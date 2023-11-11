Тен Хаг выиграл 30 из 50 матчей в АПЛ – это рекорд «МЮ». Эрик набрал 96 очков – больше Клоппа за такой же период

Эрик тен Хаг установил рекорд «Манчестер Юнайтед» по победам после назначения.

Сегодня его команда одолела « » (1:0) в 12-м туре чемпионата Англии.

Из первых 50 игр в тен Хаг выиграл 30. Такое не удавалось ни одному тренеру манкунианцев.

За это время « » набрал 96 очков. Squawka Football для сравнения сообщает, что за первые 50 матчей в чемпионате под руководством « » набрал меньше – 92 балла.

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