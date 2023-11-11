Тренер сборной Израиля назвал Соломона из «Тоттенхэма» и Абаду из «Селтика» «солдатами»: «Они сражаются за страну, потому что знают правду. Они показывают миру точку зрения Израиля»

Теги высшая лига Шотландия Селтик премьер-лига Англия сборная Израиля по футболу Тоттенхэм высшая лига Израиль Политика Манор Соломон Лиэль Абада Алон Хазан Футбол

Главный тренер сборной Израиля назвал игроков солдатами своей страны.

Алон Хазан прокомментировал ситуацию с игроками сборной Израиля Манором Соломоном и Лиэлем Абадой. Выступающий за «Тоттенхэм» Соломон выкладывал в своем инстаграм-аккаунте посты, касающиеся палестино-израильского конфликта. На этой неделе страница футболиста была заблокирована, но вскоре доступ к ней был восстановлен. 

Абада играет за шотландский «Селтик», чьи фанаты неоднократно устраивали акции в поддержку Палестины. Клуб из Глазго заблокировал им абонементы. 

«Их не волнует, что люди скажут о них. Они сражаются за свой народ, они сражаются за свою страну, потому что знают правду. Поэтому, делая это, они становятся еще одними солдатами моей страны, пускай и не такими [как обычные солдаты].

Люди сражаются в Газе – а Манор, Лиэль и другие сражаются по всему миру, чтобы показать точку зрения израильской страны, израильского народа и [показать] то, что происходит с нами.

И им все равно, если кто-то расторгнет контракт или что-то в этом роде. Я очень горжусь ими… Мэнор, Лиэль и другие наши игроки могут очень, очень гордиться собой за то, что они сделали для страны», – сказал Хазан. 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N. Vidich
А Эль-Гази и Бензема террористы, не перепутать...
Вопрос не кого кто поддерживает, право выбора собственной позиции должно быть у всех.
Только вот кто-то за свою позицию герой, а кто-то ничтожество и террорист. Попахивает на два мнения: наше и неправильное.
+48
-8
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
⚽️Juve⚽️
Израильтяне получат по заслугам .
+26
-10
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
-=Flawlsess=-
Какую правду? Правду о том, что Израиль, являясь международно признанными оккупантами, защищаются? Как можно защищаться от кого-то, будучи оккупантом?
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mos Legem Regit
сражаться в инстаграме это смело , конечно 🤡
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Ответ N. Vidich
А Эль-Гази и Бензема террористы, не перепутать... Вопрос не кого кто поддерживает, право выбора собственной позиции должно быть у всех. Только вот кто-то за свою позицию герой, а кто-то ничтожество и террорист. Попахивает на два мнения: наше и неправильное.
Так евреи и стараются хотят отмазать истребление целого народа через ручные СМИ. В гос структуре и в партиях США много евреев, которые т выставляют Израиль в образе героя -мстителя
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Сейчас либералы будут также весело глумиться на тренером сборной Израиля как над Черчесовым или это другое? )
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Momos
Интересная получается ситуация: официальное лицо израильского футбола публично признается, что футболисты Соломон и Абода занимаются агитацией и пропагандой взгядов Израиля в сети интернет. Я не вполне уверен, что такая деятельность соответствует спортивной этике, когда футболисты выражают публично идеи своего правительства, а не свои собственные.
При этом Эль-Гази и Бензема за выражение своих взглядов были закэнселены политиками и израильскими активистами.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr Gadisov
https://mixednews.ru/archives/99871

Да да, Израиль мстит за свих детей и это норм, а другим мстить нельзя
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
Они показывают пятую точку зрения Израиля! Пафоса на 30 шекелей.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adeen
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий скрыт
Блин, уже в Газу. Ты недавно только слал всех на Украину:)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinamik1
Даса из Динамо тоже сражается.Недавно рассказывал как в канаве сидел.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Ответ FortMinor
по-моему сейчас Хамас только получает
Они знали что будет дальше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
roni20
Ответ mr Gadisov
https://mixednews.ru/archives/99871 Да да, Израиль мстит за свих детей и это норм, а другим мстить нельзя
Иресть если тебе домой пришел сосед и убил(не дай бог) часть твое семьи . Ты идешь разбираться с этим соседом при этом говоришь его семье уходить на время из дому чтобы они не пострадали ,сосед им своей семье не разрешает это делать и ты убиваешь часть его семьи пому что он ей прикрываться . То теперь «бедный сосед «начинает мстить?

А не он ли это начал? Что то я не улавливаю логику
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
foimvf
Ответ -=Flawlsess=-
Какую правду? Правду о том, что Израиль, являясь международно признанными оккупантами, защищаются? Как можно защищаться от кого-то, будучи оккупантом?
Израиль намного меньший оккупант, чем Россия и ещё очень много меньший чем США, Турция, Англия, да и большинство Арабских Государств.
Россия только совсем недавно оккупироваля: -Кенинсберг(Калининград), Курильские острова;
- Каких- то 150 лет назад Кавказ, Среднюю Азию.
Двойные стандарты!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
roni20
Ответ -=Flawlsess=-
Какую правду? Правду о том, что Израиль, являясь международно признанными оккупантами, защищаются? Как можно защищаться от кого-то, будучи оккупантом?
Как можно писать что то не проверив? В этом вся ваша проблема . 0 знаний этого конфликта , но писать надо я же великий политолог
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Угараю_с_вас
Ответ N. Vidich
А Эль-Гази и Бензема террористы, не перепутать... Вопрос не кого кто поддерживает, право выбора собственной позиции должно быть у всех. Только вот кто-то за свою позицию герой, а кто-то ничтожество и террорист. Попахивает на два мнения: наше и неправильное.
Так это всегда так было
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit244098
Солдат - это тот, кто в окопе сидит. Под пулями. А все остальные - обычные понторезы желающие и рыбку съесть и на лошадке покататься. И при чем совершенно без разницы, как их зовут и какие у них взгляды. Что Зинченко, что Бензема, что Мхитарян, что эти Соломоны- все они одним мирром мазаны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Черчесов,ты ли это?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий