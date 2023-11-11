НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Вашингтон» – с «Айлендерс», «Питтсбург» против «Баффало»

Теги результаты матчей Питтсбург Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Ванкувер Калгари Колорадо Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес Аризона НХЛ Виннипег Сиэтл Хоккей

«Детройт» примет «Коламбус «в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа» сыграет с «Каролиной», «Айлендерс» – с «Вашингтоном», «Питтсбург» будет противостоять «Баффало». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Детройт – Коламбус
Дата проведения
11 ноября, 21.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Даллас
Дата проведения
11 ноября, 23.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Бостон
Дата проведения
12 ноября, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Калгари
Дата проведения
12 ноября, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Каролина
Дата проведения
12 ноября, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Ванкувер
Дата проведения
12 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Вашингтон
Дата проведения
12 ноября, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Баффало
Дата проведения
12 ноября, 03.30, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Аризона
Дата проведения
12 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Сент-Луис
Дата проведения
12 ноября, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Эдмонтон
Дата проведения
12 ноября, 06.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Филадельфия
Дата проведения
12 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paha
Куч давай, как привыкли 3-4 очка за матч

И Сиэтлу показать уровень команде со дна таблицы

И Сане голешник забросить , желательно в пустые , чтоб хейтеры хныкали ))
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paha
Ответ hhlg
Ой, а Кэпс ты выше чем Айлс ;)
Как так ? схемы не работают ? Овечкин же не тащит ?

Кстати у Ови очков как у бегунка из днойлерс, и голов столько же , но хейтят только Овечкина ))) хотя разница у них в возрасте в полтора раза, и у бегунка сейчас праймовый возраст
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hhlg
Ой, а Кэпс ты выше чем Айлс ;)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Ковынёв
МакДрайзы не пройдут. За Кракена!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hhlg
2 шайбы Ови собрали больше комментов чем ветка ВСЕГО игрового дня. Настоящее величие
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hhlg
Ответ Авл Агерий
Люди по разным причинам начинают болеть за те или иные команды, а потом просто не отказываются от них. Я болельщикам Вашингтона тоже очень сочувствую.
Никто ж не спорит с этим) мне лично игра Айлз не нравится, автобус с надеждой на Сороку не моё
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
e1ther - e1ther
let’s go Caps!!!схемы после прочтения,сжечь
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
серый серый волк
Ответ hhlg
Ой, а Кэпс ты выше чем Айлс ;)
обыграть этих сиротливых дьяволят это как ребенка обидеть
они без хьюза, как оказалось, мало чем лучше сан хосе. А буратины айлендеровские это будет тягомотина с неясным результатом, скорее всего, для кэпс
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hhlg
Ответ paha
Как так ? схемы не работают ? Овечкин же не тащит ? Кстати у Ови очков как у бегунка из днойлерс, и голов столько же , но хейтят только Овечкина ))) хотя разница у них в возрасте в полтора раза, и у бегунка сейчас праймовый возраст
Щас золотое время для хейтеров, но мы то знаем итог)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hhlg
Ответ серый серый волк
обыграть этих сиротливых дьяволят это как ребенка обидеть они без хьюза, как оказалось, мало чем лучше сан хосе. А буратины айлендеровские это будет тягомотина с неясным результатом, скорее всего, для кэпс
Ну там не только НДД были обыграны. А с Айлс будет ужасная тягомотина, вообще не завидую их болельщикам, смотреть постоянно на это))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARAMIS777
Вперёд Детройт.Самое время снова побеждать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MTZ_2022
Пора уже и забить. 2 из 12 - это непорядок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Да ладно, Ови заставят второй день песочить?!
А вот никто не ждёт, а он как забьет, да может и две)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
серый серый волк
ну тут я конечно торонто с ванкувером смотреть буду, фильм с элементами хоррора, учитывая как торонто играет в обороне, и как ванкувер в атаке. Опять Мэттьюсу придется три забивать, чтобы шансы уравнять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кильцов
Не удивлюсь, если чокнутые после шайбы Ови будут писать, что русская пара вратарей у Айлов специально пропустила. : D
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий