Тренер сборной Израиля назвал Соломона из «Тоттенхэма» и Абаду из «Селтика» «солдатами»: «Они сражаются за страну, потому что знают правду. Они показывают миру точку зрения Израиля»

Главный тренер сборной Израиля назвал игроков солдатами своей страны.

Алон Хазан прокомментировал ситуацию с игроками сборной Израиля Манором Соломоном и . Выступающий за « » Соломон выкладывал в своем инстаграм-аккаунте посты, касающиеся палестино-израильского конфликта. На этой неделе страница футболиста была заблокирована, но вскоре доступ к ней был восстановлен.

Абада играет за шотландский « », чьи фанаты неоднократно устраивали акции в поддержку Палестины. Клуб из Глазго заблокировал им абонементы.

«Их не волнует, что люди скажут о них. Они сражаются за свой народ, они сражаются за свою страну, потому что знают правду. Поэтому, делая это, они становятся еще одними солдатами моей страны, пускай и не такими [как обычные солдаты].

Люди сражаются в Газе – а Манор, Лиэль и другие сражаются по всему миру, чтобы показать точку зрения израильской страны, израильского народа и [показать] то, что происходит с нами.

И им все равно, если кто-то расторгнет контракт или что-то в этом роде. Я очень горжусь ими… Мэнор, Лиэль и другие наши игроки могут очень, очень гордиться собой за то, что они сделали для страны», – сказал Хазан.

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