Тренер сборной Израиля назвал Соломона из «Тоттенхэма» и Абаду из «Селтика» «солдатами»: «Они сражаются за страну, потому что знают правду. Они показывают миру точку зрения Израиля»
Главный тренер сборной Израиля назвал игроков солдатами своей страны.
Алон Хазан прокомментировал ситуацию с игроками сборной Израиля Манором Соломоном и Лиэлем Абадой. Выступающий за «Тоттенхэм» Соломон выкладывал в своем инстаграм-аккаунте посты, касающиеся палестино-израильского конфликта. На этой неделе страница футболиста была заблокирована, но вскоре доступ к ней был восстановлен.
Абада играет за шотландский «Селтик», чьи фанаты неоднократно устраивали акции в поддержку Палестины. Клуб из Глазго заблокировал им абонементы.
«Их не волнует, что люди скажут о них. Они сражаются за свой народ, они сражаются за свою страну, потому что знают правду. Поэтому, делая это, они становятся еще одними солдатами моей страны, пускай и не такими [как обычные солдаты].
Люди сражаются в Газе – а Манор, Лиэль и другие сражаются по всему миру, чтобы показать точку зрения израильской страны, израильского народа и [показать] то, что происходит с нами.
И им все равно, если кто-то расторгнет контракт или что-то в этом роде. Я очень горжусь ими… Мэнор, Лиэль и другие наши игроки могут очень, очень гордиться собой за то, что они сделали для страны», – сказал Хазан.
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Вопрос не кого кто поддерживает, право выбора собственной позиции должно быть у всех.
Только вот кто-то за свою позицию герой, а кто-то ничтожество и террорист. Попахивает на два мнения: наше и неправильное.
При этом Эль-Гази и Бензема за выражение своих взглядов были закэнселены политиками и израильскими активистами.
Да да, Израиль мстит за свих детей и это норм, а другим мстить нельзя
А не он ли это начал? Что то я не улавливаю логику
Россия только совсем недавно оккупироваля: -Кенинсберг(Калининград), Курильские острова;
- Каких- то 150 лет назад Кавказ, Среднюю Азию.
Двойные стандарты!!!