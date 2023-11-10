Гран-при России. «Идель». Семененко, Лутфуллин, Игнатов, Федоров, Дикиджи, Самсонов представят короткие программы

Теги сборная России результаты мужское катание Макар Игнатов Евгений Семененко Даниил Самсонов Глеб Лутфуллин Владислав Дикиджи Кирилл Сарновский Андрей Мухортов Максим Петров Федор Зонов Григорий Федоров Серия Гран-при России Идель Владимир Ощепков Фигурное катание

11 ноября на этапе Гран-при России в Казани фигуристы покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Кирилл Сарновский

2. Владимир Ощепков

3. Андрей Мухортов

4. Даниил Самоснов

5. Владислав Дикиджи

Вторая разминка

6. Федор Зонов

7. Максим Петров

8. Григорий Федоров

9. Макар Игнатов

10. Глеб Лутфуллин

11. Евгений Семененко

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов

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6 комментариев

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Елизавета Смородина
Пусть у Федора Зонова получится чисто откататься!
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galik55
Всем удачи, Кулади держу за Федора Зонова
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АннаФ
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Дане желаю огромной удачи. Очень классный парень по юниорам был, хочется продолжения во взрослых уже!)
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UVR
Я болею за Глеба и Женю, но все ведь мальчики наши, поэтому всем желаю успешных прокатов, за всех переживаю, если падают. Жене и Глебу взять медали 🏅 🥈
+1
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Елена Назырова
Глеб за тебя
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Marina S
Желаю всем чистых прокатов, особенно болею за Фëдора Зонова. Пусть ему покорится четверной риттбергер.
0
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