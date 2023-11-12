Романов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ, прервав серию из 12 игр без очков

Александр Романов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Защитник « » стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с « » (1:4).

23-летний россиянин набрал первое очко в текущем сезоне. В предыдущих 12 играх он не отмечался результативными действиями.

Сегодня Романов (21:51,1:41 – в меньшинстве, «0») нанес 4 броска в створ ворот. Также отметился 1 силовым приемом и допустил 1 потерю.