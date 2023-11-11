Роналду забил 45 голов в 2023 году и уступает только Холанду (46)

Лишь Эрлинг Холанд опережает Криштиану Роналду по забитым в 2023 году мячам.

Форвард « » забил « » на 49-й минуте игры 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Теперь на счету португальца 45 голов за текущий календарный год с учетом выступлений на клубном уровне и за сборную. Опережает его только из « », оформивший дубль в матче с «Янг Бойз» (3:0) в Лиге чемпионов 7 ноября.

Подробно со статистикой 38-летнего можно ознакомиться здесь.

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