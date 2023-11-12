Романов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ, прервав серию из 12 игр без очков

Теги Айлендерс Вашингтон НХЛ Александр Романов Хоккей

Александр Романов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Защитник «Айлендерс» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (1:4). 

23-летний россиянин набрал первое очко в текущем сезоне. В предыдущих 12 играх он не отмечался результативными действиями. 

Сегодня Романов (21:51,1:41 – в меньшинстве, «0») нанес 4 броска в створ ворот. Также отметился 1 силовым приемом и допустил 1 потерю. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий