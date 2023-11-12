Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ. У обоих по 56 шайб

Теги Вашингтон Марио Лемье Мариан Госса Эрик Стаал Александр Овечкин Уэйн Гретцки рейтинги НХЛ рекорды Брэд Маршанд Хоккей

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:1). Вторую шайбу он забросил в пустые ворота. 

В активе 38-летнего россиянина стало 56 таких голов в рамках регулярок из 826 за карьеру (6,78%). Он повторил рекорд НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки (56 голов в пустые ворота из 894 всего, 6,26%). 

В топ-6 в истории лиги также входят Мариан Госса (40 из 525, 7,62%), Марио Лемье (33 из 690, 4,78%), Эрик Стаал (33 из 455, 7,25%) и Брэд Маршанд («Бостон», 33 из 379, 8,7%). 

6 комментариев

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Donotbother
Эксперты по шакальству, ваш выход!)
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sportnsk
В процентном соотношении к голам уступает многим, в том числе современникам. Но определенную группу товарищей это не беспокоит, главное есть повод докопаться. :)
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Кино Музыка
Как все рекордные, не хотела идти в ворота)
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Александр Гороховик
Ответ Сергей
Весьма сомнительный рекорд
В чем он сомнительный? Что человек 56 раз похоронил надежды соперника и гарантировал своей команде очки?
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