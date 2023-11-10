Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Осокина и Грицаенко, Кадырова и Колесов, Чикмарева и Янченков покажут короткие программы

Теги сборная России результаты пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Валерий Колесов Денис Ходыкин Никита Рахманин Ясмина Кадырова Карина Акопова Таисия Собинина Елизавета Осокина Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Серия Гран-при России Майя Шегай Игорь Шамшуров Идель Фигурное катание

11 ноября на этапе Гран-при России в Казани пары выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Пары

Короткая программа

Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев

2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

4. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Вторая разминка

5. Карина Акопова – Никита Рахманин

6. Таисия Собинина – Денис Ходыкин

7. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов

3 комментария

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galik55
Состав круть все любимые пары. Всем чистых КП. Сердце с МиГами , ЧЯ , ОГ и СХ. А еще очень интересно на МЕ посмотреть соскучились.
+2
0
+2
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umma
За ЧЯ - как они понравились в прошлом сезоне, надеюсь будут в форме!! Удачи всем ребятам
0
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Anastasia 17
Классный состав пар на этом этапе
0
0
0
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