Евгений Плющенко: «У нас есть штабы, которые переманивают фигуристов. Я такое не делаю никогда и никому не советую»

Плющенко заявил, что его фигуристов пытался переманить другой тренерский штаб.

«Все прекрасно знают, что у нас есть штабы, которые переманивают и даже открыто переманивают.

Я скажу, что есть у меня пара, которая представляет мой клуб и заняла в Казани первое место. И один из тренеров, не буду называть его, уже подходил и уже начал закидывать удочки.

Я этого не делаю и не делал никогда, хотя на меня кто-то говорил, что я кого-то переманил или перекупил.

Не советую этого делать никому, но, к сожалению, это происходит», – сказал двукратный олимпийский чемпион и тренер .

На этапе Гран-при России в Казани победу среди юниорских пар одержали и Владислав Вильчик, представляющие академию Плющенко.

«Когда развиваешься совместно с Плющенко, то в качестве налога принимаешь его вкус». Фигурка по законам шоу-бизнеса