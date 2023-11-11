Задоровым интересуется ряд клубов НХЛ. Защитник не сфокусирован на финансовом вопросе и хочет выиграть Кубок Стэнли («Матч ТВ»)
Никита Задоров хочет взять Кубок Стэнли и не сфокусирован на финансовом факторе.
Об этом «Матч ТВ» сообщил приближенный к ситуации источник.
«В услугах защитника «Калгари» Никиты Задорова заинтересован ряд клубов НХЛ.
Игрока не устраивает положение дел в канадском клубе, после подписания долголетних контрактов некоторые игроки команды перестали выкладываться на полную. Россиянин не сфокусирован на финансовом факторе и хочет выиграть Кубок Стэнли», – сообщил источник.
В этом сезоне Задоров провел 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-6».
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Задорный.
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