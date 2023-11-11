Роналду забил 45 голов в 2023 году и уступает только Холанду (46)

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка Эрлинг Холанд Футбол

Лишь Эрлинг Холанд опережает Криштиану Роналду по забитым в 2023 году мячам.

Форвард «Аль-Насра» забил «Аль-Вахде» на 49-й минуте игры 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Теперь на счету португальца 45 голов за текущий календарный год с учетом выступлений на клубном уровне и за сборную. Опережает его только Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», оформивший дубль в матче с «Янг Бойз» (3:0) в Лиге чемпионов 7 ноября.

Подробно со статистикой 38-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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30 комментариев

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Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Ответ Антон Фалафель
Вы серьёзно сравниваете? Один колотит голы в топ лиге мира, второй на задворках пустыни.
Один колотит в лучшей комвндой мира,Где лучшие игроки мира.Другой в команде с игроками фнл.Голы плюс минус равные,ты ведь прибегаешь в новость,не?
+23
-11
+12
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Антон Фалафель
Вы серьёзно сравниваете? Один колотит голы в топ лиге мира, второй на задворках пустыни.
+26
-18
+8
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maximilian_15
Ответ Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Один колотит в лучшей комвндой мира,Где лучшие игроки мира.Другой в команде с игроками фнл.Голы плюс минус равные,ты ведь прибегаешь в новость,не?
Ловите наркомана
+4
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Великий Алонсо
Ответ rigobersong
Список хотя бы пишите кому забивал:) Не помню что бы Митровича так пиарили после 40+ голов в Чемпионшипе:))
Почему Месси твой в бургер лиге забивает в 3 раза реже? Жду ответа по фактам или слит как обычно 😌🤣
+9
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Men77
Ответ Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Один колотит в лучшей комвндой мира,Где лучшие игроки мира.Другой в команде с игроками фнл.Голы плюс минус равные,ты ведь прибегаешь в новость,не?
один играет против лучших защитников и вратарей мира, другой против защитников фнл. О чем ты вообще? Это вообще несравнимые голы
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Бронислав Каминский
Ответ Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Один колотит в лучшей комвндой мира,Где лучшие игроки мира.Другой в команде с игроками фнл.Голы плюс минус равные,ты ведь прибегаешь в новость,не?
Холанд голы колотил во всех команда начиная с Зальцбурга
+2
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Гроссмейстер Д
Ответ Number_2
Интересно, кто-то смотрит эти матчи?)
Я даже названия команд не знаю, какие уж там матчи.
+3
-2
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rigobersong
Список хотя бы пишите кому забивал:) Не помню что бы Митровича так пиарили после 40+ голов в Чемпионшипе:))
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Антон Бывалов
Комментарий удален пользователем
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TravenS
И снова Леху со двора оставили без внимания. А ведь они забил в 4! раза больше них. Автору сей новости желаю найти логику, ибо сейчас её явно не хватает для адекватных постов
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Алксандр Гадюшкин
Ответ Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Один колотит в лучшей комвндой мира,Где лучшие игроки мира.Другой в команде с игроками фнл.Голы плюс минус равные,ты ведь прибегаешь в новость,не?
При условии что там только 4 клуба закупились и в их числе аль-наср, а в остальных клуба играют саудиты в основном, а там судя по всему не самая сильная футбольная школа)) явно не достижение мирового масштаба
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Strike36
Ответ Гномович!
Роналду и Холанд голы, Месси липовые ЗМ...классика.
Я думал ты в прошлом декабре повесился
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