Евгений Плющенко: «У нас есть штабы, которые переманивают фигуристов. Я такое не делаю никогда и никому не советую»

Теги Евгений Плющенко сборная России пары Анастасия Чернышова Владислав Вильчик Фигурное катание

Плющенко заявил, что его фигуристов пытался переманить другой тренерский штаб.

«Все прекрасно знают, что у нас есть штабы, которые переманивают и даже открыто переманивают.

Я скажу, что есть у меня пара, которая представляет мой клуб и заняла в Казани первое место. И один из тренеров, не буду называть его, уже подходил и уже начал закидывать удочки.

Я этого не делаю и не делал никогда, хотя на меня кто-то говорил, что я кого-то переманил или перекупил.

Не советую этого делать никому, но, к сожалению, это происходит», – сказал двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко

На этапе Гран-при России в Казани победу среди юниорских пар одержали Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, представляющие академию Плющенко.

«Когда развиваешься совместно с Плющенко, то в качестве налога принимаешь его вкус». Фигурка по законам шоу-бизнеса

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41 комментарий

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Ирина Ларина
Аж чаем подавилась, когда прочла
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Artemon1302
Это что?😂 Амнезия или беспросветная наглость?😅
+25
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Jirastik
🤣🤣🤣
+20
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Мари Хуан
Обвиняй других в том что делаешь сам, тактика рабочая))
+15
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Lana Donovan
"Алиночка, Евгений Викторович и я ждём тебя", это наверное приснилось всем). И Розанов чисто случайно оказался в АП. А уж Саша Трусова просто мимо проходила, зашла и случайно осталась.
+12
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Vasily Ivanov
В медицине такую степень аморальности и бесстыжего вранья следует назвать " синдромом Плющенко "....
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закрыт по беспределу
Настоящий Д’Артаньян
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Дмитрий Агалаков
Такого откровенно наглого, беспардонного вранья ещё не приходилось слышать.
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Квазя
Евгений, вас в детстве не учили, что врать некрасиво? Вы не переманиваете, нет))
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Квазя
Давненько не было слышно Евгения... Уже волновались)
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Мария Буравцева
Это шутка такая? Смешно! Очень смешно!
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Элла Бурс
В запое что ли?
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Howard Norfolk
Парад лицемерия. . Врёт и не моргает.
+5
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Marya Y
Из серии "Алиночка, Евгений Викторович ждёт тебя!"? Дадада, видели такое.
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Lennuci
Тихонов пару в Хрустальный переманить пытался?
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Ягун Ягунини
Повеселил начинающий))
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Anna Stefan
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
А ещё я никогда не вру.
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Vic132
Начинающий стендапер
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Франческо Тотти
Просто Евгений не переманивает, а приглашает.
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Наталья Карлова
шедевр) вот не чувствуется что стало скучно) нет международных стартов - будут соревноваться штабы) и прям на всех уровнях...
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Мария С
вместо "всегда" сказал "не"
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MikhaL
Мы верим, Женя, ты ничего не делаешь, все делает твой штаб.
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Картман
Возможно, что мы многого не знаем. И "ангелы Плющенко", на самом деле, принадлежат Яне... И ко всему, что там творит Яна - Евгений действительно отношения не имеет... Евгений, ты хотя бы подморгни, если все именно так...
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Kristine Kristine
Ну конечно никогда, спортсмены сами телепортируются
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Bixent Lizarazui
Балабол
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