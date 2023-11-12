Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ. У обоих по 56 шайб

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ.

Капитан « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:1). Вторую шайбу он забросил в пустые ворота.

В активе 38-летнего россиянина стало 56 таких голов в рамках регулярок из 826 за карьеру (6,78%). Он повторил рекорд , принадлежавший (56 голов в пустые ворота из 894 всего, 6,26%).

В топ-6 в истории лиги также входят Мариан Госса (40 из 525, 7,62%), (33 из 690, 4,78%), Эрик Стаал (33 из 455, 7,25%) и («Бостон», 33 из 379, 8,7%).