Гран-при России. «Идель». Семененко, Лутфуллин, Игнатов, Федоров, Дикиджи, Самсонов представят короткие программы
11 ноября на этапе Гран-при России в Казани фигуристы покажут короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
4-й этап
«Идель»
Казань
Мужчины
Короткая программа
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
2. Владимир Ощепков
3. Андрей Мухортов
4. Даниил Самоснов
Вторая разминка
6. Федор Зонов
7. Максим Петров
8. Григорий Федоров
10. Глеб Лутфуллин
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов
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