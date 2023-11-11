Тен Хаг выиграл 30 из 50 матчей в АПЛ – это рекорд «МЮ». Эрик набрал 96 очков – больше Клоппа за такой же период

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лутон рекорды Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг установил рекорд «Манчестер Юнайтед» по победам после назначения.

Сегодня его команда одолела «Лутон» (1:0) в 12-м туре чемпионата Англии.

Из первых 50 игр в АПЛ тен Хаг выиграл 30. Такое не удавалось ни одному тренеру манкунианцев.

За это время «МЮ» набрал 96 очков. Squawka Football для сравнения сообщает, что за первые 50 матчей в чемпионате под руководством Юргена Клоппа «Ливерпуль» набрал меньше – 92 балла.

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66 комментариев

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scanner c
а ну тогда ладно пусть тренерует дальше
+61
-4
+57
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Сергей Асеев
Остановите эту рекорд машину
+50
-3
+47
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Любезный Коссутий
Ответ Катя.Х.
Комментарий удален модератором
тру-фанаты МЮ на радостях положили сайт.
отнеситесь с пониманием.
+35
-6
+29
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Мукунку хороший
Да он просто гений) А победа над Лутоном,делает его «богом»))
+28
-6
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Street Fighter
Ответ batterbin
Рекорд еще удивительнее, что эти 96 очков он набрал без игры... Кто смотрел хоть пару игр МЮ при Эринхагене, тот больше не смотрит игры МЮ. Пары игр хватит, чтобы понять, что не стоит тратить свои 90+ минут на этот недофутбол...
Ну я за последние лет 17 не пропустил почти ни одного матча МЮ. В эпоху Тен Хага тоже. И ничего, продолжаю смотреть. И буду продолжать
+24
-3
+21
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batterbin
Рекорд еще удивительнее, что эти 96 очков он набрал без игры... Кто смотрел хоть пару игр МЮ при Эринхагене, тот больше не смотрит игры МЮ. Пары игр хватит, чтобы понять, что не стоит тратить свои 90+ минут на этот недофутбол...
+32
-11
+21
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Дима Трепутин
удивительная вещь статистика
+20
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Антон Курьянов
Есть 3 вида лжи…
+15
-1
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Горец Юнайтед
Шах и мат
+9
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Street Fighter
Ответ Антон Курьянов
Есть 3 вида лжи…
МЮ прошлый сезон занял на 3-ем месте, набрал 75 очков (второй результат по очках с ухода САФа), выиграл первый трофей с 2017, вышел в финал Кубка Англии и прошел Барселону, чемпиона Испании, в двухматчевом противостоянии. А ещё серия из 20 матчей подряд без поражений на Олд Траффорд только в АПЛ.

Это тоже ложь всё?
+15
-8
+7
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corazón blanco
Удивительно, как Тен Хаг сочетает такие рекорды и антирекорды- это действительно нужно уметь!
+8
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az za
Ответ Redhead One
Конечно, кто же ещё барсуков в ЛЕ возить будет)
в ЛЕ ещё попасть надо, грозный Копенгаген против))
+9
-2
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Waititi
Лизоблюды Тен Хага, вы футбол смотрите ?, кто такой Лутон, по вашим коментам складывается мнение что Лутон топ клуб и фаворит ЛЧ. Жалко вас.
+11
-6
+5
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Street Fighter
Ответ Дима Трепутин
удивительная вещь статистика
Типа она врет и не отражает реальность? Всё она отражает в данном случае, просто местные хейтеры МЮ как будто забыли прошлый успешный сезон. А как только им в это тыкаешь, тебе прилетает 30 минусов на коммент
+17
-12
+5
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всёотлично
получается 14 поражений!? много для такой команды
+4
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Answer1
Ну домашние матчи прошлого сезона, действительно, давали надежду, что в клубе все налаживается. А так парадокс, конечно. Выводы пока стараюсь не делать, отрезок текущего сезона с матчами с аутсайдерами немного поправил положение, но после перерыва сборных халява закончится, там и выездные Эвертон с Галатасараем за 3 дня, потом Ньюкасл снова на выезде, Челси, Бавария, Ливерпуль.
+3
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Street Fighter
Ответ elkipalki
Это багаж Сульшера. Кэтот сезон отражает работу чисто Тен хряка. Подготовка к сезону, трансферы и тд.
Багаж Сульшера? Вы серьезно верите в багаж? Что ж Рангник на багаже Сульшера не выехал? И почему это прошлый сезон не отражает работу «Тен Хряка»? Не он готовил команду к сезону 22/23? Не под него были трансферы Лисандро, Антони, Эриксена, Маласии?
+3
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Mr@k
ВОТ!!! а все на него гонят, дайте ж человеку поработать
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Амин Чич
Ответ Станислав Л
какой смысл от 18 голов португала, если не было результата?
Я извиняюсь, а разве я про него, что то написала!?
+2
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Filip J. Fry
Ответ Катя.Х.
Комментарий удален модератором
так их приложение же удалено из Апстора и Плеймаркета. Не могут допиливать
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Любезный Коссутий
превозмогаем 🤷‍♂️
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Амин Чич
В боксе можно выигрывать весь бой по очкам, но в итоге каждый поединок получать нокауты и домой)))) Смысл от этой статистики, если нет результата!?
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gljallag
Вот это стата подъехала !
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Jazzzz
Тренер года. Закрываем голосование.
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Миша Циприс
Какой же Клопп не рекордсмен.
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