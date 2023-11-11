Роналду забил 45 голов в 2023 году и уступает только Холанду (46)
Лишь Эрлинг Холанд опережает Криштиану Роналду по забитым в 2023 году мячам.
Форвард «Аль-Насра» забил «Аль-Вахде» на 49-й минуте игры 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Теперь на счету португальца 45 голов за текущий календарный год с учетом выступлений на клубном уровне и за сборную. Опережает его только Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», оформивший дубль в матче с «Янг Бойз» (3:0) в Лиге чемпионов 7 ноября.
Подробно со статистикой 38-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
30 комментариев