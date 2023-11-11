Задоровым интересуется ряд клубов НХЛ. Защитник не сфокусирован на финансовом вопросе и хочет выиграть Кубок Стэнли («Матч ТВ»)

Никита Задоров хочет взять Кубок Стэнли и не сфокусирован на финансовом факторе.

Об этом « » сообщил приближенный к ситуации источник.

«В услугах защитника « » заинтересован ряд клубов .

Игрока не устраивает положение дел в канадском клубе, после подписания долголетних контрактов некоторые игроки команды перестали выкладываться на полную. Россиянин не сфокусирован на финансовом факторе и хочет выиграть », – сообщил источник.

В этом сезоне Задоров провел 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-6».