Задоровым интересуется ряд клубов НХЛ. Защитник не сфокусирован на финансовом вопросе и хочет выиграть Кубок Стэнли («Матч ТВ»)

Теги Кубок Стэнли Калгари НХЛ Никита Задоров Матч ТВ Хоккей

Никита Задоров хочет взять Кубок Стэнли и не сфокусирован на финансовом факторе.

Об этом «Матч ТВ» сообщил приближенный к ситуации источник.

«В услугах защитника «Калгари» Никиты Задорова заинтересован ряд клубов НХЛ.

Игрока не устраивает положение дел в канадском клубе, после подписания долголетних контрактов некоторые игроки команды перестали выкладываться на полную. Россиянин не сфокусирован на финансовом факторе и хочет выиграть Кубок Стэнли», – сообщил источник.

В этом сезоне Задоров провел 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-6».

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12 комментариев

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dmitrysomov
У Никитки действующий контракт, при чём тут залечка о финансовом вопросе?

Агент его так пиарит, будто Задоров - это Скотт Нидермайер 1 июля.
+27
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+20
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Артем Зырянов
Ответ Владислав Долгих
Судя по его НХЛовской карьере, он играет там, где шансов выиграть чашку около 0%. Что как бы намекает на уровень игрока))
Поэтому он сыграл в плей-офф лишь на 4 матча меньше, чем Макдэвид.
+8
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+8
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Den_94
Некоторый игроки не выкладываются полностью... Угум, публично требуя обмена, на все сто дудей выложился, один Д’Артантян команду тащит
+10
-5
+5
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`bel-31
Никитка))
Задорный.
Хоккеист должен играть в хоккей,а не ...
+9
-4
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Биомеханоид
Ответ dmitrysomov
У Никитки действующий контракт, при чём тут залечка о финансовом вопросе? Агент его так пиарит, будто Задоров - это Скотт Нидермайер 1 июля.
Хороший, значит, агент.
+6
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Хаскерс
«Приближенный к ситуации» - это агент что ли? Судя по стилю изложения «эй, бабка, куда идешь, смотри арбуз спелый, вах!».
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Cbj Fan
Скорее всего после обмена готов продлить контракт с этой командой (теперь как раз счастлива, что мы ещё не контендер 😎 ).
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Сергей Кот
Ответ dmitrysomov
У Никитки действующий контракт, при чём тут залечка о финансовом вопросе? Агент его так пиарит, будто Задоров - это Скотт Нидермайер 1 июля.
а что, разве интервью Дудю, не прибавляет трансферной стоимости?
+11
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Don_Krebs
Ответ dmitrysomov
У Никитки действующий контракт, при чём тут залечка о финансовом вопросе? Агент его так пиарит, будто Задоров - это Скотт Нидермайер 1 июля.
Контракт истекает в этом сезоне. Следовательно, он хочет уйти не потому что ему нужен новый за бОльшие деньги, а потому что хочет в команду-контендер, ради чего готов там играть за еду. Новости научись читать, Димулька, тогда и вопросы отпадут.
+3
-1
+2
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Владислав Долгих
Судя по его НХЛовской карьере, он играет там, где шансов выиграть чашку около 0%. Что как бы намекает на уровень игрока))
+8
-7
+1
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Kazanest
Ответ Don_Krebs
Контракт истекает в этом сезоне. Следовательно, он хочет уйти не потому что ему нужен новый за бОльшие деньги, а потому что хочет в команду-контендер, ради чего готов там играть за еду. Новости научись читать, Димулька, тогда и вопросы отпадут.
Ответ настоящего Дона👏
0
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0
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Maxim Shumov
Ответ `bel-31
Никитка)) Задорный. Хоккеист должен играть в хоккей,а не ...
Если не придумал что написать дальше, можно поставить многоточие…
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