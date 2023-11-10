Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Осокина и Грицаенко, Кадырова и Колесов, Чикмарева и Янченков покажут короткие программы
11 ноября на этапе Гран-при России в Казани пары выступят с короткими программами.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
4-й этап
«Идель»
Казань
Пары
Короткая программа
Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
4. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Вторая разминка
5. Карина Акопова – Никита Рахманин
6. Таисия Собинина – Денис Ходыкин
7. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов
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