTT и других, также известен как популяризатор армрестлинга и сейчас занимает первое место в рейтинге East vs West.
Армрестлинг
East vs West 10
Поединок за титул в супертяжелом весе
Правая рука
Начало – после 20:00 московскому времени.
Денис Цыпленков (Россия) – Девон Ларратт (Канада)
Воевода пошумел в армрестлинге: вышел с гербом России, боролся против легенды из США, выругался на зрителя
1 комментарий