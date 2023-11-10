Чемпионат Франции. «Монпелье» примет «Ниццу», «ПСЖ» сыграет с «Реймсом» в субботу, «Марсель» – с «Лансом» в воскресенье

Теги Лион Лилль Ланс Марсель Ренн Ницца ПСЖ Монако Нант Тулуза лига 1 Франция результаты Метц Реймс Гавр Монпелье Лорьян Клермон Футбол

«Монпелье» сыграет с «Ниццей» в 12-м туре Лиги 1.

В субботу «Реймс» примет «ПСЖ», «Гавр» – «Монако» Александра Головина.

В воскресенье «Ренн» будет противостоять «Лиону», «Ланс» – «Марселю».

Чемпионат Франции

12-й тур

Монпелье – Ницца
Дата проведения
10 ноября, 23.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реймс – ПСЖ
Дата проведения
11 ноября, 19.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гавр – Монако
Дата проведения
11 ноября, 23.00, «Стад Океан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Метц – Нант
Дата проведения
12 ноября, 17.00, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Лорьян
Дата проведения
12 ноября, 17.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Тулуза
Дата проведения
12 ноября, 17.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн – Лион
Дата проведения
12 ноября, 19.05, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ланс – Марсель
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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1 комментарий

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Михаил1970
Гавр Кузяева против Головинского Монако. Это просто дерби!
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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