Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ. У обоих по 56 шайб
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:1). Вторую шайбу он забросил в пустые ворота.
В активе 38-летнего россиянина стало 56 таких голов в рамках регулярок из 826 за карьеру (6,78%). Он повторил рекорд НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки (56 голов в пустые ворота из 894 всего, 6,26%).
В топ-6 в истории лиги также входят Мариан Госса (40 из 525, 7,62%), Марио Лемье (33 из 690, 4,78%), Эрик Стаал (33 из 455, 7,25%) и Брэд Маршанд («Бостон», 33 из 379, 8,7%).
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