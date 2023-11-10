Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Осокина и Грицаенко, Кадырова и Колесов, Чикмарева и Янченков покажут короткие программы

11 ноября на этапе Гран-при России в Казани пары выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Пары

Короткая программа

Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. –

2. – Игорь Шамшуров

3. – Артем Грицаенко

4. – Матвей Янченков

Вторая разминка

5. Карина Акопова – Никита Рахманин

6. Таисия Собинина – Денис Ходыкин

7. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов