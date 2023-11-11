НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Вашингтон» – с «Айлендерс», «Питтсбург» против «Баффало»
«Детройт» примет «Коламбус «в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа» сыграет с «Каролиной», «Айлендерс» – с «Вашингтоном», «Питтсбург» будет противостоять «Баффало».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 ноября, 21.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 11 ноября, 23.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.30, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 12 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 12 ноября, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 12 ноября, 06.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 12 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
И Сиэтлу показать уровень команде со дна таблицы
И Сане голешник забросить , желательно в пустые , чтоб хейтеры хныкали ))
Кстати у Ови очков как у бегунка из днойлерс, и голов столько же , но хейтят только Овечкина ))) хотя разница у них в возрасте в полтора раза, и у бегунка сейчас праймовый возраст
они без хьюза, как оказалось, мало чем лучше сан хосе. А буратины айлендеровские это будет тягомотина с неясным результатом, скорее всего, для кэпс
А вот никто не ждёт, а он как забьет, да может и две)