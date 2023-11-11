Евгений Плющенко: «У нас есть штабы, которые переманивают фигуристов. Я такое не делаю никогда и никому не советую»
Плющенко заявил, что его фигуристов пытался переманить другой тренерский штаб.
«Все прекрасно знают, что у нас есть штабы, которые переманивают и даже открыто переманивают.
Я скажу, что есть у меня пара, которая представляет мой клуб и заняла в Казани первое место. И один из тренеров, не буду называть его, уже подходил и уже начал закидывать удочки.
Я этого не делаю и не делал никогда, хотя на меня кто-то говорил, что я кого-то переманил или перекупил.
Не советую этого делать никому, но, к сожалению, это происходит», – сказал двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко.
На этапе Гран-при России в Казани победу среди юниорских пар одержали Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, представляющие академию Плющенко.
«Когда развиваешься совместно с Плющенко, то в качестве налога принимаешь его вкус». Фигурка по законам шоу-бизнеса
А ещё я никогда не вру.