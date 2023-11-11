НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Вашингтон» – с «Айлендерс», «Питтсбург» против «Баффало»

«Детройт» примет «Коламбус «в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа» сыграет с «Каролиной», «Айлендерс» – с «Вашингтоном», «Питтсбург» будет противостоять «Баффало».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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