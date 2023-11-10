Чемпионат Франции. «Монпелье» примет «Ниццу», «ПСЖ» сыграет с «Реймсом» в субботу, «Марсель» – с «Лансом» в воскресенье
«Монпелье» сыграет с «Ниццей» в 12-м туре Лиги 1.
В субботу «Реймс» примет «ПСЖ», «Гавр» – «Монако» Александра Головина.
В воскресенье «Ренн» будет противостоять «Лиону», «Ланс» – «Марселю».
12-й тур
- Дата проведения
- 10 ноября, 23.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 11 ноября, 19.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 11 ноября, 23.00, «Стад Океан»
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.00, «Стад Сен-Симфорьен»
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 12 ноября, 19.05, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Болларт-Делелис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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